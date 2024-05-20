Возмутительной угрозой в Белом доме назвали планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху
22:40 20.05.2024 (обновлено: 22:46 20.05.2024)
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возмутительным. Аналогичную реакцию продемонстрировал и госсекретарь США Энтони Блинкен
"Позвольте мне внести ясность: что бы ни имел в виду этот прокурор, между Израилем и ХАМАСом нет ни одного эквивалента - ни одного", - указал глава Белого дома, уточнив, что США всегда будут вместе с Израилем против угроз его безопасности.
В свою очередь Блинкен подчеркнул, что Вашингтон отвергает ходатайство прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских чиновников. По его словам, такое решение якобы может угрожать усилиям по достижению соглашения о прекращении огня, о захвате заложников и увеличении гуманитарной помощи в Секторе Газа.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил, что в случае одобрения МУС ордера на арест Нетаньяху могут быть применены любые меры вплоть до санкций.
Ранее в этот же день советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман назвал планы Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху за войну в секторе Газа "кровавым наветом".
В понедельник, 20 мая, прокурор МУС обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Международный уголовный суд добивается ордеров израильских лидеров.
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