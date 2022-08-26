Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму - 26.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220826/1038133071.html
Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму
Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму - 26.08.2022 Украина.ру
Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму
Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО". Такое заявление на брифинге 25 августа сделала экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова
2022-08-26T09:18
2022-08-26T09:40
крым
нато
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103109/10/1031091024_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8b3e3b0baafd014972f0f3ce3d18ef07.jpg
"Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. &lt;…&gt; Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море", — сказала чиновница.Украинские чиновники регулярно выступают с безосновательными угрозами в адрес Москвы. Недавно Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Кроме того, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "планирует разрушить Крымский мост".В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103109/10/1031091024_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_08b0ee6e1d34fbf4e60e0f505d8be77b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
крым, нато, украина, новости
Крым, НАТО, Украина, Новости

Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму

09:18 26.08.2022 (обновлено: 09:40 26.08.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО". Такое заявление на брифинге 25 августа сделала экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова
"Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <…> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море", — сказала чиновница.
Украинские чиновники регулярно выступают с безосновательными угрозами в адрес Москвы. Недавно Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Кроме того, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "планирует разрушить Крымский мост".
В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
 
КрымНАТОУкраинаНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Время работает на Россию. Причины торможения оружейных поставок в СВО
10:04Заклятые союзники: как СБУ боролась с агрессией Польши, Румынии и Венгрии
10:02"На каких-то бумажках": в Bloomberg рассказали, как Киев отчитывается за полученное оружие
09:57Шольц отказался помогать Украине оружием для ударов по территории РФ
09:56В Курске задержан украинский шпион – ФСБ
09:55Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций
09:44Французский обозреватель объяснил, почему Путин не доверяет Макрону
09:41В Киеве задержан наркодилер соратников Зеленского - СМИ
09:25При отступлении ВСУ бросают тела иностранных наемников – Всероссийское казачье общество
09:18Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму
08:58Россия надеется, что киевские силовики не обстреляют миссию МАГАТЭ — Полянский
08:48Аналитик назвал потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня
08:34Трасс отказалась назвать Макрона другом Британии
08:31Константин Затулин: Из-за ударов по ЗАЭС красную черту Украина перешла
08:26Чехия предложит ЕС отменить упрощенный визовый режим для россиян
08:20Главное на 26 августа: в России и в мире
08:15Ремизов: Мы должны стать большим Израилем
08:12Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
08:00Эксперт объяснил, почему спецоперацию не называют войной
07:57Власти Запорожской области сообщили о загоревшихся лесах в районе АЭС
Лента новостейМолния