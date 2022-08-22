Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу - 22.08.2022 Украина.ру
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Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу
Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу - 22.08.2022 Украина.ру
Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу
Мариупольский трибунал пройдет независимо от высказываний президента Украины Владимира Зеленского, заявил 22 августа в интервью "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин
2022-08-22T11:30
2022-08-22T11:30
новости
денис пушилин
владимир зеленский
трибунал
мариуполь
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Ранее в понедельник Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы "будут невозможны, если в Мариуполе "произойдет судилище" над украинскими военнопленными".Он подчеркнул, что все военные преступники, особенно неонацисты из нацбатов понесут соответствующее наказание.Ранее Пушилин заверял, что трибунал в Мариуполе пройдет до конца этого лета.В комментарии для РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что мировому сообществу придется признать Владимира Зеленского военным преступником и учесть преступления против человечности, которые совершает нынешний киевский режим.*Организация признана террористической на территории РФ
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новости, денис пушилин, владимир зеленский, трибунал, мариуполь
Новости, Денис Пушилин, Владимир Зеленский, трибунал, Мариуполь

Пушилин рассказал, поменяют ли слова Зеленского планы по Мариупольскому трибуналу

11:30 22.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Мариупольский трибунал пройдет независимо от высказываний президента Украины Владимира Зеленского, заявил 22 августа в интервью "Россия-24" глава ДНР Денис Пушилин
Ранее в понедельник Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы "будут невозможны, если в Мариуполе "произойдет судилище" над украинскими военнопленными".
Подготовка к первому этапу трибунала подходит к завершению. Следственные органы работают, и сейчас от них зависит именно дата уже непосредственно мариупольского первого трибунала. Полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова"*, 23 человека уже арестованы и содержатся в других местах. Поэтому на нас подобные заявления Зеленского повлиять не могут.
Он подчеркнул, что все военные преступники, особенно неонацисты из нацбатов понесут соответствующее наказание.
Ранее Пушилин заверял, что трибунал в Мариуполе пройдет до конца этого лета.
В комментарии для РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк заявил, что мировому сообществу придется признать Владимира Зеленского военным преступником и учесть преступления против человечности, которые совершает нынешний киевский режим.
*Организация признана террористической на территории РФ
Зеленский
30 июня, 09:54
«Хочет Зеленский трибунал - и он его получит»: в Крыму ответили на слова ЗеленскогоМировому сообществу придется признать Владимира Зеленского военным преступником и учесть преступления против человечности, которые совершает нынешний киевский режим, заявил депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк. Об этом сообщает РИА Новости 30 июня в четверг
 
НовостиДенис ПушилинВладимир ЗеленскийтрибуналМариуполь
 
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