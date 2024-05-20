Для украинского бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию - 20.05.2024 Украина.ру
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Для украинского бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию
Для украинского бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию - 20.05.2024 Украина.ру
Для украинского бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию
Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг увеличила на 20% максимальные предельные цены на электроэнергию для украинского бизнеса. Такие меры были предприняты ради увеличения объемов импорта ночью, сообщает "РБК-Украина"
2024-05-20T19:00
2024-05-20T19:00
новости
электроснабжение
электроэнергия
сво
обстрелы
энергосистема украины
бизнес
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Уточняется, что новые тарифы начнут действовать с 1 июня. Так, согласно новым тарифам цена за использование электроэнергии с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 составит 5600 грн/МВт-ч (тогда как сейчас 3000 грн/МВт-ч); с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-ч (сейчас с 07:00 до 08:00 - 5600 грн/МВт-ч); с 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-ч (сейчас - 7500 грн/МВт-ч). Минимальная предельная цена остается на уровне 10 грн/МВт-ч. На балансирующем рынке: - с 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-ч (сейчас 4000 грн/МВт-ч); - с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - цена остается 8250 грн/МВт-ч; - с 17:00 до 23:00 - 10 000 грн/МВт-ч (сейчас 8250 грн/МВт-ч); - с 23:00 до 00:00 - 8250 грн/МВт-ч (сейчас 4000 грн/МВт-ч). Минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт-ч.Ранее сообщалось, что с 1 июля жителей Украины ждет крупное повышение тарифа на электроэнергию ─ возможно, в 1,5 раза.
https://ukraina.ru/20240502/1054843453.html
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новости, электроснабжение, электроэнергия, сво, обстрелы, энергосистема украины, бизнес
Новости, электроснабжение, электроэнергия, СВО, обстрелы, Энергосистема Украины, бизнес

Для украинского бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию

19:00 20.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг увеличила на 20% максимальные предельные цены на электроэнергию для украинского бизнеса. Такие меры были предприняты ради увеличения объемов импорта ночью, сообщает "РБК-Украина"
Уточняется, что новые тарифы начнут действовать с 1 июня.
Так, согласно новым тарифам цена за использование электроэнергии с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 составит 5600 грн/МВт-ч (тогда как сейчас 3000 грн/МВт-ч); с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 - 6900 грн/МВт-ч (сейчас с 07:00 до 08:00 - 5600 грн/МВт-ч); с 17:00 до 23:00 - 9000 грн/МВт-ч (сейчас - 7500 грн/МВт-ч).
Минимальная предельная цена остается на уровне 10 грн/МВт-ч.
На балансирующем рынке:
- с 00:00 до 07:00 - 6600 грн/МВт-ч (сейчас 4000 грн/МВт-ч);
- с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 - цена остается 8250 грн/МВт-ч;
- с 17:00 до 23:00 - 10 000 грн/МВт-ч (сейчас 8250 грн/МВт-ч);
- с 23:00 до 00:00 - 8250 грн/МВт-ч (сейчас 4000 грн/МВт-ч).
Минимальная предельная цена - 0,01 грн/МВт-ч.
Ранее сообщалось, что с 1 июля жителей Украины ждет крупное повышение тарифа на электроэнергию ─ возможно, в 1,5 раза.
- РИА Новости, 1920, 02.05.2024
2 мая, 12:20
Кулеба рассказал, что осталось от энергосистемы УкраиныПоловина энергосистемы Украины повреждена. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью журналу Foreign Policy
 
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