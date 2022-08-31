ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - 31.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220831/1038283321.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - 31.08.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2022-08-31T09:53
2022-08-31T09:53
донецк
горловка
новости
всу
обстрелы
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102118/80/1021188001_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e93d8168cb6fabc8e969f05ec7e59df0.jpg
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, находящийся под контролем республики с 2014 года.Чтобы прекратились обстрелы Донецка, России нужно отодвинуть артиллерию противника на расстояние в 150-300 км, рассказал ранее военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру. По его мнению, нужно отодвинуть армию Украины на три сотни километров от Донецка, чтобы американские РСЗО HIMARS не достали до региона, тогда задача будет решена.
https://ukraina.ru/20220831/1038280912.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102118/80/1021188001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_449593b2c6cac673f41db3d3dc9d53d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
донецк, горловка, новости, всу, обстрелы, украина
Донецк, Горловка, Новости, ВСУ, обстрелы, Украина

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

09:53 31.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов населенных пунктов в Донбассе украинскими силовиками
Последствия обстрелов населенных пунктов в Донбассе украинскими силовиками - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 02.00 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 06.28 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, находящийся под контролем республики с 2014 года.
Чтобы прекратились обстрелы Донецка, России нужно отодвинуть артиллерию противника на расстояние в 150-300 км, рассказал ранее военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру. По его мнению, нужно отодвинуть армию Украины на три сотни километров от Донецка, чтобы американские РСЗО HIMARS не достали до региона, тогда задача будет решена.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
09:00
Вступление в НАТО, террор освобожденных территорий, удары по РФ. Главное на Украине на утро 31 августа
 
ДонецкГорловкаНовостиВСУобстрелыУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:00Обстрелы ЗАЭС, жертвы ВСУ, освобождение сотен населенных пунктов. Главное на Украине на 12:00 31 августа
11:52Захарова: Киев пытается осложнить визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
11:37Кто победит в войне на истощение и где полыхнет после Ирака – Дудаков. Видео
11:24ВСУ сожгли 15 тысяч тонн зерна в Токмаке
10:34В Бердянске у штаба волонтеров "Мы вместе с Россией" произошел взрыв
10:29Военный эксперт объяснил, почему провал ВСУ под Херсоном не поможет русским войскам в Донбассе
10:24Украинский "камикадзе" нанес удар по администрации Энергодара
10:01Союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве
09:53ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
09:34Шольц назвал антироссийские санкции Запада эффективными и правильными
09:25"Северный поток" остановили на ремонт
09:03Александр Бородай: Захарченко очень хотел лично встретиться с Путиным, наедине
09:02В греческой Компартии связали имя Горбачева с последним актом контрреволюции в СССР
09:00Вступление в НАТО, террор освобожденных территорий, удары по РФ. Главное на Украине на утро 31 августа
08:44Положил конец холодной войне и обуздал опасную гонку вооружений – экс - посол США в СССР о Горбачеве
08:30Сапоньков объяснил, почему ВСУ пытаются разбомбить мосты в Херсонской области
08:27"Одно из важнейший направлений": российская электроника получит "беспрецедентное финансирование"
08:26Очаков в период СВО. База НАТО в устье Днепра
08:15Военный журналист рассказал, почему в Новой Каховке объявляли эвакуацию с рабочих мест
08:12"Сыграл важную роль": в Японии оценили вклад Горбачева в дело уничтожения ядерного оружия
Лента новостейМолния