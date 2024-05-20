https://ukraina.ru/20240520/1055186933.html

Возмутительной угрозой в Белом доме назвали планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху

Возмутительной угрозой в Белом доме назвали планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху - 20.05.2024 Украина.ру

Возмутительной угрозой в Белом доме назвали планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден назвал заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху возмутительным. Аналогичную реакцию продемонстрировал и госсекретарь США Энтони Блинкен

2024-05-20T22:40

2024-05-20T22:40

2024-05-20T22:46

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В свою очередь Блинкен подчеркнул, что Вашингтон отвергает ходатайство прокурора МУС о выдаче ордеров на арест израильских чиновников. По его словам, такое решение якобы может угрожать усилиям по достижению соглашения о прекращении огня, о захвате заложников и увеличении гуманитарной помощи в Секторе Газа. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон объявил, что в случае одобрения МУС ордера на арест Нетаньяху могут быть применены любые меры вплоть до санкций.Ранее в этот же день советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман назвал планы Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху за войну в секторе Газа "кровавым наветом". В понедельник, 20 мая, прокурор МУС обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара в преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Международный уголовный суд добивается ордеров израильских лидеров.Как и почему война на Ближнем Востоке подтолкнёт США к переговорам по Украине в интервью "Украина.ру" рассказал политический эксперт.

https://ukraina.ru/20240520/1055175261.html

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новости, израиль, сша, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, газа, джо байден, международный уголовный суд (мус), ближний восток, война