Командир нацгвардии "Азова"* мечтает вернуть побратимов, которые уже отбывают срок в РФ - 20.05.2024 Украина.ру
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Командир нацгвардии "Азова"* мечтает вернуть побратимов, которые уже отбывают срок в РФ
Командир нацгвардии "Азова"* мечтает вернуть побратимов, которые уже отбывают срок в РФ - 20.05.2024 Украина.ру
Командир нацгвардии "Азова"* мечтает вернуть побратимов, которые уже отбывают срок в РФ
В честь второго освобождения Мариуполя от неонацистских бандформирований ВСУ, командир бригады нацгвардии "Азов"* подполковник Денис Прокопенко, более известный под позывным "Редис", решил напомнить о том, что в России содержатся более 900 азовцев
2024-05-20T17:37
2024-05-20T17:39
новости
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мариуполь
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азовсталь
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"Редис" считает, что они могли бы вернуться домой, несмотря на то, что сотни азовцев признались в многочисленных преступлениях и уже отбывают сроки в исправительных колониях. Чаще всего строгого режима. "Оборона Мариуполя спасла Украину. Ценой этого спасения стали жизни наших бойцов, погибших в городских боях и в результате теракта в Еленовке, и свобода сотен наших собратьев, которые уже 2 года находятся в российском плену", – написал Прокопенко на своей странице в сети, забыв уточнить, что тюрьму в Еленовке в ночь на 29 июля атаковали из РСЗО HIMARS, которыми благодаря западным спонсорам располагают украинские военнослужащие. "Редис" утверждает, что азовцы "своими отчаянными действиями спасли Украину". Что имеет ввиду комбриг неизвестно. Вместе с тем, он заявляет, что сегодня каждый выстрел ВСУ якобы сделан ради возвращения "пленных" домой. Ровно два года назад спрятавшиеся в катакомбах "Азовстали" в Мариуполе азовцы получили приказ покинуть территорию завода. В конце концов и они сдались в плен. После произошел обмен военнопленными, однако в России остались боевики, совершившие преступления против мирного населения. Сотни из них получили реальные тюремные сроки. Ранее "Редис" пожаловался на то, что Вашингтон отказывается финансировать "Азов"*. О том, как нацбатальон "Азов"* отражает никчёмность всей армии Украины, читайте по ссылке. *Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
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новости, россия, "азов", мариуполь, украина, вооруженные силы украины, азовсталь, всу, донбасс, новые регионы
Новости, Россия, "Азов", Мариуполь, Украина, Вооруженные силы Украины, Азовсталь, ВСУ, Донбасс, Новые регионы

Командир нацгвардии "Азова"* мечтает вернуть побратимов, которые уже отбывают срок в РФ

17:37 20.05.2024 (обновлено: 17:39 20.05.2024)
 
Вашингтон не хочет финансировать националистов, а Азову * обидно
Вашингтон не хочет финансировать националистов, а Азову * обидно
Читать в
В честь второго освобождения Мариуполя от неонацистских бандформирований ВСУ, командир бригады нацгвардии "Азов"* подполковник Денис Прокопенко, более известный под позывным "Редис", решил напомнить о том, что в России содержатся более 900 азовцев
"Редис" считает, что они могли бы вернуться домой, несмотря на то, что сотни азовцев признались в многочисленных преступлениях и уже отбывают сроки в исправительных колониях. Чаще всего строгого режима.
"Оборона Мариуполя спасла Украину. Ценой этого спасения стали жизни наших бойцов, погибших в городских боях и в результате теракта в Еленовке, и свобода сотен наших собратьев, которые уже 2 года находятся в российском плену", – написал Прокопенко на своей странице в сети, забыв уточнить, что тюрьму в Еленовке в ночь на 29 июля атаковали из РСЗО HIMARS, которыми благодаря западным спонсорам располагают украинские военнослужащие.
"Редис" утверждает, что азовцы "своими отчаянными действиями спасли Украину". Что имеет ввиду комбриг неизвестно. Вместе с тем, он заявляет, что сегодня каждый выстрел ВСУ якобы сделан ради возвращения "пленных" домой.
Ровно два года назад спрятавшиеся в катакомбах "Азовстали" в Мариуполе азовцы получили приказ покинуть территорию завода. В конце концов и они сдались в плен. После произошел обмен военнопленными, однако в России остались боевики, совершившие преступления против мирного населения. Сотни из них получили реальные тюремные сроки.
Ранее "Редис" пожаловался на то, что Вашингтон отказывается финансировать "Азов"*.
О том, как нацбатальон "Азов"* отражает никчёмность всей армии Украины, читайте по ссылке.
*Признан террористическим и запрещен на территории РФ.
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
14 марта, 05:10
Эксперт раскрыл, как набирают в Кракен* "пушечное мясо" и почему Азов* смог "возродиться из пепла"В украинских подразделениях Кракен* и РДК* есть несколько "говорящих голов", которые выступают от его имени и периодически "светятся" на важных мероприятиях. При этом национальность, гражданство и место рождения рядовых бойцов никого не волнуют. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
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