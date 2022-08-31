Американский генерал Арнольд призвал США помочь Украине ударить вглубь РФ - 31.08.2022 Украина.ру
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Американский генерал Арнольд призвал США помочь Украине ударить вглубь РФ
Американский генерал Арнольд призвал США помочь Украине ударить вглубь РФ - 31.08.2022 Украина.ру
Американский генерал Арнольд призвал США помочь Украине ударить вглубь РФ
Соединенные Штаты и их союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары вглубь России, сказал в эфире "24 канала" американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд
2022-08-31T07:35
2022-08-31T07:35
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По его словам, требования Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы является "огромной стратегической ошибкой"По его мнению, Украине следует нанести удары по объектам, которые расположены "в сотнях километров вглубь России".Чтобы это сделать, то НАТО нужно изменить свою политику, и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям, добавил американец.Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что сумма финансовой помощи, которую Киев получил от иностранных доноров в августе, составила рекордные за полгода $4,6 млрд.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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США, Украина, Россия, Новости

Американский генерал Арнольд призвал США помочь Украине ударить вглубь РФ

07:35 31.08.2022
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP / Evgeniy Maloletka
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Соединенные Штаты и их союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары вглубь России, сказал в эфире "24 канала" американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд
По его словам, требования Запада к Киеву не использовать полученное от союзников вооружение против Москвы является "огромной стратегической ошибкой"

"Соединенные Штаты и союзники должны обеспечить Украину оружием, которое может нанести удары по территории России. Я не говорю о Крыме. США и НАТО говорят: "Не наносите ударов по территории России". Но это глупость", — сказал Арнольд

По его мнению, Украине следует нанести удары по объектам, которые расположены "в сотнях километров вглубь России".
Чтобы это сделать, то НАТО нужно изменить свою политику, и отказаться от тезисов о запрете ударов по российским территориям, добавил американец.
Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что сумма финансовой помощи, которую Киев получил от иностранных доноров в августе, составила рекордные за полгода $4,6 млрд.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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