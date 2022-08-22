Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией - 22.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220822/1037933151.html
Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией
Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией - 22.08.2022 Украина.ру
Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 22 августа в его Telegram, пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров
2022-08-22T10:29
2022-08-22T10:30
"азов"
мариуполь
владимир зеленский
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_0:7:1042:593_1920x0_80_0_0_5c156e36aec30fe59f7d4afd465b63a6.jpg
По словам украинского лидера, скоро должен пройти судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Зеленский уточнил, что реакция Киева на него будет однозначной. Это может стать "последней чертой" в вопросе переговоров.Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал об убийствах детей членами полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). По словам главы российского ведомства, участники украинского формирования пытали и убивали мирных граждан, в том числе малолетних детей, умышленно нападали на гражданские объекты, минировали и закладывали взрывчатки в общественных местах.Члены "Азова" в большом количестве сдались союзным войскам в Мариуполе 17 мая, выйдя с территории завода "Азовсталь" без всяких условий. Тогда с территории завода вышло около 300 бойцов Вооруженных сил Украины.
https://ukraina.ru/20220523/1034013134.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/26/1034272614_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_c954a00df9568930f3d63c5615ea6b4d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"азов", мариуполь, владимир зеленский, новости
"Азов", Мариуполь, Владимир Зеленский, Новости

Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией

10:29 22.08.2022 (обновлено: 10:30 22.08.2022)
 
© president.gov.uaЗеленский
Зеленский
© president.gov.ua
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 22 августа в его Telegram, пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров
По словам украинского лидера, скоро должен пройти судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе.
Зеленский уточнил, что реакция Киева на него будет однозначной. Это может стать "последней чертой" в вопросе переговоров.

"Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало", — предупредил Зеленский.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал об убийствах детей членами полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). По словам главы российского ведомства, участники украинского формирования пытали и убивали мирных граждан, в том числе малолетних детей, умышленно нападали на гражданские объекты, минировали и закладывали взрывчатки в общественных местах.
Члены "Азова" в большом количестве сдались союзным войскам в Мариуполе 17 мая, выйдя с территории завода "Азовсталь" без всяких условий. Тогда с территории завода вышло около 300 бойцов Вооруженных сил Украины.
Народная милиция ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 14:50
Религиозная поддержка и космические операции: в Мариуполе обнаружили секретные материалы нацбатальона «Азов»Следователи Следственного комитета Российской Федерации обнаружили на освобожденных в Мариуполе украинских позициях тактическое руководство для командиров нацистского полка «Азов». Об этом 23 мая сообщает РИА Новости.
 
"Азов"МариупольВладимир ЗеленскийНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56Экс-главу "Укрхимтрансаммиака" задержали за проигрыш России в суде
10:44Британский музыкант попал в украинский "Миротворец"
10:33Военный эксперт Леонков о том, почему авиация России просто не разбомбит ВСУ в Донбассе
10:29Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией
10:24В Турции "Калинка-малинка" помешала польской журналистке на отдыхе скорбить по Украине
10:19Военный эксперт Леонков рассказал, как ВКС и ПВО России сбивают самолеты ВСУ с начала СВО
09:58"Позорный и досадный эпизод в истории США": в Америке оценили деятельность президента
09:56Странный теракт: покушение на Дугина
09:55"Кассу взять - украинство закончится". Как налаживают жизнь на освобожденных территориях
09:52Швейцарское издание описало, как США под видом "спасителей" наживаются на Европе
09:43Благодаря СВО российские системы вооружения станут еще эффективнее – военный
09:35Ракета, не имеющая равных: Шойгу рассказал об уникальном оружии
09:25ООН должна играть более заметную роль в ситуации с Украиной - постпред РФ
09:23"Вы не люди". Жители Брилевки встретились с организаторами ракетного удара по селу
09:19Украина: подарки на юбилей
09:08ПВО в Севастополе, Украина и убийство Дарьи Дугиной. Главное на Украине на утро 22 августа
09:04"В меню сырая картошка и живая курица": обозреватель высмеял энергетическую политику ЕС
08:55Эксперт объяснил кадры "пробки на Крымском мосту" в украинских СМИ
08:47Британцам пообещали платить за снижение энергопотребления
08:37Постпред России отверг наличие "платформы" для встречи Путина и Зеленского
Лента новостейМолния