https://ukraina.ru/20220820/1037899669.html

Армен Гаспарян подводит итоги недели: "Северный поток-2" уже не спасет Европу

Армен Гаспарян подводит итоги недели: "Северный поток-2" уже не спасет Европу - 20.08.2022 Украина.ру

Армен Гаспарян подводит итоги недели: "Северный поток-2" уже не спасет Европу

Украина.ру, 20.08.2022

2022-08-20T12:59

2022-08-20T12:59

2022-08-20T12:59

интервью

сво

украина

армен гаспарян

владимир зеленский

эрдоган

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С украинских политиков мигом слетит спесь, как только Москва решит, что хватит в спецоперации играть по-джентельменски, когда союзные силы начнут наносить серьезные удары, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, Генсек ООН Антониу Гутерриш, лидер Турции Реджеп Эрдоган были во Львове, была встреча с Зеленским. Подписан меморандум о помощи со стороны Турции в восстановлении инфраструктуры. Такой вопрос: не поторопился ли Эрдоган, когда предложил Зеленскому помощь в переговорах с Владимиром Путиным?– Я подозреваю, что все это - одна большая дымовая завеса. На самом-то деле там история в другом. И многие западные СМИ об этом пишут. Вероятнее всего, Эрдоган просто привез и вручил Зеленскому некие предложения. Вероятнее всего - от Запада.Потому что, что такое встреча сорок минут? Там же должны еще переводчики быть, ведь они еще должны о чем-то поговорить, что-то осмыслить. Сорок минут – это вообще ни о чем.Очевидно, отдали бумажку, спросили - ну что там, как у тебя дела, сало перепрятал в тихую украинскую ночь? Ну, нормально, всё, давай, всего доброго и хорошего настроения. А чтобы пресса вопросы не задавала, вот, значит, тебе меморандум о том, что мы окажем помощь.Проблема в том, что меморандум - он не обязателен к исполнению. Это же не межгосударственное соглашение, не что-то, чем-то подкрепленное, это просто бумажка. Захотели – использовали, не захотели – забыли об этом. Гуттериш добавляет здесь пафоса всей этой чудесной конструкции смысловой. И только-то.Кстати, если кто-то в этом сомневается, посмотрите еще раз кадры пресс-конференции, посмотрите на Зеленского. Очевидно, что человек был, мягко говоря, не в форме. Он обтер себе все лицо, он единственный, кто жадно пил воду. Он обращался к Эрдогану, но смотрел на Гуттериша.- С чем связано это волнение?– Я не уверен, что это волнение. Мне кажется, что человек с горя успел между этой сорокаминутной встречей и пресс-конференцией чем-то таким закинуться. Просто другого объяснения этому поведению нет. Можно было бы сказать – жарко, душно, но Эрдоган-то с Гутерришем в нормальном состоянии пребывали. А этот (Зеленский – Ред.) - просто такое ощущение, что у него ломка была.Не знаю, в чем там дело. Одно очевидно: даже если Эрдоган готов поспособствовать переговорам с Путиным, то Зеленский тут же сказал, что ему никакие переговоры не нужны, потому что у него есть свои собственные условия. Но так переговоров просто не будет.Вполне допускаю, что Эрдоган, будучи человеком, с политической точки зрения иногда прямолинейным, он мог просто сказать, что - слушай, осенью они махнут на тебя рукой и на том все и закончится. Потому что, если тебе уже шесть стран Европейского Союза не дают никакой гарантии по военной помощи, то это же неспроста. Если в Германии будет кризис, то они будут спасать себя, а не тебя. Это первое.И второе – тебе надо было все-таки взятые на себя обязательства исполнять. А что мы увидели вместо этого? Где это наступление, анонсированное паном Арестовичем с начала июля, что в августе будет Херсон? Сегодня у нас какое число?Даже CNN целый сюжет этому посвятил и сказал, что там нет не то, что готовности к наступлению, а там нет и признаков того, что что-то будет. Это показательно. Я полагаю, что Эрдоган это все озвучил, а Зеленскому резко взгрустнулось. Так тоже бывает.– Есть ли в таком случае смысл в заседании Совбеза ООН по Украине, которое должно состояться 24 августа, в памятную дату - День независимости Украины?– Вокруг этих дат – конечно, отдельная история. Потому что Украина вроде как проводила декоммунизацию, избавлялась от советского наследия. Это из эпохи Советского Союза – праздничная дата, к ней обязательно надо что-то приурочить. Это всегда так было.Вроде они от этого отказались. Но то, что вокруг 24 творится, это, конечно, отдельный абсурд. Во-первых, я не понял, кто этим дуракам сказал, что если они попадут в результате этого всего в Запорожскую АЭС, то будет легкая "бавовна" ("хлопОк" - Ред.), и на этом все закончится.По CNN показали кадры, они на компьютере смоделировали, пообщались со специалистами. Это облако (радиоактивное, в случае поражения ЗАЭС – Ред.) пойдет туда, в сторону Киева и дальше, на 90% оно туда уходит.И второй момент, который я не понимаю – это что они точно совершенно туда попадут. Туда – это куда? Это в ангар, где обогащенный уран хранился, куда они попасть хотят? Это же тоже интересно. И все это приурочено к какой-то дате – 24 августа. Но я вас уверяю, пройдет 24 августа, у них следующая дата – это 14 октября, Это же у них не Покрова теперь, это у них день УПА. Вот и будут туда что-то такое пристегивать.Был сюжет на украинском телевидении о том, что ДНР будто бы специально 24 августа где-то соберет этих (пленных – Ред.) "азовцев", там, где им готовят трибунал, и ударит по этому месту из пушек.У меня вопрос, а зачем тогда это все строить? Люди там старательно с конца июля занимаются строительством, они готовят все это к трибуналу. Для чего, чтобы просто одним залпом это все сложить в землю? Они об этом говорят на полном серьезе, это удивительное явление. Главное - люди против этого не возражают. Я долго гадал - как так?Вчера мне скинули свежую социологию, рейтинг доверия граждан Украины к политикам. И первые два места – это Зеленский и Арестович. Ну, это же катастрофа! Поэтому - что им стоит голосить вокруг 24 августа…Вообще в России эта дата, другие государственные праздники украинские, они же никому не известны… Это же никому не интересно у нас.- США развязали руки Киеву, разрешив американским оружием наносить удары по Крымскому мосту. Какую цепочку событий это может за собой потянуть?– Во-первых, американцы, если что, от этого открестятся. Потому что это сообщение опубликовало издание "Politico", если мне память не изменяет, и они сказали, что это секретная договоренность, вероятнее всего, она и не оформлена на бумаге вообще.Ежели что-то произойдет, а потом что-то произойдет в ответ, то американцы скажут: а мы вообще здесь причем? Эти полоумные сами решили начать обстреливать русских, русские без того злые, они всю воду в Рейне украли в Голландии, а тут - эти еще прискакали. Это же нормальная абсолютно практика."Хутор" (киевский режим – Ред.) просто подставляют этим очень сильно. Здесь вопрос в другом: в какой момент нам надоест играть по-джентльменски? Потому что, до сих пор мы проводим очень странную кампанию, если с военной точки зрения это разбирать. Нашими целями еще не были военкоматы – ни разу мы туда не били, мы не сокрушали воинские части, мы не разрушили объекты инфраструктуры.Очень легко сейчас вызвать паралич на всей Украине – начать сносить железнодорожные пути, повзрывать все мосты... Что, сложно это сделать? Мы просто этого не делаем. То же самое - с центрами принятия решений. Ведь сразу спесь сойдет. Потому что откуда это все берется, из заявлений всяких Арестовичей. О том, что у русских там ничего нет, а мы сейчас обстреляем что-нибудь.Я много раз говорил – я считаю, что это напрасно. Да, я понимаю в глубине души, из чего наши исходят. Если мы сейчас снесем эти железнодорожные рельсы – нам их потом восстанавливать. Мы взорвем мосты – нам же потом их опять придется строить, потому что от этих - вы ничего не дождетесь, скажут: "все пропало – я пошел". Нам же (глава МИД Украины – Ред.) Кулеба все сказал. Он в первый день (спецоперации – Ред.) увез жену, детей, родителей… и даже собачек.Исходя из этого, надо, наверное, что-то стараться сохранить. Но - все равно, рано или поздно, но придется нанести один раз очень серьезный удар. Все равно придется. Потому что не успокоится эта публика.Кстати, на этой неделе мне очень многие говорили – ну как так, почему у них (на Украине – Ред.) ничего Церковь не делает, с этой точки зрения. У них же там несколько церквей. Греко-католики - понятно, какую позицию занимают, раскольников всех тоже не трогаем. А почему Украинская Православная Церковь не говорит ничего по поводу Запорожья, там же есть очень сильная Запорожская епархия...Я в какой-то момент не выдержал и говорю: ребята, послушайте, у вас предоставление о том, что там происходит, осталось на уровне условно 1991 года. Там на протяжении трех десятилетий все это разваливалось, все это размывалось, создавалась отдельная церковь томосоносная. Филарет у них вообще пользовался государственными преференциями.Тут коллеги недавно сняли фильм замечательный. Называется "Раскол". Я у себя в телеграм-канале ссылочку выложил. Кому интересно – посмотрите, чтобы не было иллюзий. Потому что вы ожидаете от Церкви того, что она не может сейчас исполнить на Украине…– Возможен ли такой сценарий развития событий, при котором Германия решит вернуть свои бывшие земли в пределах границ Польши?- Вы имеете в виду Данцигский коридор и все остальное? При всем богатстве германской политической системы, есть только одна партия, которая официально у себя в программе записала возврат территорий, отторгнутых от Германии в Польшу. Это Национал-демократическая партия (НДП). Наверное, вы про нее никогда и не слышали, потому что она не в пиаре. Это одна из старых партий. Ее создали гауляйтеры бывшего Третьего Рейха после капитуляции, через какое-то время, когда была разрешена политическая деятельность. Эти гауляйтеры создали НДП. Она называлась в Германии "вторая нацистская". Сразу отсылка туда. Эти удивительные люди себе записали в программу, что надо от Польши требовать возврата земель. Интереснее всего здесь то, что от Советского Союза Калининград они не просили. Гауляйтеры помнили, во что это может вылиться, решили, ну его к чертовой матери, лучше с поляками - попроще будет.В настоящий момент у НДП два депутата, как бы мы сказали – муниципальных. Но они только по факту есть, потому что их лишают слова на три месяца, ограничивают в полномочиях. Как только срок "отсидки" иссякает, это все на ближайшем заседании повторяется снова.Но здесь опасность состоит в том, что… Понимаете, как сто лет назад – кризис Веймарской республики в первую очередь поднял ставки политических радикалов той эпохи… Сейчас есть такая же опасность.Будет рецессия, будет инфляция. Она, конечно, не будет такая, как во времена Веймарской республики, я не верю, что такое может второй раз быть, когда буханка хлеба в Германии стоила три миллиарда марок. Представляете себе цифры? Немцы той эпохи в магазин ездили с тележкой. В эту тележку были насыпаны купюры, потому что вы три миллиарда ни в чем не унесете, нет такого кошелька, наверное.Но то, что начнется, условно, рост симпатий к консерваторам – это да. Если консерваторы не справятся, то следующие будут радикально правые. Давайте вспомним: Веймарская республика – там же были и социал-демократы, и консерваторы, кого только не было! Просто эта лопнувшая пробитая канализация смыла всех, и пришел человек, который сразу сказал – я буду это все сносить, меня это все не устраивает. Имею в виду Гитлера.Тут тоже возможны такие варианты. Если это произойдет - тогда да, полякам впору добровольно все отдать, потому что у немцев есть очень хорошая поговорка: "Германию нужно посадить в седло, а скакать она будет сама". Это вполне может случиться. Мне бы этого категорически не хотелось. Потому что древний прусский военный дух... Он спит с 1945 года - и слава Богу.– Каковая вероятность запуска "Северного потока-2"? Не будет ли это условной капитуляцией для Германии?– С одной стороны, конечно, это позор, это капитуляция, и это еще один шаг к отставке этого невменяемого правительства эсдеков плюс зеленых. С другой стороны это зависит от условий, потому что если вы будете выбирать между условно революционным потрясением в Германии и просто запуском "Северного потока-2", то - гораздо проще запустить "Северный поток-2".Потому что, может быть, толпа бюргеров, ошалевших от роста цен, от холода, от инфляции, выйдет на улицы, на могучие акции протеста. Когда выходила Pegida (немецкое общественное движение – Ред.), десять, двадцать тысяч человек в Дрездене - это уже была огромная головная боль для Берлина. Потому, что эти люди выходили с совершенно другой риторикой.Они говорили: послушайте, зачем нам нужна эта программа толерантности по отношению к ЛГБТ? Это не в традициях германского народа, и Церковь этого не одобряет. И вы не можете с этим поспорить, это так и есть. Это не в традиции никакого народа. И Церковь точно этого совершенно не одобряет.Второе – у них очень жесткая была антимиграционная линия, потому что - мало того, что выходцы с Ближнего Востока, теперь там (в Германии – Ред.) еще и "хуторян" немерено. А сейчас, когда начнется голод осенью – опять потечет река беженцев с Ближнего Востока. И куда вы их всех денете, этих мигрантов? Это же не территория России, где можно отправить их, условно, в тайгу – раньше там были староверы, а теперь будете вы, медведь и вы, сидите там. А в Германии - вы их куда денете? Там нет такой территории. И потом – это колоссальная нагрузка на бюджет.Одно дело, когда это Соединенные Штаты спонсировали в хлебные сытые времена. Но с момента прихода Трампа на этой программе они поставили крест. И Байден ее не вернул. За все это должен платить немецкий обыватель. Он может не выдержать такого потрясения.А тогда что? Тогда - гораздо проще дать обывателю возможность не выходить, вернуть разговор к "Северному потоку-2", и объяснить: это не то, что мы пошли на уступки России… А выйти и с пафосом сказать: нет ничего более святого для нас, чем благополучие немецкого народа. И все. Кто с этим будет спорить? Мне кажется, некому. Вопрос в другом - от этого инфляция никуда не уйдет.– Только тепло в домах станет.– Будет тепло, будет газа в достатке, но остальные проблемы никуда не денутся. Потому, что слишком далеко вся эта история зашла… Вы представьте, что это идет без малого полгода… Мы с вами сегодня упомянули дату – 24 августа. В этот день лично я буду отмечать шесть месяцев беспробудного эфира. Просто одного сплошного эфира – с раннего утра до позднего вечера.И все время мы говорим о том, что это крах, с экономической точки зрения - нельзя так делать. А сегодня они (в Германии – Ред.) заголосили: вот, у нас есть "Северный поток-2". Извините, а сертифицировать его кто будет? Или Германия плюнет на требования Европейской энергетической комиссии, там же и такая есть бюрократическая структура.Я понимаю, что немцам наплевать, они возьмут и запустят "Северный поток-2" себе, и скажут (остальным – Ред.): вы не хотите газ – мы на вас и не будем брать. Так тоже можно. Но остальные проблемы от этого не уйдут, к моему огромному сожалению.

https://ukraina.ru/20220806/1037364520.html

https://ukraina.ru/20220715/1036485183.html

https://ukraina.ru/20220624/1034228035.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, сво, украина, армен гаспарян, владимир зеленский, эрдоган