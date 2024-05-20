Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский - 20.05.2024 Украина.ру
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Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский
Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский - 20.05.2024 Украина.ру
Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский
Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру раскрыл главную цель визита... Украина.ру, 20.05.2024
2024-05-20T19:10
2024-05-20T19:10
видео
китай
россия
сша
владимир путин
переговоры
кнр (китай)
запад
сво
спецоперация
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Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру раскрыл главную цель визита президента Владимира Путина в Китай, а также рассказал об истории российско-китайских отношений, об их ближайших перспективах и о планах, которые вынашивают США: 00:25 - Об особенностях визита президента России Владимира Путина в Китай; 07:45 - Об отличиях в подготовке ко встрече с РФ и с другими странами; 11:11 - О том, как менялось отношение Китая к Украине; 17:09 - О дипломатических отношениях России и Китая; 22:45 - О выгоде США в случае возможного покушения на лидера КНР.
китай
россия
сша
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видео, китай, россия, сша, владимир путин, переговоры, кнр (китай), запад, сво, спецоперация, тавровский, видео
Видео, Китай, Россия, США, Владимир Путин, переговоры, КНР (Китай), Запад, СВО, Спецоперация, Тавровский

Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский

19:10 20.05.2024
 
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Руководитель экспертного совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и сотрудничества Юрий Тавровский в эфире Украина.ру раскрыл главную цель визита президента Владимира Путина в Китай, а также рассказал об истории российско-китайских отношений, об их ближайших перспективах и о планах, которые вынашивают США:

00:25 - Об особенностях визита президента России Владимира Путина в Китай;
07:45 - Об отличиях в подготовке ко встрече с РФ и с другими странами;
11:11 - О том, как менялось отношение Китая к Украине;
17:09 - О дипломатических отношениях России и Китая;
22:45 - О выгоде США в случае возможного покушения на лидера КНР.
 
ВидеоКитайРоссияСШАВладимир ПутинпереговорыКНР (Китай)ЗападСВОСпецоперацияТавровский
 
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