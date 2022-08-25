https://ukraina.ru/20220825/1038066275.html

Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС

Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС - 25.08.2022 Украина.ру

Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС

Обстрелы Запорожской АЭС вооружёнными формированиями киевского режима, скорее всего, являются результатом целенаправленной политики его руководства. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2022-08-25T04:45

2022-08-25T04:45

2022-08-25T04:45

спецоперация

новости

дмитрий дробницкий

всу

запад

запорожская аэс

обстрелы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0c/1037595752_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3c2f7c89bc9cf54ddd2725c119e4dc2.jpg

Он напомнил, что линия фронта долгое время была относительно недвижимой и проходила недалеко от АЭС, при этом её обстрелов не происходило.Политолог заметил, что после начала обстрелов атомной электростанции на Западе призвали к выводу оттуда российских войск. Он сделал вывод, что обстрелы и последующее предложение о демилитаризации ЗАЭС были составными частями западной "многоходовки".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220819/1037842855.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, новости, дмитрий дробницкий, всу, запад, запорожская аэс, обстрелы