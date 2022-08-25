https://ukraina.ru/20220825/1038075614.html
Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"
Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока" - 25.08.2022 Украина.ру
Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"
Канада готова вернуть в ФРГ пять оставшихся турбин для газопровода "Северный поток", которые сейчас находятся на ремонте в Монреале, сказала глава канадского МИД Мелани Жоли в интервью каналу CBC
2022-08-25T08:03
2022-08-25T08:03
2022-08-25T08:03
северный поток
германия
канада
новости
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Ранее "Газпром" сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" будут приостановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. После этого цены на газ в Европе подскочили до рекордных отметок.
https://ukraina.ru/20220823/1037961560.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
северный поток, германия, канада, новости
Северный поток, Германия, Канада, Новости
Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"
Канада готова вернуть в ФРГ пять оставшихся турбин для газопровода "Северный поток", которые сейчас находятся на ремонте в Монреале, сказала глава канадского МИД Мелани Жоли в интервью каналу CBC
Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия.
Мелани Жоли
глава МИД Канады
Ранее "Газпром" сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" будут приостановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. После этого цены на газ в Европе подскочили до рекордных отметок.