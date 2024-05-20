https://ukraina.ru/20240520/1055184728.html
Для украинского бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию
Для украинского бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию - 20.05.2024 Украина.ру
Для украинского бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию
Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг увеличила на 20% максимальные предельные цены на электроэнергию для украинского бизнеса. Такие меры были предприняты ради увеличения объемов импорта ночью, сообщает "РБК-Украина"
2024-05-20T19:00
2024-05-20T19:00
2024-05-20T19:00
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электроэнергия
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энергосистема украины
бизнес
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Уточняется, что новые тарифы начнут действовать с 1 июня. Так, согласно новым тарифам цена за использование электроэнергии с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 составит 5600 грн/МВт-ч (тогда как сейчас 3000 грн/МВт-ч); с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-ч (сейчас с 07:00 до 08:00 - 5600 грн/МВт-ч); с 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-ч (сейчас - 7500 грн/МВт-ч). Минимальная предельная цена остается на уровне 10 грн/МВт-ч. На балансирующем рынке: - с 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-ч (сейчас 4000 грн/МВт-ч); - с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - цена остается 8250 грн/МВт-ч; - с 17:00 до 23:00 - 10 000 грн/МВт-ч (сейчас 8250 грн/МВт-ч); - с 23:00 до 00:00 - 8250 грн/МВт-ч (сейчас 4000 грн/МВт-ч). Минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт-ч.Ранее сообщалось, что с 1 июля жителей Украины ждет крупное повышение тарифа на электроэнергию ─ возможно, в 1,5 раза.
https://ukraina.ru/20240502/1054843453.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, электроснабжение, электроэнергия, сво, обстрелы, энергосистема украины, бизнес
Новости, электроснабжение, электроэнергия, СВО, обстрелы, Энергосистема Украины, бизнес
Для украинского бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию
Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг увеличила на 20% максимальные предельные цены на электроэнергию для украинского бизнеса. Такие меры были предприняты ради увеличения объемов импорта ночью, сообщает "РБК-Украина"
Уточняется, что новые тарифы начнут действовать с 1 июня.
Так, согласно новым тарифам цена за использование электроэнергии с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 составит 5600 грн/МВт-ч (тогда как сейчас 3000 грн/МВт-ч); с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-ч (сейчас с 07:00 до 08:00 - 5600 грн/МВт-ч); с 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-ч (сейчас - 7500 грн/МВт-ч).
Минимальная предельная цена остается на уровне 10 грн/МВт-ч.
- с 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-ч (сейчас 4000 грн/МВт-ч);
- с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - цена остается 8250 грн/МВт-ч;
- с 17:00 до 23:00 - 10 000 грн/МВт-ч (сейчас 8250 грн/МВт-ч);
- с 23:00 до 00:00 - 8250 грн/МВт-ч (сейчас 4000 грн/МВт-ч).
Минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт-ч.
Ранее сообщалось, что с 1 июля жителей Украины ждет
крупное повышение тарифа на электроэнергию ─ возможно, в 1,5 раза.