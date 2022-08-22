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Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией

Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией - 22.08.2022 Украина.ру

Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 22 августа в его Telegram, пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров

2022-08-22T10:29

2022-08-22T10:29

2022-08-22T10:30

"азов"

мариуполь

владимир зеленский

новости

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По словам украинского лидера, скоро должен пройти судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Зеленский уточнил, что реакция Киева на него будет однозначной. Это может стать "последней чертой" в вопросе переговоров.Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал об убийствах детей членами полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). По словам главы российского ведомства, участники украинского формирования пытали и убивали мирных граждан, в том числе малолетних детей, умышленно нападали на гражданские объекты, минировали и закладывали взрывчатки в общественных местах.Члены "Азова" в большом количестве сдались союзным войскам в Мариуполе 17 мая, выйдя с территории завода "Азовсталь" без всяких условий. Тогда с территории завода вышло около 300 бойцов Вооруженных сил Украины.

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"азов", мариуполь, владимир зеленский, новости