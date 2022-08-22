https://ukraina.ru/20220822/1037938013.html

На Украину зашла колонна американской военной техники

На Украину зашла колонна американской военной техники - 22.08.2022 Украина.ру

На Украину зашла колонна американской военной техники

На территорию Украины зашла 200-метровая колонна американской военной техники, сообщил 22 августа портал Avia.pro

2022-08-22T12:13

2022-08-22T12:13

2022-08-22T12:13

техника

украина

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По его данным, на западе республики заметили 18 бронеавтомобилей International MaxxPro.Отмечается, что сейчас у Украины может быть уже около 80 американских бронеавтомобилей.Ранее историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров предрек появление "афганских" самолетов в зоне проведения российской спецоперации на Украине.Специалист напомнил, что когда американские военные уходили из Афганистана, то большое количество авиатехники вместе с афганскими экипажами перелетело в бывшие советские республики, граничащие с Афганистаном, — Таджикистан и Узбекистан.

https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

техника, украина, сша, новости