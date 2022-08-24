https://ukraina.ru/20220824/1038034776.html
Двумя "коктейлями Молотова" атакована областная администрация в Орле
Двумя "коктейлями Молотова" атакована областная администрация в Орле - 24.08.2022 Украина.ру
Двумя "коктейлями Молотова" атакована областная администрация в Орле
Неизвестный бросил две горящих бутылки с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области. Об этом 24 августа сообщил губернатор области Андрей Клычков в своем Telegram-канале
2022-08-24T14:00
2022-08-24T14:00
2022-08-24T14:00
орел
беженцы
коктейль молотова
украина
новости
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По словам губернатора, один из сотрудников администрации при тушении пожара получил ожоги. По мнению губернатора, "кто-то решил так отметить день независимости Украины". Глава региона отметил, что власти все равно продолжат оказывать помощь беженцам из Донбасса и Украины, а с инцидентом разберутся правоохранители.
https://ukraina.ru/20220505/1033920092.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
орел, беженцы, коктейль молотова, украина, новости
Орел, беженцы, коктейль Молотова, Украина, Новости
Двумя "коктейлями Молотова" атакована областная администрация в Орле
Неизвестный бросил две горящих бутылки с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области. Об этом 24 августа сообщил губернатор области Андрей Клычков в своем Telegram-канале