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Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму

Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму - 26.08.2022 Украина.ру

Украинская чиновница заявила о намерениях Киева построить базы НАТО в Крыму

Киев хотел бы "захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО". Такое заявление на брифинге 25 августа сделала экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова

2022-08-26T09:18

2022-08-26T09:18

2022-08-26T09:40

крым

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украина

новости

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"Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <…> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море", — сказала чиновница.Украинские чиновники регулярно выступают с безосновательными угрозами в адрес Москвы. Недавно Владимир Зеленский пригрозил "забрать" у России Крым "любыми средствами". Кроме того, на прошлой неделе советник главы офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина "планирует разрушить Крымский мост".В Кремле отмечали, что безопасность Крыма гарантирована превентивными мерами по линии российских военных. Тем не менее все угрозы Киева на этот счет Москва принимает во внимание.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крым, нато, украина, новости