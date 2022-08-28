Независимой Украины с 2014 года не существует - Сергей Марков - 28.08.2022 Украина.ру
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Независимой Украины с 2014 года не существует - Сергей Марков
Независимой Украины с 2014 года не существует - Сергей Марков - 28.08.2022 Украина.ру
Независимой Украины с 2014 года не существует - Сергей Марков
Украину после окончания СВО полностью присоединить, кто не хочет, могут уехать в Польшу или Германию, куда захотят - заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
2022-08-28T08:00
2022-08-28T08:00
украина
сша
россия
независимость
майдан
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Политический режим на этих территориях должен быть разным, в зависимости от того, как они голосовали до 2014 года и насколько у них сильны пророссийские настроения, в Луганске и Донецке он должен быть относительно демократическим, в других регионах более жестким - добавил эксперт.Но сказать об этом вслух никто не решается, потому что там за 31 год сформирован эффективный тоталитарный режим — фашизм 21-го века - говорит Марков.
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украина, сша, россия, независимость, майдан
Украина, США, Россия, независимость, Майдан

Независимой Украины с 2014 года не существует - Сергей Марков

08:00 28.08.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky17020420924333
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Украину после окончания СВО полностью присоединить, кто не хочет, могут уехать в Польшу или Германию, куда захотят - заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
Политический режим на этих территориях должен быть разным, в зависимости от того, как они голосовали до 2014 года и насколько у них сильны пророссийские настроения, в Луганске и Донецке он должен быть относительно демократическим, в других регионах более жестким - добавил эксперт.
Независимости нет вообще. Украина просто в шоке, до чего она дошла. Все помнят, как хорошо она жила 31 год назад, и как она сейчас живет ужасно, по сравнению с этим. Но сказать об этом вслух никто не решается, потому что там за 31 год сформирован эффективный тоталитарный режим — фашизм 21-го века.
Сергей Марков
Сергей Марков
политолог
Но сказать об этом вслух никто не решается, потому что там за 31 год сформирован эффективный тоталитарный режим — фашизм 21-го века - говорит Марков.
 
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