https://ukraina.ru/20220828/1038172117.html
Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО
Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО - 28.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО
Численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но есть гранить: добровольцев будут оплачивать из региональных бюджетов, а контрактники на бюджете Минобороны, утверждает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-28T04:15
2022-08-28T04:15
2022-08-28T05:18
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добровольцы
сво
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Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.По его словам, общее увеличение численности армии может говорить и об увеличении набора контрактников.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038132220.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, добровольцы, сво
Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО
04:15 28.08.2022 (обновлено: 05:18 28.08.2022)
Численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но есть гранить: добровольцев будут оплачивать из региональных бюджетов, а контрактники на бюджете Минобороны, утверждает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру