https://ukraina.ru/20220823/1037935183.html

"Захотели – использовали, не захотели – забыли": Гаспарян о меморандуме Киева и Анкары

"Захотели – использовали, не захотели – забыли": Гаспарян о меморандуме Киева и Анкары - 23.08.2022 Украина.ру

"Захотели – использовали, не захотели – забыли": Гаспарян о меморандуме Киева и Анкары

Меморандум, которые подписали президенты Украины и Турции на встрече во Львове - не обязателен к исполнению, потому что это "просто бумажка", сказал политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью Украина.ру

2022-08-23T04:00

2022-08-23T04:00

2022-08-23T04:00

эрдоган

владимир зеленский

армен гаспарян

украина

турция

меморандум

новости

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его украинский коллега Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш ранее провели переговоры во Львове. Встреча продлилась 40 минут, сообщают турецкие СМИ.Анкара и Киев по итогам переговоров подписали меморандум о помощи в восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры, позже сообщили в министерстве инфраструктуры Украины.По его мнению, эта трёхсторонняя встреча "одна большая дымовая завеса", потому что "Эрдоган просто привез и вручил Зеленскому некие предложения, вероятнее всего - от Запада".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220817/1037785671.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эрдоган, владимир зеленский, армен гаспарян, украина, турция, меморандум, новости