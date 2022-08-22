На Украину зашла колонна американской военной техники - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037938013.html
На Украину зашла колонна американской военной техники
На Украину зашла колонна американской военной техники - 22.08.2022 Украина.ру
На Украину зашла колонна американской военной техники
На территорию Украины зашла 200-метровая колонна американской военной техники, сообщил 22 августа портал Avia.pro
2022-08-22T12:13
2022-08-22T12:13
техника
украина
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037937818_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_b8731e48cc9e9712f2d689aea181b65b.jpg.webp
По его данным, на западе республики заметили 18 бронеавтомобилей International MaxxPro.Отмечается, что сейчас у Украины может быть уже около 80 американских бронеавтомобилей.Ранее историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров предрек появление "афганских" самолетов в зоне проведения российской спецоперации на Украине.Специалист напомнил, что когда американские военные уходили из Афганистана, то большое количество авиатехники вместе с афганскими экипажами перелетело в бывшие советские республики, граничащие с Афганистаном, — Таджикистан и Узбекистан.
https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/16/1037937818_69:0:1133:798_1920x0_80_0_0_428ead8dfae4ee306b7b37ab73b0d30a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
техника, украина, сша, новости
техника, Украина, США, Новости

На Украину зашла колонна американской военной техники

12:13 22.08.2022
 
© US gov/wikimedia International MaxxPro
 International MaxxPro
© US gov/wikimedia
Читать в
На территорию Украины зашла 200-метровая колонна американской военной техники, сообщил 22 августа портал Avia.pro
По его данным, на западе республики заметили 18 бронеавтомобилей International MaxxPro.
Отмечается, что сейчас у Украины может быть уже около 80 американских бронеавтомобилей.
Ранее историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров предрек появление "афганских" самолетов в зоне проведения российской спецоперации на Украине.
Специалист напомнил, что когда американские военные уходили из Афганистана, то большое количество авиатехники вместе с афганскими экипажами перелетело в бывшие советские республики, граничащие с Афганистаном, — Таджикистан и Узбекистан.
Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ
18 июля, 12:55
Боевые трофеи: в Мариуполе показали оружие и технику ВСУ. Видео
 
техникаУкраинаСШАНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса
12:48Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФ
12:37Арестович: нигде не работаю, числюсь тайным советником
12:37Информационная война может превратиться в ядерную: Ясинский об опасности действий Запада
12:32На юге Украины проходит очередная массовая "чистка" - местные власти
12:22Имущество "4 канала" передали Госкино Украины
12:19Обстрелы, запрет в Киеве, оружие. Главное на Украине на 12:00 22 августа
12:13На Украину зашла колонна американской военной техники
12:09"Они утратили право представлять украинский народ" - крымский депутат о команде Зеленского
11:30Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу
11:12Украинские военные нанесли ракетный удар по зданию СБУ в Лисичанске
10:56Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде
10:44Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"
10:33Военный эксперт Леонков о том, почему авиация России просто не разбомбит ВСУ в Донбассе
10:29Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией
10:24В Турции "Калинка-малинка" помешала польской журналистке на отдыхе скорбить по Украине
10:19Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО
09:58"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента
09:56Странный теракт: покушение на Дугина
09:55"Кассу взять — украинство закончится". Как налаживают жизнь на освобожденных территориях
Лента новостейМолния