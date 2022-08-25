https://ukraina.ru/20220825/1038075614.html

Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока" - 25.08.2022 Украина.ру

Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

Канада готова вернуть в ФРГ пять оставшихся турбин для газопровода "Северный поток", которые сейчас находятся на ремонте в Монреале, сказала глава канадского МИД Мелани Жоли в интервью каналу CBC

2022-08-25T08:03

2022-08-25T08:03

2022-08-25T08:03

северный поток

германия

канада

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/01/1037072415_0:36:680:419_1920x0_80_0_0_1114d4bc92eac27aadd3e37443b3cf11.jpg

Ранее "Газпром" сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" будут приостановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. После этого цены на газ в Европе подскочили до рекордных отметок.

https://ukraina.ru/20220823/1037961560.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

северный поток, германия, канада, новости