https://ukraina.ru/20220831/1038283321.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - 31.08.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка и Горловку, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

2022-08-31T09:53

2022-08-31T09:53

2022-08-31T09:53

донецк

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обстрелы

украина

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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, находящийся под контролем республики с 2014 года.Чтобы прекратились обстрелы Донецка, России нужно отодвинуть артиллерию противника на расстояние в 150-300 км, рассказал ранее военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью Украина.ру. По его мнению, нужно отодвинуть армию Украины на три сотни километров от Донецка, чтобы американские РСЗО HIMARS не достали до региона, тогда задача будет решена.

https://ukraina.ru/20220831/1038280912.html

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донецк, горловка, новости, всу, обстрелы, украина