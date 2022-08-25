Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока" - 25.08.2022 Украина.ру
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Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"
Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока" - 25.08.2022 Украина.ру
Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"
Канада готова вернуть в ФРГ пять оставшихся турбин для газопровода "Северный поток", которые сейчас находятся на ремонте в Монреале, сказала глава канадского МИД Мелани Жоли в интервью каналу CBC
2022-08-25T08:03
2022-08-25T08:03
северный поток
германия
канада
новости
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Ранее "Газпром" сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" будут приостановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. После этого цены на газ в Европе подскочили до рекордных отметок.
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северный поток, германия, канада, новости
Северный поток, Германия, Канада, Новости

Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"

08:03 25.08.2022
 
© gazeta.uzтурбина Siemens, "Северный поток"
турбина Siemens, Северный поток
© gazeta.uz
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Канада готова вернуть в ФРГ пять оставшихся турбин для газопровода "Северный поток", которые сейчас находятся на ремонте в Монреале, сказала глава канадского МИД Мелани Жоли в интервью каналу CBC
Таковым было решение, которое мы приняли. Это именно то, о чем нас попросила Германия.
Мелани Жоли
глава МИД Канады
Ранее "Газпром" сообщил, что поставки газа по "Северному потоку" будут приостановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. После этого цены на газ в Европе подскочили до рекордных отметок.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
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Северный потокГерманияКанадаНовости
 
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