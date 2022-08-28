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Европа может осенью столкнуться с протестами - замдиректора Института стратегических исследований РУДН

Европа может осенью столкнуться с протестами - замдиректора Института стратегических исследований РУДН - 28.08.2022 Украина.ру

Европа может осенью столкнуться с протестами - замдиректора Института стратегических исследований РУДН

Сакнции против РФ не работают, соответственно, экономические процессы подводят их и к изменениям политическим, в мире восприятие СВО также меняется, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.

2022-08-28T06:15

2022-08-28T06:15

2022-08-28T06:15

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По мнению Федосовой, речь идет о европейских странах, которым угрожают очень мощные социальные протесты уже этой осенью, и несмотря на то, что правительство Германии заявляет о заполнении газохранилищ, все равно - динамика мировых цен (на энергоносители – Ред.) диктует новые политические реалии.Скорее всего, с течением времени мы услышим все больше голосов других стран - особенно с учетом тех угроз, которые сейчас создает политика Запада и воплощает руками украинского режима - добавила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, экономика