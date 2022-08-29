https://ukraina.ru/20220829/1038214654.html

Царев подтвердил убийство экс-депутата Рады Ковалева в Херсонской области

Царев подтвердил убийство чиновника в Херсонской области

Царев подтвердил убийство экс-депутата Рады Ковалева в Херсонской области

Депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в своем Telegram-канале 29 августа подтвердил гибель заместителя председателя по сельскому хозяйству Алексея Ковалёва в Херсонской области

2022-08-29T13:16

2022-08-29T13:16

2022-08-29T13:16

новости

убийство

олег царев

херсонская область

депутат

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Ранее он, ссылаясь на СМИ, написал, что "депутата, перешедшего на сторону народа убили", но официального подтверждения этому нет. В украинских СМИ писали, что тело политика с огнестрельным ранением в голову обнаружила его мать. Нападавшие нанесли ранение ножом и его гражданской жене, которая была вместе с Ковалёвым.Убийство произошло днём 28 августа, передают СМИ.Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев с начала российской СВО находился в городе Голая Пристань Херсонской области, входившей в его избирательный округ. В мае его исключили из фракции, а в начале июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене. Он был объявлен в розыск.В июне на жизнь Алексея Ковалева уже покушались - его автомобиль подорвали, но политик выжил. Тогда он обвинил в произошедшем украинские спецслужбы.

https://ukraina.ru/20220824/1038033746.html

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новости, убийство, олег царев, херсонская область, депутат