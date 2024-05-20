https://ukraina.ru/20240520/1055185043.html

Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский

Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский - 20.05.2024 Украина.ру

Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский

Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру раскрыл главную цель визита... Украина.ру, 20.05.2024

2024-05-20T19:10

2024-05-20T19:10

2024-05-20T19:10

видео

китай

россия

сша

владимир путин

переговоры

кнр (китай)

запад

сво

спецоперация

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Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру раскрыл главную цель визита президента Владимира Путина в Китай, а также рассказал об истории российско-китайских отношений, об их ближайших перспективах и о планах, которые вынашивают США: 00:25 - Об особенностях визита президента России Владимира Путина в Китай; 07:45 - Об отличиях в подготовке ко встрече с РФ и с другими странами; 11:11 - О том, как менялось отношение Китая к Украине; 17:09 - О дипломатических отношениях России и Китая; 22:45 - О выгоде США в случае возможного покушения на лидера КНР.

китай

россия

сша

кнр (китай)

запад

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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