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Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу
Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу - 22.08.2022 Украина.ру
Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу
Мариупольский трибунал пройдет независимо от высказываний президента Украины Владимира Зеленского, заявил 22 августа в интервью "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин
2022-08-22T11:30
2022-08-22T11:30
2022-08-22T11:30
новости
денис пушилин
владимир зеленский
трибунал
мариуполь
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Ранее в понедельник Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы "будут невозможны, если в Мариуполе "произойдет судилище" над украинскими военнопленными".Он подчеркнул, что все военные преступники, особенно неонацисты из нацбатов понесут соответствующее наказание.Ранее Пушилин заверял, что трибунал в Мариуполе пройдет до конца этого лета.В комментарии для РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что мировому сообществу придется признать Владимира Зеленского военным преступником и учесть преступления против человечности, которые совершает нынешний киевский режим.*Организация признана террористической на территории РФ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, денис пушилин, владимир зеленский, трибунал, мариуполь
Новости, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, трибунал, Мариуполь
Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу
Мариупольский трибунал пройдет независимо от высказываний президента Украины Владимира Зеленского, заявил 22 августа в интервью "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин
Ранее в понедельник Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы "будут невозможны, если в Мариуполе "произойдет судилище" над украинскими военнопленными".
Подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению. Следственные органы работают, и сейчас от них зависит именно дата уже непосредственно мариупольского первого трибунала. Полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова"*, 23 человека уже арестованы и содержатся в других местах. Поэтому на нас подобные заявления Зеленского повлиять не могут.
Он подчеркнул, что все военные преступники, особенно неонацисты из нацбатов понесут соответствующее наказание.
Ранее Пушилин заверял, что трибунал в Мариуполе пройдет до конца этого лета.
В комментарии для РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что мировому сообществу придется признать Владимира Зеленского военным преступником и учесть преступления против человечности, которые совершает нынешний киевский режим.
*Организация признана террористической на территории РФ