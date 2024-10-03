Третий прыжок на грабли: как израильская агрессия создала "Хезболлу" - 03.10.2024 Украина.ру
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Третий прыжок на грабли: как израильская агрессия создала "Хезболлу"
Третий прыжок на грабли: как израильская агрессия создала "Хезболлу" - 03.10.2024 Украина.ру
Третий прыжок на грабли: как израильская агрессия создала "Хезболлу"
На Ближнем Востоке обостряется военно-политический кризис. Эта фраза звучит как что-то банальное, еще с давнишних советских времен. Но сейчас обстановка действительно искрит напряженностью.
2024-10-03T16:28
2024-10-03T16:28
эксклюзив
ливан
израиль
сша
василий небензя
хезболла
ллойд остин
оон
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Последние дни Израиль постоянно бомбит Ливан. В результате ударов, которые наносит по территории страны израильская авиация, используя для этого сверхмощные американские бомбы, погибли по меньшей мере 569 человек, а более 1800 получили ранения.Но это официальные данные, а медицинские организации уже говорят, что счет жертв идет на тысячи – и это только в столице.Разрушаются целые районы Бейрута. И хотя медиа в основном пишет о жертвах в рядах "Хезболлы", большинство погибших традиционно приходится на мирное население, в кого бы оно ни верило.Тем не менее, США, а также зависимые от них квазидемократические страны, вроде Германии, постфактум поддерживают абсолютно все, что делает Тель-Авив. Да и оружие, которым разрушают Ливан, конечно же, является именно американским.Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд объявила, что США "безоговорочно поддерживают Израиль в его борьбе за самозащиту". А Израиль официально объявил персоной нон грата Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша – за то, что он в максимально осторожных и обтекаемых формулировках призывал к прекращению конфликта. Хотя Гутерриш, в общем-то, выполнял то, что ему положено по должности."Это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам", – высказался по этому поводу Василий НебензяСухопутная операция Израиля развивается по сценарию, который мы предсказывали в своих публикациях еще летом. Израильские войска вторглись на ливанскую территорию, стараясь продвинуться к устью реки Литани. Сделать это непросто, и израильтяне завязли у первой же деревушки. Танковые соединения уязвимы на равнине, а господствующие высоты контролирует "Хезболла".Тем не менее, Тель-Авив не скрывает намерений оккупировать южную часть Ливана – как минимум до берегов Литани, используя стратегию постоянных тотальных бомбардировок – как это было в секторе Газа.Этому способствует уже упомянутая неограниченная поддержка США. Американский министр обороны Ллойд Остин после разговора со своим израильским коллегой Галантом официально высказался в поддержку сухопутного наступления – то есть, поддержал агрессию Израиля против соседнего государства – объясняя это необходимостью защиты израильских границ.Однако, по иронии судьбы, Израиль занимается сейчас ровно тем же, что он делал в начале восьмидесятых годов, и с очень неоднозначными результатами.В 1982 году израильская армия впервые вошла в Ливан под предлогом борьбы с Организацией освобождения Палестины – и без особого труда захватила даже Бейрут. Лидеры ООП практически без боя уплыли в Тунис. А ливанцы – представители очень разнообразных и многочисленных этноконфессиональных групп – поначалу относились к Тель-Авиву по-разному. В некоторых районах действовали произраильские ливанские прокси-отряды, а на государственных постах Ливана хватало произраильских и прозападных политиков – например, из очень влиятельной в то время правой партии "Катаиб". Их забытые имена каждый вечер гремели в новостях начала восьмидесятых. А вот никакой "Хезболлы" на момент первого израильского вторжения вообще не существовало.Но Первая ливанская война, которая продолжалась с 1982 по 2000 год, изменила буквально все. Действия израильской армии и ее сторонников – например, уничтожение мирных лагерей палестинских беженцев, постоянный террор против мирного населения и прочие прелести оккупации, серьезным образом изменили отношение ливанцев к Израилю.Прозападные политики постепенно стали маргиналами, перешли на малозначительные позиции или уехали из страны. А "Хезболла", добровольческая организация шиитского ополчения, опиравшаяся не на такую уж мощную поддержку Ирана, который сам воевал в те годы с Ираком, наоборот, получила популярность – как главный противник израильской военной агрессии.Жители юга Ливана, где когда-то действовала произраильская марионеточная "Армия Южного Ливана" – причем большую часть этих вспомогательных частей израильской армии составляли именно шииты – превратились в активных сторонников той самой "Хезболлы". И не будет преувеличением сказать, что израильские власти создали своего врага собственными руками.Подобный эффект наблюдается и теперь, когда от взрывов заминированной израильтянами электронной техники одновременно пострадали и шииты, и сунниты, и восточные христиане-марониты, и друзы, вместе с представителями других ливанских конфессий. Американские бомбы из израильских самолетов уничтожают в Бейруте людей из разных общин. И все это усиливает нелюбовь к Тель-Авиву сильнее, чем любая пропаганда из Тегерана – распространяя ее на новое поколение.Далеко не все ливанцы являются поклонниками "Хезболлы". Но они живут с шиитами в одном квартале, торгуют на одном рынке, их дети учатся в одной школе. "Хезболла" не пыталась монопольно захватить власть в Ливане – просто потому, что сильной централизованной власти в этой стране по факту не существует. Скорее, она предпочитает доминировать внутри шиитской общины. А бежавшие когда-то в Ливан палестинцы по факту ассимилировались в арабоязычной ливанской среде.Сегодня они видят, что Запад позволил жестоко разбомбить их страну – Ливан. И в обозримом будущем, бомбардировки способны только усилить общее сопротивление Израилю.Ещё о происходящем в регионе: Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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Украина.ру
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, ливан, израиль, сша, василий небензя, хезболла, ллойд остин, оон
Эксклюзив, Ливан, Израиль, США, Василий Небензя, Хезболла, Ллойд Остин, ООН

Третий прыжок на грабли: как израильская агрессия создала "Хезболлу"

16:28 03.10.2024
 
© Украина.руКоллаж: боевики "Хезболла"
Коллаж: боевики Хезболла - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Украина.ру
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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На Ближнем Востоке обостряется военно-политический кризис. Эта фраза звучит как что-то банальное, еще с давнишних советских времен. Но сейчас обстановка действительно искрит напряженностью.
Последние дни Израиль постоянно бомбит Ливан. В результате ударов, которые наносит по территории страны израильская авиация, используя для этого сверхмощные американские бомбы, погибли по меньшей мере 569 человек, а более 1800 получили ранения.
Но это официальные данные, а медицинские организации уже говорят, что счет жертв идет на тысячи – и это только в столице.
Разрушаются целые районы Бейрута. И хотя медиа в основном пишет о жертвах в рядах "Хезболлы", большинство погибших традиционно приходится на мирное население, в кого бы оно ни верило.
Тем не менее, США, а также зависимые от них квазидемократические страны, вроде Германии, постфактум поддерживают абсолютно все, что делает Тель-Авив. Да и оружие, которым разрушают Ливан, конечно же, является именно американским.
"Израиль не смог бы действовать настолько нагло и наплевательски по отношению к международному праву, если бы не чувствовал себя под безусловной и всепогодной защитой США. Весьма символично, что команду на ликвидацию лидера "Хезболлы" и начало опаснейшего витка региональной эскалации Израильский премьер дал именно из Нью-Йорка, предварительно выступив с подчеркнуто милитаристской речью с трибуны Генассамблеи ООН. Вот с каким спевшимся дуэтом, уважаемые коллеги, мы с вами на самом деле имеем дело. И вопрос, разумеется, не только в моральной и политической поддержке, но и в многомиллиардных поставках оружия, которые в Вашингтоне как ни в чем ни бывало продолжают отгружать Израилю", – заявил по этому поводу в ООН Постпред России Василий Небензя.
Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд объявила, что США "безоговорочно поддерживают Израиль в его борьбе за самозащиту".
А Израиль официально объявил персоной нон грата Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша – за то, что он в максимально осторожных и обтекаемых формулировках призывал к прекращению конфликта. Хотя Гутерриш, в общем-то, выполнял то, что ему положено по должности.
"Это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам", – высказался по этому поводу Василий Небензя
Сухопутная операция Израиля развивается по сценарию, который мы предсказывали в своих публикациях еще летом. Израильские войска вторглись на ливанскую территорию, стараясь продвинуться к устью реки Литани. Сделать это непросто, и израильтяне завязли у первой же деревушки. Танковые соединения уязвимы на равнине, а господствующие высоты контролирует "Хезболла".
Тем не менее, Тель-Авив не скрывает намерений оккупировать южную часть Ливана – как минимум до берегов Литани, используя стратегию постоянных тотальных бомбардировок – как это было в секторе Газа.
Этому способствует уже упомянутая неограниченная поддержка США. Американский министр обороны Ллойд Остин после разговора со своим израильским коллегой Галантом официально высказался в поддержку сухопутного наступления – то есть, поддержал агрессию Израиля против соседнего государства – объясняя это необходимостью защиты израильских границ.
Однако, по иронии судьбы, Израиль занимается сейчас ровно тем же, что он делал в начале восьмидесятых годов, и с очень неоднозначными результатами.
В 1982 году израильская армия впервые вошла в Ливан под предлогом борьбы с Организацией освобождения Палестины – и без особого труда захватила даже Бейрут.
Елена Супонина
Вчера, 17:33
Елена Супонина: Израиль и Иран перешли все "красные линии", кроме ядернойПолитолог-международник, востоковед Елена Супонина считает, что Западу выгодно выставлять Иран в невыгодном свете в конфликте с Израилем. Однако происходящее в регионе может привести к ядерной войне
Лидеры ООП практически без боя уплыли в Тунис. А ливанцы – представители очень разнообразных и многочисленных этноконфессиональных групп – поначалу относились к Тель-Авиву по-разному.
В некоторых районах действовали произраильские ливанские прокси-отряды, а на государственных постах Ливана хватало произраильских и прозападных политиков – например, из очень влиятельной в то время правой партии "Катаиб". Их забытые имена каждый вечер гремели в новостях начала восьмидесятых.
А вот никакой "Хезболлы" на момент первого израильского вторжения вообще не существовало.
Но Первая ливанская война, которая продолжалась с 1982 по 2000 год, изменила буквально все.
Действия израильской армии и ее сторонников – например, уничтожение мирных лагерей палестинских беженцев, постоянный террор против мирного населения и прочие прелести оккупации, серьезным образом изменили отношение ливанцев к Израилю.
Прозападные политики постепенно стали маргиналами, перешли на малозначительные позиции или уехали из страны. А "Хезболла", добровольческая организация шиитского ополчения, опиравшаяся не на такую уж мощную поддержку Ирана, который сам воевал в те годы с Ираком, наоборот, получила популярность – как главный противник израильской военной агрессии.
Жители юга Ливана, где когда-то действовала произраильская марионеточная "Армия Южного Ливана" – причем большую часть этих вспомогательных частей израильской армии составляли именно шииты – превратились в активных сторонников той самой "Хезболлы".
И не будет преувеличением сказать, что израильские власти создали своего врага собственными руками.
Подобный эффект наблюдается и теперь, когда от взрывов заминированной израильтянами электронной техники одновременно пострадали и шииты, и сунниты, и восточные христиане-марониты, и друзы, вместе с представителями других ливанских конфессий.
Американские бомбы из израильских самолетов уничтожают в Бейруте людей из разных общин. И все это усиливает нелюбовь к Тель-Авиву сильнее, чем любая пропаганда из Тегерана – распространяя ее на новое поколение.
Далеко не все ливанцы являются поклонниками "Хезболлы". Но они живут с шиитами в одном квартале, торгуют на одном рынке, их дети учатся в одной школе. "Хезболла" не пыталась монопольно захватить власть в Ливане – просто потому, что сильной централизованной власти в этой стране по факту не существует. Скорее, она предпочитает доминировать внутри шиитской общины.
А бежавшие когда-то в Ливан палестинцы по факту ассимилировались в арабоязычной ливанской среде.
Сегодня они видят, что Запад позволил жестоко разбомбить их страну – Ливан. И в обозримом будущем, бомбардировки способны только усилить общее сопротивление Израилю.
Ещё о происходящем в регионе: Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?
 
ЭксклюзивЛиванИзраильСШАВасилий НебензяХезболлаЛлойд ОстинООН
 
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