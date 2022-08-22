https://ukraina.ru/20220822/1037934851.html

Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу

Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу - 22.08.2022 Украина.ру

Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу

Мариупольский трибунал пройдет независимо от высказываний президента Украины Владимира Зеленского, заявил 22 августа в интервью "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин

2022-08-22T11:30

2022-08-22T11:30

2022-08-22T11:30

новости

денис пушилин

владимир зеленский

трибунал

мариуполь

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Ранее в понедельник Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы "будут невозможны, если в Мариуполе "произойдет судилище" над украинскими военнопленными".Он подчеркнул, что все военные преступники, особенно неонацисты из нацбатов понесут соответствующее наказание.Ранее Пушилин заверял, что трибунал в Мариуполе пройдет до конца этого лета.В комментарии для РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что мировому сообществу придется признать Владимира Зеленского военным преступником и учесть преступления против человечности, которые совершает нынешний киевский режим.*Организация признана террористической на территории РФ

https://ukraina.ru/20220630/1034264443.html

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новости, денис пушилин, владимир зеленский, трибунал, мариуполь