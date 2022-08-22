https://ukraina.ru/20220822/1037938013.html
На Украину зашла колонна американской военной техники
На Украину зашла колонна американской военной техники - 22.08.2022 Украина.ру
На Украину зашла колонна американской военной техники
На территорию Украины зашла 200-метровая колонна американской военной техники, сообщил 22 августа портал Avia.pro
2022-08-22T12:13
2022-08-22T12:13
2022-08-22T12:13
техника
украина
сша
новости
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По его данным, на западе республики заметили 18 бронеавтомобилей International MaxxPro.Отмечается, что сейчас у Украины может быть уже около 80 американских бронеавтомобилей.Ранее историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров предрек появление "афганских" самолетов в зоне проведения российской спецоперации на Украине.Специалист напомнил, что когда американские военные уходили из Афганистана, то большое количество авиатехники вместе с афганскими экипажами перелетело в бывшие советские республики, граничащие с Афганистаном, — Таджикистан и Узбекистан.
https://ukraina.ru/20220718/1036537599.html
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2022
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
техника, украина, сша, новости
техника, Украина, США, Новости
На Украину зашла колонна американской военной техники
На территорию Украины зашла 200-метровая колонна американской военной техники, сообщил 22 августа портал Avia.pro
По его данным
, на западе республики заметили 18 бронеавтомобилей International MaxxPro.
Отмечается, что сейчас у Украины может быть уже около 80 американских бронеавтомобилей.
Ранее историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров предрек появление "афганских" самолетов в зоне проведения российской спецоперации на Украине.
Специалист напомнил, что когда американские военные уходили из Афганистана, то большое количество авиатехники вместе с афганскими экипажами перелетело в бывшие советские республики, граничащие с Афганистаном, — Таджикистан и Узбекистан.