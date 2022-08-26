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Военный эксперт объяснил, за счет кого РФ увеличит число военнослужащих

Военный эксперт объяснил, за счет кого РФ увеличит число военнослужащих - 26.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, за счет кого РФ увеличит число военнослужащих

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих

2022-08-26T11:29

2022-08-26T11:29

2022-08-26T11:29

новости

евсеев

всу

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Теперь штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.По его мнению, оно произойдет за счет добровольцев."Они идут через военкоматы, поэтому в эту категорию они тоже попадают. Просто в этом 1,15 млн есть призывной контингент, который ранее был 225 тысяч в год за два призыва. Из этой суммы надо вычесть призывников и тогда мы получим общую численность служащих по контракту, которых можно задействовать на Украине. Иначе трудно понять, как такая численность может быть достигнута", - объяснил Евсеев.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, евсеев, всу