https://ukraina.ru/20220829/1038214654.html
Царев подтвердил убийство экс-депутата Рады Ковалева в Херсонской области
Царев подтвердил убийство чиновника в Херсонской области
Царев подтвердил убийство экс-депутата Рады Ковалева в Херсонской области
Депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в своем Telegram-канале 29 августа подтвердил гибель заместителя председателя по сельскому хозяйству Алексея Ковалёва в Херсонской области
2022-08-29T13:16
2022-08-29T13:16
2022-08-29T13:16
новости
убийство
олег царев
херсонская область
депутат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102504/99/1025049946_0:190:3648:2242_1920x0_80_0_0_3fc83947d5359a1c1e43eca374795957.jpg
Ранее он, ссылаясь на СМИ, написал, что "депутата, перешедшего на сторону народа убили", но официального подтверждения этому нет. В украинских СМИ писали, что тело политика с огнестрельным ранением в голову обнаружила его мать. Нападавшие нанесли ранение ножом и его гражданской жене, которая была вместе с Ковалёвым.Убийство произошло днём 28 августа, передают СМИ.Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев с начала российской СВО находился в городе Голая Пристань Херсонской области, входившей в его избирательный округ. В мае его исключили из фракции, а в начале июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене. Он был объявлен в розыск.В июне на жизнь Алексея Ковалева уже покушались - его автомобиль подорвали, но политик выжил. Тогда он обвинил в произошедшем украинские спецслужбы.
https://ukraina.ru/20220824/1038033746.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102504/99/1025049946_203:0:3446:2432_1920x0_80_0_0_dcd4f37afcd8dff378cd26450b32855b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, убийство, олег царев, херсонская область, депутат
Новости, убийство, Олег Царев, Херсонская область, депутат
Царев подтвердил убийство экс-депутата Рады Ковалева в Херсонской области
Депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в своем Telegram-канале 29 августа подтвердил гибель заместителя председателя по сельскому хозяйству Алексея Ковалёва в Херсонской области
Алексея Ковалёва, к сожалению, действительно убили. Его супруга тоже погибла. Светлая память.
Олег Царев
Депутат Верховной Рады
Ранее он, ссылаясь на СМИ, написал, что "депутата, перешедшего на сторону народа убили", но официального подтверждения этому нет.
В украинских СМИ писали, что тело политика с огнестрельным ранением в голову обнаружила его мать. Нападавшие нанесли ранение ножом и его гражданской жене, которая была вместе с Ковалёвым.
Убийство произошло днём 28 августа, передают СМИ.
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев с начала российской СВО находился в городе Голая Пристань Херсонской области, входившей в его избирательный округ. В мае его исключили из фракции, а в начале июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене. Он был объявлен в розыск.
В июне на жизнь Алексея Ковалева уже покушались - его автомобиль подорвали, но политик выжил. Тогда он обвинил в произошедшем украинские спецслужбы.