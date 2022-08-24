https://ukraina.ru/20220824/1038019948.html

Дмитрий Дробницкий о том, как Запад сжигает Украину и что США делали на Запорожской АЭС

Дмитрий Дробницкий о том, как Запад сжигает Украину и что США делали на Запорожской АЭС - 24.08.2022 Украина.ру

Дмитрий Дробницкий о том, как Запад сжигает Украину и что США делали на Запорожской АЭС

Украина.ру, 24.08.2022

2022-08-24T08:18

2022-08-24T08:18

2022-08-24T08:24

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Американцам решения международных организаций не мешает реализовывать свои сценарии, а Украину они позже тоже дожгут и выкинут, рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий в интервью Украина.ру.— Дмитрий Олегович, Крымская платформа бесполезна или возможно все-таки будут какие-то последствия?— Крымская платформа – формат, который был изначально предложен в рамках пиара, другое дело, что он прикрывал те действия, которые предпринимал Вашингтон в отношении территорий к западу от нас, неблаговидные вещи. Была бы она или нет, несомненно, всё то, что делалось, делалось бы всё равно. И отношение к русскому населению и все остальное. К осени - в октябре-ноябре в любом случае санкицонные пакеты бы вводились.Не только Крымская платформа, там было много чего заготовлено. Вот те санкции, что сейчас введены, там нет смысла искать чего-то. Там бы вводились по причине того, что Россия якобы оккупирует Крым. Это все было бы частью прикрытия.В любом случае, понятно, что все эти газовые, нефтяные ограничения, попытки выключить РФ из мировых платежных систем и так далее – это все готовилось. Подготовка схем, анализ документов разных мозговых центров, в том числе имеющих прямое отношение к тем, кто принимает в Вашингтоне решение, кому отдали в Лондоне этот вопрос на подряд.Это готовилось к введению, нет сомнений в этом. Там готовили очередное скрытое допустим, в кавычках, вмешательство РФ в выборы, какие-нибудь веселые, скажем, шведские. Швеция все равно бы вступила НАТО после этого.То есть, всё, что происходит, оно готовилось, просто происходит под другим соусом. Выяснила бы, например, эта "Крымская платформа", что в Крыму, например, кого-то притесняют.Сейчас использование этой платформы отчасти бесполезно, но соответствует пиарному наполнению. Опять говорят, что вернут Крым. В этом смысле мало что поменялось.— Может какие-то страны откажутся в этом году от участия или будут отнекиваться по разным причинам? Фон другой ведь. Ситуация поменялась.— Не думаю, что люди будут отказываться от участия в каких-то платформах. Блоки, платформы старые и так далее, будет это отмирать. Это связано с тем, что они не очень адекватны происходящему в мире событиям, и они сильно "завирусованы" антироссийской и антикитайской политикой.Это важно. Ясно, что G20 это не блок, это формат. Встречаются министры иностранных дел и другие. Ни к чему это не обязывает. Вот привези туда Зеленского – это разрушит весь формат. Потому что предыдущая двадцатка была слишком показательна в плане изоляции Запада. Слишком.Крымская платформа была изначально мертворожденная. Громких заявлений о выходе из нее не будет. А вот постепенная на наших глазах эрозия глобальных структур будет.— И ждем двух заседаний Совета Безопасности ООН. По вопросу Запорожской АЭС 23 августа и 24 по теме 6 месяцев спецоперации на Украине. Это как-то должно повлиять на расстановку сил? Все ждут решения вопроса безопасности АЭС.— Нет, никак не повлияет это на ситуацию. Даже если завтра распустят ООН, это долго будут обсуждать, но это никак ничего не поменяет. На деле. Точно также, как на решение атаковать Ирак на США не повлияло отсутствие резолюции СБ ООН. Это было 20 лет назад, но вот не повлияло. Не важно, что там будет сказано, процессы идут объективные. Форумы, форматы обречены на провал.— Россия я так понимаю пытается найти хоть какие-то способы прекратить атаки на ЗАЭС. Но не дают этого сделать, мешают. Так ведь?— На ЗАЭС Россия активно приглашает ребят из МАГАТЭ посмотреть, что там есть. Я подозреваю, это гипотеза, что российским военным есть, что там показать помимо собственно обстрелов с украинской стороны. Я так думаю.— Какие-то эксперименты?— Возможно. Слишком долго на Украине работали практически бесконтрольно американцы, британцы. Вот то, что мы узнали о биолабораториях… Но ведь это опять же, никого не убедило. Все так и продолжают жить спокойно. Всё нормально. Ну а что?Если бы МАГАТЭ посмотрели на это, было бы, наверно не плохо. Это каким-то образом сдвинуло бы общественное мнение. Но траекторию объединенного Запада это бы не сдвинула.И объективные процессы продолжали бы происходить. Продолжалась бы эрозия Евросоюза, экономический кризис, который происходит, перебалансировка Вашингтона на азиатско-тихоокеанский или индо-тихоокеанский, как они его теперь называют, регион. Всё это было и всё равно продолжалось.Через лет 20 появятся, наверное, альтернативные версии того, что происходило на территории Украины.— Вы интуитивно подозреваете о разработке там грязных бомб?— Там активно работал Вестингауз. Что он там делал, неизвестно. Судя по состоянию украинских АЭС, модернизации никакой на них не произошло. Значит они делали что-то другое. Что? Вопросы есть. Как минимум, можно показать, что ВСУ обстреливают эту станцию. Но я думаю, есть возможность показать и что-то еще.Обратите внимание, что материалы биолабораторий, сами лаборатории, часть из которых попали в руки российских военных ОЗХО вообще проигнорировали. МАГАТЭ, ОЗХО, это же все под сенью ООН. Но все равно никто не отреагировал.— Считаете ли вы, что обстрелы станции означают, что Запад махнул рукой на Украину, мол, не жалко, что будет, то будет?— Там есть какая-то самодеятельность со стороны украинских вооруженных формирований. Относительно недвижимой была линия фронта рядом с АЭС, долго станция подавала энергию на Запорожье и готова была подавать в другие регионы. Но стрелять стали совсем недавно. Была наверно же возможность и ранее. Нужны ли для этого Хаймарсы и гаубицы 777? Нет. Дали команду это делать.И реакция любопытна на обстрелы на Западе была. Призвали вывести оттуда российские войска. То есть, освободить и передать под контроль Украины. Значит, это была такая задумка. Эти стреляют, а те говорят, давайте вот, ввиду опасности аварии отдадим под контроль Украины. Таких многоходовочек мы видели уже не мало.Был момент, когда Киев хотели привести в чувство, но это было до начала спецоперации, но в какой-то момент становится понятно, что бросят непременно. Пошумят и бросят, рано или поздно. Пока это актив, он действует, кураторы докладывают американцам, что успешно выполняют задачу по ослаблению России, так или иначе. Позже придется это бросить.Они могут говорить что угодно – что снова запустят ВПК, что нарастят численность вооруженных сил. Я в таких случаях говорю словами героя одного фильма: "showme the money!" - покажите мне деньги.Деньги на это не раскассировны, не выделено денег на это. Они сдают свое старое оружие, со складов, в том числе из армий своих, и передают Украине.Европа в этом смысле израсходована. Более того, из-за введения санкций Запад вступает в очень неприятный период своей истории, два-три года будет очень плохо. Потом может совсем плохо или чуть легче, в зависимости от поведения. Но они могли отсрочить продовольственный кризис до осени 2023 года, но хотят получить видимо осенью 2022, судя по всему. Ну, получат.Они расходуют даже Европу, а Украину уж и подавно. Сжигают дотла. Это уже стадия быстрого горения, дожига.

https://ukraina.ru/20220819/1037885913.html

https://ukraina.ru/20220815/1037695888.html

https://ukraina.ru/20220816/1037712447.html

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Александр Светлов

Александр Светлов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

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