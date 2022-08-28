Террористов нужно ликвидировать с помощью отрядов русской народной самообороны - Алексей Кочетков - 28.08.2022 Украина.ру
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Террористов нужно ликвидировать с помощью отрядов русской народной самообороны - Алексей Кочетков
Террористов нужно ликвидировать с помощью отрядов русской народной самообороны - Алексей Кочетков - 28.08.2022 Украина.ру
Террористов нужно ликвидировать с помощью отрядов русской народной самообороны - Алексей Кочетков
Если не убивать террористов, мы получим минную войну на дорогах, взрывы в транспорте и убийства лидеров общественного мнения, полный букет, заявил политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру.
2022-08-28T04:30
2022-08-28T04:30
украина
россия
сво
терроризм
оборона
алексей кочетков
националисты
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Щепетильность и совестливость воспринимают как слабость и любое несимметричное действие в ответ на террор будет приводить только к эскалации террора, так что ответ должен быть симметричный или даже асимметричный, уверен политолог.По мнению эксперта, русским объявили войну по национальному признаку: посол Украины в Казахстане сказал, что "чем больше мы убьем русских сегодня, тем меньше нам придется убивать русских завтра", все маски сброшены. Все террористы должны подлежать ликвидации, и террор заглохнет, не успев начаться - добавил Кочетков.
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украина, россия, сво, терроризм, оборона, алексей кочетков, националисты
Украина, Россия, СВО, терроризм, Оборона, Алексей Кочетков, националисты

Террористов нужно ликвидировать с помощью отрядов русской народной самообороны - Алексей Кочетков

04:30 28.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенское подразделение батальона "Русь" в Донецке
Женское подразделение батальона Русь в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Если не убивать террористов, мы получим минную войну на дорогах, взрывы в транспорте и убийства лидеров общественного мнения, полный букет, заявил политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру.
Щепетильность и совестливость воспринимают как слабость и любое несимметричное действие в ответ на террор будет приводить только к эскалации террора, так что ответ должен быть симметричный или даже асимметричный, уверен политолог.

В Херсонской и Запорожской области известны люди, которые потенциально могут осуществить террористическую деятельность. Есть конкретные организации, исполнители, сеть добровольцев, которые помогают. Если сегодня у власти нет возможности собственными руками подавить эту заразу, нужно создавать отряды русской народной самообороны.

Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
политолог и историк нацизма на Украине
По мнению эксперта, русским объявили войну по национальному признаку: посол Украины в Казахстане сказал, что "чем больше мы убьем русских сегодня, тем меньше нам придется убивать русских завтра", все маски сброшены.
Все террористы должны подлежать ликвидации, и террор заглохнет, не успев начаться - добавил Кочетков.
 
УкраинаРоссияСВОтерроризмОборонаАлексей Кочетковнационалисты
 
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