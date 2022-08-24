Двумя "коктейлями Молотова" атакована областная администрация в Орле - 24.08.2022 Украина.ру
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Двумя "коктейлями Молотова" атакована областная администрация в Орле
Двумя "коктейлями Молотова" атакована областная администрация в Орле - 24.08.2022 Украина.ру
Двумя "коктейлями Молотова" атакована областная администрация в Орле
Неизвестный бросил две горящих бутылки с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области. Об этом 24 августа сообщил губернатор области Андрей Клычков в своем Telegram-канале
2022-08-24T14:00
2022-08-24T14:00
орел
беженцы
коктейль молотова
украина
новости
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По словам губернатора, один из сотрудников администрации при тушении пожара получил ожоги. По мнению губернатора, "кто-то решил так отметить день независимости Украины". Глава региона отметил, что власти все равно продолжат оказывать помощь беженцам из Донбасса и Украины, а с инцидентом разберутся правоохранители.
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орел, беженцы, коктейль молотова, украина, новости
Орел, беженцы, коктейль Молотова, Украина, Новости

Двумя "коктейлями Молотова" атакована областная администрация в Орле

14:00 24.08.2022
 
© Фото : CC0Коктейль Молотова
Коктейль Молотова - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© Фото : CC0
Читать в
Неизвестный бросил две горящих бутылки с зажигательной смесью в здание администрации Орловской области. Об этом 24 августа сообщил губернатор области Андрей Клычков в своем Telegram-канале
По словам губернатора, один из сотрудников администрации при тушении пожара получил ожоги.

Сегодня утром в городе Орле произошел удивительный инцидент. В 07.50 неизвестный человек бросил в центральный вход здания администрации Орловской области две бутылки с зажигательной смесью. Возгорание удалось оперативно потушить. При тушении один из сотрудников получил ожоги, ему оказана медицинская помощь.

По мнению губернатора, "кто-то решил так отметить день независимости Украины". Глава региона отметил, что власти все равно продолжат оказывать помощь беженцам из Донбасса и Украины, а с инцидентом разберутся правоохранители.
Коктейль Молотова - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 17:11
Бросивший «коктейль Молотова» в автобус Росгвардии заключен под стражуХамовнический суд Москвы арестовал мужчину, бросившего «коктейль Молотова» в автобус Росгвардии в Москве, на два месяца. Об этом 5 мая сообщили РИА Новости в пресс-службе суда
 
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