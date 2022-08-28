https://ukraina.ru/20220828/1038175112.html

Террористов нужно ликвидировать с помощью отрядов русской народной самообороны - Алексей Кочетков

Террористов нужно ликвидировать с помощью отрядов русской народной самообороны - Алексей Кочетков - 28.08.2022 Украина.ру

Террористов нужно ликвидировать с помощью отрядов русской народной самообороны - Алексей Кочетков

Если не убивать террористов, мы получим минную войну на дорогах, взрывы в транспорте и убийства лидеров общественного мнения, полный букет, заявил политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру.

2022-08-28T04:30

2022-08-28T04:30

2022-08-28T04:30

украина

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терроризм

оборона

алексей кочетков

националисты

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Щепетильность и совестливость воспринимают как слабость и любое несимметричное действие в ответ на террор будет приводить только к эскалации террора, так что ответ должен быть симметричный или даже асимметричный, уверен политолог.По мнению эксперта, русским объявили войну по национальному признаку: посол Украины в Казахстане сказал, что "чем больше мы убьем русских сегодня, тем меньше нам придется убивать русских завтра", все маски сброшены. Все террористы должны подлежать ликвидации, и террор заглохнет, не успев начаться - добавил Кочетков.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сво, терроризм, оборона, алексей кочетков, националисты