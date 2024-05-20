https://ukraina.ru/20240520/1055185043.html
Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский
Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский - 20.05.2024 Украина.ру
Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский
Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру раскрыл главную цель визита... Украина.ру, 20.05.2024
2024-05-20T19:10
2024-05-20T19:10
2024-05-20T19:10
видео
китай
россия
сша
владимир путин
переговоры
кнр (китай)
запад
сво
спецоперация
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Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру раскрыл главную цель визита президента Владимира Путина в Китай, а также рассказал об истории российско-китайских отношений, об их ближайших перспективах и о планах, которые вынашивают США: 00:25 - Об особенностях визита президента России Владимира Путина в Китай; 07:45 - Об отличиях в подготовке ко встрече с РФ и с другими странами; 11:11 - О том, как менялось отношение Китая к Украине; 17:09 - О дипломатических отношениях России и Китая; 22:45 - О выгоде США в случае возможного покушения на лидера КНР.
китай
россия
сша
кнр (китай)
запад
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, китай, россия, сша, владимир путин, переговоры, кнр (китай), запад, сво, спецоперация, тавровский, видео
Видео, Китай, Россия, США, Владимир Путин, переговоры, КНР (Китай), Запад, СВО, Спецоперация, Тавровский