Эксперт Норин рассказал, какую главную ошибку совершила России в СВО - 23.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Норин рассказал, какую главную ошибку совершила России в СВО
Эксперт Норин рассказал, какую главную ошибку совершила России в СВО - 23.08.2022 Украина.ру
Эксперт Норин рассказал, какую главную ошибку совершила России в СВО
Ошибка России в том, что с самого начала СВО она не наносила удары по казармам и не уничтожала живую силу противника, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
2022-08-23T06:15
2022-08-23T06:15
евгений норин
новости
сво
россия
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Военкор Андрей Руденкоранее написал, что освобождение Донбасса союзными силами означает потерю украинской армией 40% боеспособных частей.По его словам, Россия бережет свою армию, потому что у нее дефицит хорошо подготовленной пехоты, которая может идти в окопы противника, с такой же проблемой сталкивалась Красная армия на Великой Отечественной войне.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
евгений норин, новости, сво, россия
Евгений Норин, Новости, СВО, Россия

Эксперт Норин рассказал, какую главную ошибку совершила России в СВО

06:15 23.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Ошибка России в том, что с самого начала СВО она не наносила удары по казармам и не уничтожала живую силу противника, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру
Военкор Андрей Руденкоранее написал, что освобождение Донбасса союзными силами означает потерю украинской армией 40% боеспособных частей.
Сейчас мы наносим противнику тяжелые людские и материальные потери. Что-то получше сейчас придумать сложно. Об этом уже многие говорили, но я считаю ошибкой, что мы с самого начала не пытались наносить удары по казармам и убирать с доски живую силу противника.
Евгений Норин интервью
Евгений Норин
военный историк
По его словам, Россия бережет свою армию, потому что у нее дефицит хорошо подготовленной пехоты, которая может идти в окопы противника, с такой же проблемой сталкивалась Красная армия на Великой Отечественной войне.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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