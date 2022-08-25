Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС - 25.08.2022 Украина.ру
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Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС
Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС - 25.08.2022 Украина.ру
Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС
Обстрелы Запорожской АЭС вооружёнными формированиями киевского режима, скорее всего, являются результатом целенаправленной политики его руководства. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2022-08-25T04:45
2022-08-25T04:45
спецоперация
новости
дмитрий дробницкий
всу
запад
запорожская аэс
обстрелы
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Он напомнил, что линия фронта долгое время была относительно недвижимой и проходила недалеко от АЭС, при этом её обстрелов не происходило.Политолог заметил, что после начала обстрелов атомной электростанции на Западе призвали к выводу оттуда российских войск. Он сделал вывод, что обстрелы и последующее предложение о демилитаризации ЗАЭС были составными частями западной "многоходовки".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037842855.html
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спецоперация, новости, дмитрий дробницкий, всу, запад, запорожская аэс, обстрелы
Спецоперация, Новости, Дмитрий Дробницкий, ВСУ, Запад, Запорожская АЭС, обстрелы

Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС

04:45 25.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Обстрелы Запорожской АЭС вооружёнными формированиями киевского режима, скорее всего, являются результатом целенаправленной политики его руководства. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Он напомнил, что линия фронта долгое время была относительно недвижимой и проходила недалеко от АЭС, при этом её обстрелов не происходило.

Стрелять [по ЗАЭС] стали совсем недавно. Была наверно же возможность и ранее. Нужны ли для этого "Хаймарсы" и гаубицы 777? Нет. Дали команду это делать

Политолог американист Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий
Политолог-американист
Политолог заметил, что после начала обстрелов атомной электростанции на Западе призвали к выводу оттуда российских войск. Он сделал вывод, что обстрелы и последующее предложение о демилитаризации ЗАЭС были составными частями западной "многоходовки".
Александр Уваров интервью
19 августа, 08:32
Александр Уваров рассказал, каковы шансы получить на Запорожской АЭС второй "Чернобыль"
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиДмитрий ДробницкийВСУЗападЗапорожская АЭСобстрелы
 
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