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Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС
Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС - 25.08.2022 Украина.ру
Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС
Обстрелы Запорожской АЭС вооружёнными формированиями киевского режима, скорее всего, являются результатом целенаправленной политики его руководства. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2022-08-25T04:45
2022-08-25T04:45
2022-08-25T04:45
спецоперация
новости
дмитрий дробницкий
всу
запад
запорожская аэс
обстрелы
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Он напомнил, что линия фронта долгое время была относительно недвижимой и проходила недалеко от АЭС, при этом её обстрелов не происходило.Политолог заметил, что после начала обстрелов атомной электростанции на Западе призвали к выводу оттуда российских войск. Он сделал вывод, что обстрелы и последующее предложение о демилитаризации ЗАЭС были составными частями западной "многоходовки".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220819/1037842855.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, новости, дмитрий дробницкий, всу, запад, запорожская аэс, обстрелы
Спецоперация, Новости, Дмитрий Дробницкий, ВСУ, Запад, Запорожская АЭС, обстрелы
Дробницкий предположил, зачем ВСУ обстреливают ЗАЭС
Обстрелы Запорожской АЭС вооружёнными формированиями киевского режима, скорее всего, являются результатом целенаправленной политики его руководства. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог-американист Дмитрий Дробницкий