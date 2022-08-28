Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО - 28.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО
Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО - 28.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО
Численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но есть гранить: добровольцев будут оплачивать из региональных бюджетов, а контрактники на бюджете Минобороны, утверждает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-28T04:15
2022-08-28T05:18
новости
россия
добровольцы
сво
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Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.По его словам, общее увеличение численности армии может говорить и об увеличении набора контрактников.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, добровольцы, сво
Новости, Россия, добровольцы, СВО

Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО

04:15 28.08.2022 (обновлено: 05:18 28.08.2022)
 
© Украина.ру / Роман Гнатюк Сэм
 Сэм - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Читать в
Численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но есть гранить: добровольцев будут оплачивать из региональных бюджетов, а контрактники на бюджете Минобороны, утверждает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.
Так что численность наших сил на Украине будут увеличивать за счет добровольцев. Но есть шаткая грань между добровольцами и контрактниками. Возможно, что добровольцев будут оплачивать из региональных бюджетов, а контрактники полностью за Минобороны.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, общее увеличение численности армии может говорить и об увеличении набора контрактников.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 10:06
Время работает на Россию. Причины торможения оружейных поставок в СВО
 
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