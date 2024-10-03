https://ukraina.ru/20241003/1057862932.html

Третий прыжок на грабли: как израильская агрессия создала "Хезболлу"

Третий прыжок на грабли: как израильская агрессия создала "Хезболлу" - 03.10.2024 Украина.ру

Третий прыжок на грабли: как израильская агрессия создала "Хезболлу"

На Ближнем Востоке обостряется военно-политический кризис. Эта фраза звучит как что-то банальное, еще с давнишних советских времен. Но сейчас обстановка действительно искрит напряженностью.

2024-10-03T16:28

2024-10-03T16:28

2024-10-03T16:28

эксклюзив

ливан

израиль

сша

василий небензя

хезболла

ллойд остин

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057870392_0:0:3625:2040_1920x0_80_0_0_e098f2b15293d8d7c0cb8150e13cd163.jpg.webp

Последние дни Израиль постоянно бомбит Ливан. В результате ударов, которые наносит по территории страны израильская авиация, используя для этого сверхмощные американские бомбы, погибли по меньшей мере 569 человек, а более 1800 получили ранения.Но это официальные данные, а медицинские организации уже говорят, что счет жертв идет на тысячи – и это только в столице.Разрушаются целые районы Бейрута. И хотя медиа в основном пишет о жертвах в рядах "Хезболлы", большинство погибших традиционно приходится на мирное население, в кого бы оно ни верило.Тем не менее, США, а также зависимые от них квазидемократические страны, вроде Германии, постфактум поддерживают абсолютно все, что делает Тель-Авив. Да и оружие, которым разрушают Ливан, конечно же, является именно американским.Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд объявила, что США "безоговорочно поддерживают Израиль в его борьбе за самозащиту". А Израиль официально объявил персоной нон грата Генсекретаря ООН Антониу Гутерриша – за то, что он в максимально осторожных и обтекаемых формулировках призывал к прекращению конфликта. Хотя Гутерриш, в общем-то, выполнял то, что ему положено по должности."Это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам", – высказался по этому поводу Василий НебензяСухопутная операция Израиля развивается по сценарию, который мы предсказывали в своих публикациях еще летом. Израильские войска вторглись на ливанскую территорию, стараясь продвинуться к устью реки Литани. Сделать это непросто, и израильтяне завязли у первой же деревушки. Танковые соединения уязвимы на равнине, а господствующие высоты контролирует "Хезболла".Тем не менее, Тель-Авив не скрывает намерений оккупировать южную часть Ливана – как минимум до берегов Литани, используя стратегию постоянных тотальных бомбардировок – как это было в секторе Газа.Этому способствует уже упомянутая неограниченная поддержка США. Американский министр обороны Ллойд Остин после разговора со своим израильским коллегой Галантом официально высказался в поддержку сухопутного наступления – то есть, поддержал агрессию Израиля против соседнего государства – объясняя это необходимостью защиты израильских границ.Однако, по иронии судьбы, Израиль занимается сейчас ровно тем же, что он делал в начале восьмидесятых годов, и с очень неоднозначными результатами.В 1982 году израильская армия впервые вошла в Ливан под предлогом борьбы с Организацией освобождения Палестины – и без особого труда захватила даже Бейрут. Лидеры ООП практически без боя уплыли в Тунис. А ливанцы – представители очень разнообразных и многочисленных этноконфессиональных групп – поначалу относились к Тель-Авиву по-разному. В некоторых районах действовали произраильские ливанские прокси-отряды, а на государственных постах Ливана хватало произраильских и прозападных политиков – например, из очень влиятельной в то время правой партии "Катаиб". Их забытые имена каждый вечер гремели в новостях начала восьмидесятых. А вот никакой "Хезболлы" на момент первого израильского вторжения вообще не существовало.Но Первая ливанская война, которая продолжалась с 1982 по 2000 год, изменила буквально все. Действия израильской армии и ее сторонников – например, уничтожение мирных лагерей палестинских беженцев, постоянный террор против мирного населения и прочие прелести оккупации, серьезным образом изменили отношение ливанцев к Израилю.Прозападные политики постепенно стали маргиналами, перешли на малозначительные позиции или уехали из страны. А "Хезболла", добровольческая организация шиитского ополчения, опиравшаяся не на такую уж мощную поддержку Ирана, который сам воевал в те годы с Ираком, наоборот, получила популярность – как главный противник израильской военной агрессии.Жители юга Ливана, где когда-то действовала произраильская марионеточная "Армия Южного Ливана" – причем большую часть этих вспомогательных частей израильской армии составляли именно шииты – превратились в активных сторонников той самой "Хезболлы". И не будет преувеличением сказать, что израильские власти создали своего врага собственными руками.Подобный эффект наблюдается и теперь, когда от взрывов заминированной израильтянами электронной техники одновременно пострадали и шииты, и сунниты, и восточные христиане-марониты, и друзы, вместе с представителями других ливанских конфессий. Американские бомбы из израильских самолетов уничтожают в Бейруте людей из разных общин. И все это усиливает нелюбовь к Тель-Авиву сильнее, чем любая пропаганда из Тегерана – распространяя ее на новое поколение.Далеко не все ливанцы являются поклонниками "Хезболлы". Но они живут с шиитами в одном квартале, торгуют на одном рынке, их дети учатся в одной школе. "Хезболла" не пыталась монопольно захватить власть в Ливане – просто потому, что сильной централизованной власти в этой стране по факту не существует. Скорее, она предпочитает доминировать внутри шиитской общины. А бежавшие когда-то в Ливан палестинцы по факту ассимилировались в арабоязычной ливанской среде.Сегодня они видят, что Запад позволил жестоко разбомбить их страну – Ливан. И в обозримом будущем, бомбардировки способны только усилить общее сопротивление Израилю.Ещё о происходящем в регионе: Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?

https://ukraina.ru/20241002/1057846414.html

ливан

израиль

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, ливан, израиль, сша, василий небензя, хезболла, ллойд остин, оон