https://ukraina.ru/20220823/1037935183.html
"Захотели – использовали, не захотели – забыли": Гаспарян о меморандуме Киева и Анкары
"Захотели – использовали, не захотели – забыли": Гаспарян о меморандуме Киева и Анкары - 23.08.2022 Украина.ру
"Захотели – использовали, не захотели – забыли": Гаспарян о меморандуме Киева и Анкары
Меморандум, которые подписали президенты Украины и Турции на встрече во Львове - не обязателен к исполнению, потому что это "просто бумажка", сказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру
2022-08-23T04:00
2022-08-23T04:00
2022-08-23T04:00
эрдоган
владимир зеленский
армен гаспарян
украина
турция
меморандум
новости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его украинский коллега Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш ранее провели переговоры во Львове. Встреча продлилась 40 минут, сообщают турецкие СМИ.Анкара и Киев по итогам переговоров подписали меморандум о помощи в восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры, позже сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.По его мнению, эта трёхсторонняя встреча "одна большая дымовая завеса", потому что "Эрдоган просто привез и вручил Зеленскому некие предложения, вероятнее всего - от Запада".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220817/1037785671.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эрдоган, владимир зеленский, армен гаспарян, украина, турция, меморандум, новости
Эрдоган, Владимир Зеленский, Армен Гаспарян, Украина, Турция, меморандум, Новости
"Захотели – использовали, не захотели – забыли": Гаспарян о меморандуме Киева и Анкары
Меморандум, которые подписали президенты Украины и Турции на встрече во Львове - не обязателен к исполнению, потому что это "просто бумажка", сказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его украинский коллега Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш ранее провели переговоры во Львове. Встреча продлилась 40 минут, сообщают турецкие СМИ.
Анкара и Киев по итогам переговоров подписали меморандум о помощи в восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры, позже сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.
Проблема в том, что меморандум - он не обязателен к исполнению. Это же не межгосударственное соглашение, не что-то, чем-то подкрепленное, это просто бумажка. Захотели – использовали, не захотели – забыли об этом. Гуттериш добавляет здесь пафоса всей этой чудесной конструкции смысловой.
Армен Гаспарян
политолог, публицист и радиоведущий
По его мнению, эта трёхсторонняя встреча "одна большая дымовая завеса", потому что "Эрдоган просто привез и вручил Зеленскому некие предложения, вероятнее всего - от Запада".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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