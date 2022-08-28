https://ukraina.ru/20220828/1038183998.html

Независимой Украины с 2014 года не существует - Сергей Марков

Независимой Украины с 2014 года не существует - Сергей Марков - 28.08.2022 Украина.ру

Независимой Украины с 2014 года не существует - Сергей Марков

Украину после окончания СВО полностью присоединить, кто не хочет, могут уехать в Польшу или Германию, куда захотят - заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.

2022-08-28T08:00

2022-08-28T08:00

2022-08-28T08:00

украина

сша

россия

независимость

майдан

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Политический режим на этих территориях должен быть разным, в зависимости от того, как они голосовали до 2014 года и насколько у них сильны пророссийские настроения, в Луганске и Донецке он должен быть относительно демократическим, в других регионах более жестким - добавил эксперт.Но сказать об этом вслух никто не решается, потому что там за 31 год сформирован эффективный тоталитарный режим — фашизм 21-го века - говорит Марков.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, сша, россия, независимость, майдан