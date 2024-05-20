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Командир нацгвардии "Азова"* мечтает вернуть побратимов, которые уже отбывают срок в РФ

Командир нацгвардии "Азова"* мечтает вернуть побратимов, которые уже отбывают срок в РФ - 20.05.2024 Украина.ру

Командир нацгвардии "Азова"* мечтает вернуть побратимов, которые уже отбывают срок в РФ

В честь второго освобождения Мариуполя от неонацистских бандформирований ВСУ, командир бригады нацгвардии "Азов"* подполковник Денис Прокопенко, более известный под позывным "Редис", решил напомнить о том, что в России содержатся более 900 азовцев

2024-05-20T17:37

2024-05-20T17:37

2024-05-20T17:39

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"Редис" считает, что они могли бы вернуться домой, несмотря на то, что сотни азовцев признались в многочисленных преступлениях и уже отбывают сроки в исправительных колониях. Чаще всего строгого режима. "Оборона Мариуполя спасла Украину. Ценой этого спасения стали жизни наших бойцов, погибших в городских боях и в результате теракта в Еленовке, и свобода сотен наших собратьев, которые уже 2 года находятся в российском плену", – написал Прокопенко на своей странице в сети, забыв уточнить, что тюрьму в Еленовке в ночь на 29 июля атаковали из РСЗО HIMARS, которыми благодаря западным спонсорам располагают украинские военнослужащие. "Редис" утверждает, что азовцы "своими отчаянными действиями спасли Украину". Что имеет ввиду комбриг неизвестно. Вместе с тем, он заявляет, что сегодня каждый выстрел ВСУ якобы сделан ради возвращения "пленных" домой. Ровно два года назад спрятавшиеся в катакомбах "Азовстали" в Мариуполе азовцы получили приказ покинуть территорию завода. В конце концов и они сдались в плен. После произошел обмен военнопленными, однако в России остались боевики, совершившие преступления против мирного населения. Сотни из них получили реальные тюремные сроки. Ранее "Редис" пожаловался на то, что Вашингтон отказывается финансировать "Азов"*. О том, как нацбатальон "Азов"* отражает никчёмность всей армии Украины, читайте по ссылке. *Признан террористическим и запрещен на территории РФ.

https://ukraina.ru/20240314/1053868437.html

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новости, россия, "азов", мариуполь, украина, вооруженные силы украины, азовсталь, всу, донбасс, новые регионы