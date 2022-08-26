https://ukraina.ru/20220826/1038133071.html
Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму
Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму - 26.08.2022 Украина.ру
Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму
Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО". Такое заявление на брифинге 25 августа сделала экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова
2022-08-26T09:18
2022-08-26T09:18
2022-08-26T09:40
крым
нато
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103109/10/1031091024_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8b3e3b0baafd014972f0f3ce3d18ef07.jpg
"Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <…> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море", — сказала чиновница.Украинские чиновники регулярно выступают с безосновательными угрозами в адрес Москвы. Недавно Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Кроме того, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "планирует разрушить Крымский мост".В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103109/10/1031091024_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_08b0ee6e1d34fbf4e60e0f505d8be77b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, нато, украина, новости
Крым, НАТО, Украина, Новости
Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму
09:18 26.08.2022 (обновлено: 09:40 26.08.2022)
Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО". Такое заявление на брифинге 25 августа сделала экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова
"Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <…> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море", — сказала чиновница.
Украинские чиновники регулярно выступают с безосновательными угрозами в адрес Москвы. Недавно Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Кроме того, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "планирует разрушить Крымский мост".
В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.