https://ukraina.ru/20220823/1037961588.html

Эксперт Норин рассказал, какую главную ошибку совершила России в СВО

Эксперт Норин рассказал, какую главную ошибку совершила России в СВО - 23.08.2022 Украина.ру

Эксперт Норин рассказал, какую главную ошибку совершила России в СВО

Ошибка России в том, что с самого начала СВО она не наносила удары по казармам и не уничтожала живую силу противника, сказал военный историк Евгений Норин в интервью Украина.ру

2022-08-23T06:15

2022-08-23T06:15

2022-08-23T06:15

евгений норин

новости

сво

россия

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Военкор Андрей Руденкоранее написал, что освобождение Донбасса союзными силами означает потерю украинской армией 40% боеспособных частей.По его словам, Россия бережет свою армию, потому что у нее дефицит хорошо подготовленной пехоты, которая может идти в окопы противника, с такой же проблемой сталкивалась Красная армия на Великой Отечественной войне.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037949883.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

евгений норин, новости, сво, россия