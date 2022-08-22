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Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией
Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией - 22.08.2022 Украина.ру
Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 22 августа в его Telegram, пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров
2022-08-22T10:29
2022-08-22T10:29
2022-08-22T10:30
"азов"
мариуполь
владимир зеленский
новости
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По словам украинского лидера, скоро должен пройти судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе. Зеленский уточнил, что реакция Киева на него будет однозначной. Это может стать "последней чертой" в вопросе переговоров.Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал об убийствах детей членами полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). По словам главы российского ведомства, участники украинского формирования пытали и убивали мирных граждан, в том числе малолетних детей, умышленно нападали на гражданские объекты, минировали и закладывали взрывчатки в общественных местах.Члены "Азова" в большом количестве сдались союзным войскам в Мариуполе 17 мая, выйдя с территории завода "Азовсталь" без всяких условий. Тогда с территории завода вышло около 300 бойцов Вооруженных сил Украины.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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"азов", мариуполь, владимир зеленский, новости
Зеленский обозначил "последнюю черту" по переговорам с Россией
10:29 22.08.2022 (обновлено: 10:30 22.08.2022)
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном 22 августа в его Telegram, пригрозил России "последней чертой", за которой Киев откажется от мирных переговоров
По словам украинского лидера, скоро должен пройти судебный процесс над украинскими военнослужащими, которые участвовали в боевых действиях в Мариуполе.
Зеленский уточнил, что реакция Киева на него будет однозначной. Это может стать "последней чертой" в вопросе переговоров.
"Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления... Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны. Россия отрежет себя от переговоров. Разговоров больше не будет. Наше государство все сказало", — предупредил Зеленский.
Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал об убийствах детей членами полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация). По словам главы российского ведомства, участники украинского формирования пытали и убивали мирных граждан, в том числе малолетних детей, умышленно нападали на гражданские объекты, минировали и закладывали взрывчатки в общественных местах.
Члены "Азова" в большом количестве сдались союзным войскам в Мариуполе 17 мая, выйдя с территории завода "Азовсталь" без всяких условий. Тогда с территории завода вышло около 300 бойцов Вооруженных сил Украины.