Европа может осенью столкнуться с протестами - замдиректора Института стратегических исследований РУДН - 28.08.2022 Украина.ру
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Европа может осенью столкнуться с протестами - замдиректора Института стратегических исследований РУДН
Европа может осенью столкнуться с протестами - замдиректора Института стратегических исследований РУДН - 28.08.2022 Украина.ру
Европа может осенью столкнуться с протестами - замдиректора Института стратегических исследований РУДН
Сакнции против РФ не работают, соответственно, экономические процессы подводят их и к изменениям политическим, в мире восприятие СВО также меняется, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.
2022-08-28T06:15
2022-08-28T06:15
украина
россия
сво
экономика
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По мнению Федосовой, речь идет о европейских странах, которым угрожают очень мощные социальные протесты уже этой осенью, и несмотря на то, что правительство Германии заявляет о заполнении газохранилищ, все равно - динамика мировых цен (на энергоносители – Ред.) диктует новые политические реалии.Скорее всего, с течением времени мы услышим все больше голосов других стран - особенно с учетом тех угроз, которые сейчас создает политика Запада и воплощает руками украинского режима - добавила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
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украина, россия, сво, экономика
Украина, Россия, СВО, Экономика

Европа может осенью столкнуться с протестами - замдиректора Института стратегических исследований РУДН

06:15 28.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Елкин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Сергей Елкин
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Сакнции против РФ не работают, соответственно, экономические процессы подводят их и к изменениям политическим, в мире восприятие СВО также меняется, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова.
По мнению Федосовой, речь идет о европейских странах, которым угрожают очень мощные социальные протесты уже этой осенью, и несмотря на то, что правительство Германии заявляет о заполнении газохранилищ, все равно - динамика мировых цен (на энергоносители – Ред.) диктует новые политические реалии.

Ну и геополитика. Борьба дипломатических нарративов, политических нарративов - разворачивается в полный рост. Мы видим, как противостоит неолиберализм тем традиционным устоям, ценностям, которые разделяет Россия и – пусть не громкие, молчаливые - но ее союзники.

Скорее всего, с течением времени мы услышим все больше голосов других стран - особенно с учетом тех угроз, которые сейчас создает политика Запада и воплощает руками украинского режима - добавила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.
 
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