Испания, Румыния и еще 5 стран будут поставлять ВСУ технику в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО - 20.05.2024 Украина.ру
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Испания, Румыния и еще 5 стран будут поставлять ВСУ технику в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО
Испания, Румыния и еще 5 стран будут поставлять ВСУ технику в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО - 20.05.2024 Украина.ру
Испания, Румыния и еще 5 стран будут поставлять ВСУ технику в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО
В рамках немецкой инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны на Украина США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять ВСУ технику и ракеты, информировала пресс-служба Минобороны ФРГ в социальной сети Х
2024-05-20T22:11
2024-05-20T22:12
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В ведомстве уточнили, что об этом договорились союзники Киева по итогам онлайн-заседания контактной группы. Таким образом, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада поддержат немецкую инициативу финансово, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва – техникой и ракетами. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников Украины последовать примеру Германии в вопросах поддержки Украины. Известно, что ФРГ передала Киеву две системы ПВО Patriot и другие установки противовоздушной обороны. Накануне, 19 мая, министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине. Оппозиционные политики в ответ публично заявили, что правительство ФРГ отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой.
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новости, германия, украина, вооруженные силы украины, минобороны, нато, испания, сво, военная помощь, военная техника, пво, спецоперация, всу
Новости, Германия, Украина, Вооруженные силы Украины, Минобороны, НАТО, Испания, СВО, военная помощь, военная техника, ПВО, Спецоперация, ВСУ

Испания, Румыния и еще 5 стран будут поставлять ВСУ технику в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО

22:11 20.05.2024 (обновлено: 22:12 20.05.2024)
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
В рамках немецкой инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны на Украина США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять ВСУ технику и ракеты, информировала пресс-служба Минобороны ФРГ в социальной сети Х
В ведомстве уточнили, что об этом договорились союзники Киева по итогам онлайн-заседания контактной группы.
Таким образом, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада поддержат немецкую инициативу финансово, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва – техникой и ракетами.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников Украины последовать примеру Германии в вопросах поддержки Украины. Известно, что ФРГ передала Киеву две системы ПВО Patriot и другие установки противовоздушной обороны.
Накануне, 19 мая, министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине. Оппозиционные политики в ответ публично заявили, что правительство ФРГ отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой.
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
14 мая, 04:00
Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУФранции, Германии и Великобритании не хотят "раздевать" собственные армии ради Украины, как это сделали Дания и страны Прибалтики. Поэтому Макрон и Кэмерон мечутся, призывая ввести на Украину армии НАТО и разрешают бить по территории России. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Денис Селезнев
 
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