Эксперт Норин рассказал, какую главную ошибку совершила России в СВО
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Ошибка России в том, что с самого начала СВО она не наносила удары по казармам и не уничтожала живую силу противника, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Военкор Андрей Руденкоранее написал, что освобождение Донбасса союзными силами означает потерю украинской армией 40% боеспособных частей.
Сейчас мы наносим противнику тяжелые людские и материальные потери. Что-то получше сейчас придумать сложно. Об этом уже многие говорили, но я считаю ошибкой, что мы с самого начала не пытались наносить удары по казармам и убирать с доски живую силу противника.
По его словам, Россия бережет свою армию, потому что у нее дефицит хорошо подготовленной пехоты, которая может идти в окопы противника, с такой же проблемой сталкивалась Красная армия на Великой Отечественной войне.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.