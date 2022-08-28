https://ukraina.ru/20220828/1038172117.html

Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО

Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО - 28.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО

Численность российских войск на Украине будут увеличивать за счет добровольцев, но есть гранить: добровольцев будут оплачивать из региональных бюджетов, а контрактники на бюджете Минобороны, утверждает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-08-28T04:15

2022-08-28T04:15

2022-08-28T05:18

новости

россия

добровольцы

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037234335_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2b2c6387a82363f7abf15c63da4137ff.jpg

Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.По его словам, общее увеличение численности армии может говорить и об увеличении набора контрактников.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038132220.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, добровольцы, сво