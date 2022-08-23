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Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ
Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ - 23.08.2022 Украина.ру
Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ
В войска киевского режима набирают, в том числе бывших заключённых с судимостями за тяжкие преступления. Об этом агентству РИА "Новости" 22 августа рассказал призванный в ВСУ уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, находящийся в плену в ЛНР
2022-08-23T14:01
2022-08-23T14:01
2022-08-23T14:21
новости
лнр
спецоперация
военнопленный
всу
мобилизация
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Военнопленный указал на законы Украины, согласно которым судимые по статьям за тяжкие преступления не подлежат призыву в вооружённые силы страны.По его словам, в случае отказа от мобилизации ему угрожало тюремное заключение на срок от 9 до 15 лет.Аллахвердиев также рассказал, что вскоре после начала спецоперации в Киеве раздавали оружие «всем без разбора», даже не проверяя на предмет судимости, а потом стали по тому же принципу призывать в ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, лнр, спецоперация, военнопленный, всу, мобилизация
Новости, ЛНР, Спецоперация, военнопленный, ВСУ, мобилизация
Тяжкие преступления: военнопленный рассказал подробности о призыве уголовников в ВСУ
14:01 23.08.2022 (обновлено: 14:21 23.08.2022)
В войска киевского режима набирают, в том числе бывших заключённых с судимостями за тяжкие преступления. Об этом агентству РИА "Новости" 22 августа рассказал призванный в ВСУ уроженец Грузии Сахил Аллахвердиев, находящийся в плену в ЛНР