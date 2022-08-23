Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ - 23.08.2022 Украина.ру
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Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ
Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ - 23.08.2022 Украина.ру
Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ
В войска киевского режима набирают, в том числе бывших заключённых с судимостями за тяжкие преступления. Об этом агентству РИА "Новости" 22 августа рассказал призванный в ВСУ уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, находящийся в плену в ЛНР
2022-08-23T14:01
2022-08-23T14:21
новости
лнр
спецоперация
военнопленный
всу
мобилизация
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Военнопленный указал на законы Украины, согласно которым судимые по статьям за тяжкие преступления не подлежат призыву в вооружённые силы страны.По его словам, в случае отказа от мобилизации ему угрожало тюремное заключение на срок от 9 до 15 лет.Аллахвердиев также рассказал, что вскоре после начала спецоперации в Киеве раздавали оружие «всем без разбора», даже не проверяя на предмет судимости, а потом стали по тому же принципу призывать в ВСУ.
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новости, лнр, спецоперация, военнопленный, всу, мобилизация
Новости, ЛНР, Спецоперация, военнопленный, ВСУ, мобилизация

Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ

14:01 23.08.2022 (обновлено: 14:21 23.08.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Евгений Котенко
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В войска киевского режима набирают, в том числе бывших заключённых с судимостями за тяжкие преступления. Об этом агентству РИА "Новости" 22 августа рассказал призванный в ВСУ уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, находящийся в плену в ЛНР
Военнопленный указал на законы Украины, согласно которым судимые по статьям за тяжкие преступления не подлежат призыву в вооружённые силы страны.

«Несмотря на то, что я был судим, — я им и говорил, — и есть в Киеве, в юстиции, как я сидел и за что я сидел, всё равно они [меня] призвали [в украинскую армию]».

Сахил Аллахвердиев
Военнопленный
По его словам, в случае отказа от мобилизации ему угрожало тюремное заключение на срок от 9 до 15 лет.
Празднование Дня независимости Украины - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 10:15
По примеру Израиля: Зеленский выступил за призыв в армию подростковУкраина может последовать примеру Израиля и призвать в армию подростков. Такое заявление 24 июня сделал Владимир Зеленский во время онлайн общения с профессорами и студентами вузов Израиля
Аллахвердиев также рассказал, что вскоре после начала спецоперации в Киеве раздавали оружие «всем без разбора», даже не проверяя на предмет судимости, а потом стали по тому же принципу призывать в ВСУ.
 
НовостиЛНРСпецоперациявоеннопленныйВСУмобилизация
 
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