https://ukraina.ru/20220831/1038283321.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - 31.08.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
2022-08-31T09:53
2022-08-31T09:53
2022-08-31T09:53
донецк
горловка
новости
всу
обстрелы
украина
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, находящийся под контролем республики с 2014 года.Чтобы прекратились обстрелы Донецка, России нужно отодвинуть артиллерию противника на расстояние в 150-300 км, рассказал ранее военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру. По его мнению, нужно отодвинуть армию Украины на три сотни километров от Донецка, чтобы американские РСЗО HIMARS не достали до региона, тогда задача будет решена.
https://ukraina.ru/20220831/1038280912.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
донецк, горловка, новости, всу, обстрелы, украина
Донецк, Горловка, Новости, ВСУ, обстрелы, Украина
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 02.00 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 06.28 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, находящийся под контролем республики с 2014 года.
Чтобы прекратились обстрелы Донецка, России нужно отодвинуть артиллерию противника на расстояние в 150-300 км, рассказал ранее военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру. По его мнению, нужно отодвинуть армию Украины на три сотни километров от Донецка, чтобы американские РСЗО HIMARS не достали до региона, тогда задача будет решена.