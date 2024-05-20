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Испания, Румыния и еще 5 стран будут поставлять ВСУ технику в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО
Испания, Румыния и еще 5 стран будут поставлять ВСУ технику в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО - 20.05.2024 Украина.ру
Испания, Румыния и еще 5 стран будут поставлять ВСУ технику в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО
В рамках немецкой инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны на Украина США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять ВСУ технику и ракеты, информировала пресс-служба Минобороны ФРГ в социальной сети Х
2024-05-20T22:11
2024-05-20T22:11
2024-05-20T22:12
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В ведомстве уточнили, что об этом договорились союзники Киева по итогам онлайн-заседания контактной группы. Таким образом, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада поддержат немецкую инициативу финансово, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва – техникой и ракетами. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников Украины последовать примеру Германии в вопросах поддержки Украины. Известно, что ФРГ передала Киеву две системы ПВО Patriot и другие установки противовоздушной обороны. Накануне, 19 мая, министр обороны Германии запросил у правительства дополнительные деньги для помощи Украине. Оппозиционные политики в ответ публично заявили, что правительство ФРГ отведет Берлин и Киев в пропасть своей политикой.
https://ukraina.ru/20240514/1055044077.html
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Испания, Румыния и еще 5 стран будут поставлять ВСУ технику в рамках немецкой инициативы по усилению ПВО
22:11 20.05.2024 (обновлено: 22:12 20.05.2024)
В рамках немецкой инициативы по укреплению системы противовоздушной обороны на Украина США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять ВСУ технику и ракеты, информировала пресс-служба Минобороны ФРГ в социальной сети Х