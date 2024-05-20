Возмутительной угрозой в Белом доме назвали планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху - 20.05.2024 Украина.ру
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Возмутительной угрозой в Белом доме назвали планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху
Возмутительной угрозой в Белом доме назвали планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху - 20.05.2024 Украина.ру
Возмутительной угрозой в Белом доме назвали планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возмутительным. Аналогичную реакцию продемонстрировал и госсекретарь США Энтони Блинкен
2024-05-20T22:40
2024-05-20T22:46
новости
израиль
сша
биньямин нетаньяху
энтони блинкен
газа
джо байден
международный уголовный суд (мус)
ближний восток
война
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В свою очередь Блинкен подчеркнул, что Вашингтон отвергает ходатайство прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских чиновников. По его словам, такое решение якобы может угрожать усилиям по достижению соглашения о прекращении огня, о захвате заложников и увеличении гуманитарной помощи в Секторе Газа. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил, что в случае одобрения МУС ордера на арест Нетаньяху могут быть применены любые меры вплоть до санкций.Ранее в этот же день советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман назвал планы Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху за войну в секторе Газа "кровавым наветом". В понедельник, 20 мая, прокурор МУС обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Международный уголовный суд добивается ордеров израильских лидеров.Как и почему война на Ближнем Востоке подтолкнёт США к переговорам по Украине в интервью "Украина.ру" рассказал политический эксперт.
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израиль
сша
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новости, израиль, сша, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, газа, джо байден, международный уголовный суд (мус), ближний восток, война
Новости, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен, Газа, Джо Байден, Международный уголовный суд (МУС), Ближний Восток, война

Возмутительной угрозой в Белом доме назвали планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху

22:40 20.05.2024 (обновлено: 22:46 20.05.2024)
 
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возмутительным. Аналогичную реакцию продемонстрировал и госсекретарь США Энтони Блинкен
"Позвольте мне внести ясность: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАСом нет ни одного эквивалента - ни одного", - указал глава Белого дома, уточнив, что США всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности.
В свою очередь Блинкен подчеркнул, что Вашингтон отвергает ходатайство прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских чиновников. По его словам, такое решение якобы может угрожать усилиям по достижению соглашения о прекращении огня, о захвате заложников и увеличении гуманитарной помощи в Секторе Газа.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил, что в случае одобрения МУС ордера на арест Нетаньяху могут быть применены любые меры вплоть до санкций.
Ранее в этот же день советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман назвал планы Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху за войну в секторе Газа "кровавым наветом".
В понедельник, 20 мая, прокурор МУС обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Международный уголовный суд добивается ордеров израильских лидеров.
Как и почему война на Ближнем Востоке подтолкнёт США к переговорам по Украине в интервью "Украина.ру" рассказал политический эксперт.
Дмитрий Ефимов интервью
14:46
США откроют окно Овертона на Ближнем Востоке и применят ядерное оружие. Дмитрий Ефимов о гибели РаисиВ гибели президент Ирана и в том, чтобы эксперимент над сектором Газа продолжился без вмешательства Тегерана, может быть заинтересована Британия. Но никто сходу Третью мировую войну не начнет и "гасить" Израиль не станет
 
НовостиИзраильСШАБиньямин НетаньяхуЭнтони БлинкенГазаДжо БайденМеждународный уголовный суд (МУС)Ближний Востоквойна
 
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