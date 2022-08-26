Военный эксперт объяснил, за счет кого РФ увеличит число военнослужащих - 26.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, за счет кого РФ увеличит число военнослужащих
Военный эксперт объяснил, за счет кого РФ увеличит число военнослужащих - 26.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, за счет кого РФ увеличит число военнослужащих
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих
2022-08-26T11:29
2022-08-26T11:29
новости
евсеев
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Теперь штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.По его мнению, оно произойдет за счет добровольцев."Они идут через военкоматы, поэтому в эту категорию они тоже попадают. Просто в этом 1,15 млн есть призывной контингент, который ранее был 225 тысяч в год за два призыва. Из этой суммы надо вычесть призывников и тогда мы получим общую численность служащих по контракту, которых можно задействовать на Украине. Иначе трудно понять, как такая численность может быть достигнута", - объяснил Евсеев.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Новости, Евсеев, ВСУ

Военный эксперт объяснил, за счет кого РФ увеличит число военнослужащих

11:29 26.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру прокомментировал указ президента России Владимира Путина об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих
Теперь штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.

"В эти два миллиона входит Росгвардия (300 тысяч) и другие силовые структуры с разной численностью. Я даже не знаю, можно ли ими считать ЧВК. Два миллиона — это численность всех силовиков. А 1,15 млн — это именно военнослужащие. То, что идет увеличение армии, это естественно в условиях спецоперации на Украине", - сказал эксперт.

По его мнению, оно произойдет за счет добровольцев.
"Они идут через военкоматы, поэтому в эту категорию они тоже попадают. Просто в этом 1,15 млн есть призывной контингент, который ранее был 225 тысяч в год за два призыва. Из этой суммы надо вычесть призывников и тогда мы получим общую численность служащих по контракту, которых можно задействовать на Украине. Иначе трудно понять, как такая численность может быть достигнута", - объяснил Евсеев.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
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