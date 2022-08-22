https://ukraina.ru/20220822/1037879648.html

Аккерманский десант. Как освобождали древнейший город Причерноморья

Аккерманский десант. Как освобождали древнейший город Причерноморья - 22.08.2022 Украина.ру

Аккерманский десант. Как освобождали древнейший город Причерноморья

Украина.ру, 22.08.2022

2022-08-22T01:00

2022-08-22T01:00

2022-08-22T01:00

история

великая отечественная война

1944 г

одесская область

белгород-днестровский

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Ещё в первой половине апреля 1944 года, освободив Одессу, советские войска вышли на левый берег Днестра. Но сходу перенести наступление за реку не удалось, успешным стал только захват нескольких плацдармов. Освобождение междуречья Днестра и Дуная, средневекового Буджака, началось только 21 августа.Оно стало частью одной из самых удачных операций Красной Армии в 1944 году, так называемого 7-го Сталинского удара – Ясско-Кишинёвской наступательной операции. В результате масштабного летнего наступления в Белоруссии, когда вражеская группа армий "Центр" была практически уничтожена, в сплошном фронте немцев образовалась огромная дыра. Гитлер спешно принялся латать эту внезапно для него образовавшуюся прореху в своём "тришкином кафтане". В результате из Молдавии, из состава группы армий "Южная Украина" на север были переброшены 12 дивизий.В Москве решили воспользоваться этим ослаблением южного участка обороны противника, и назначили на 20 августа масштабное наступление 2-го и 3-го Украинских фронтов. В Молдавии на вражеских флангах оборону держали 4-я и 3-я румынские армии, а в центре – 6-я армия генерала артиллерии Максимилиана Фреттер-Пико. Зная, ещё со времён обороны Одессы, что румынские войска не отличаются стойкостью, было решено ударить в первую очередь по ним, а затем уже окружить и уничтожить "фрицев".Основные события развернулись севернее Днестровского лимана. Ясско-Кишинёвская операция началась рано утром 20 августа 1944 года с мощнейшей артиллерийской подготовки, в результате которой на участках прорыва передовая линия обороны врага была просто перекопана снарядами. Румынских солдат наши наступавшие подразделения обнаруживали только в отдельных блиндажах и в основном погибшими от высокого давления воздуха и удушья.К исходу 21 августа войска 3-го Украинского фронта генерала армии Фёдора Ивановича Толбухина глубоко вклинились между оборонявшейся у побережья Чёрного моря 3-й Румынской армией генерала Петре Думитреску, и 6-й немецкой армией. Последняя в результате соединения войск двух советских фронтов у румынского города Хуши, очутилась в окружении в т. н. Кишинёвском котле. Оказались разгромленными 2 немецких и 7 румынских дивизий.Командующий группой армий "Южная Украина" генерал-полковник Йоханнес Фриснер, не дожидаясь разрешения Гитлера, на следующий день после начала советского наступления дал приказ об отходе своих войск за реку Прут. Но было уже поздно.Тем временем, воспользовавшись общим замешательством в стане врага, началось наступление и вдоль побережья Чёрного моря. В ночь с 21 на 22 августа две десантные группы 46-й армии 3-го Украинского фронта и Дунайской военной флотилии форсировали Днестровский лиман на участке Калаглия – Роксоланы – Цареградское гирло. Последнее нашим современникам больше известно по расположенному на нём посёлку Затока. До недавних пор он славился своими пляжами, а в последние месяцы стал нередко мелькать в боевых сводках из-за обстрелов перекинутого здесь через это самое гирло стратегически важного моста.На вражеском южном берегу лимана располагался город Белгород-Днестровский – древнейший город современной Украины – древнегреческая Тира, древнеримская Алба Юлия, византийский Маврокастрон и генуэзский Монкастро. В XIV веке город отошёл Молдавскому княжеству, властители которого построили здесь мощную крепость. В 1484 году её захватили турки – молдавский город Четатя-Албэ стал Аккерманом. По последнему названию и наименовали в советских штабах запланированную десантную операцию через Днестровский лиман, хотя всего за 12 дней до этого, 9 августа, ещё не освобождённый Аккерман по решению советских властей стал Белгородом-Днестровским.Ширина лимана составляла 11 км. На его южном берегу враги надёжно закрепились: установили проволочное заграждение в 2-3 кола, вырыли три линии окопов и траншей полного профиля, построили много огневых точек, густо заминировали побережье, мелководье и промежутки между узлами сопротивления. Все подходы были пристреляны множеством артиллерийско-минометных батарей, а также отдельными дотами и дзотами. Общие силы врага на этом участке насчитывали порядка 4 тыс. человек.Для лучшей координации действий командование над форсировавшей лиман Особой группой войск было сосредоточено в руках заместителя командира 46-й армией генерал-лейтенанта Александра Николаевича Бахтина. Командующего Дунайской флотилией контр-адмирала Сергея Георгиевича Горшкова назначили его замом по морской части.На направлении главного удара, который наносился севернее Белгорода-Днестровского, лиман в первом эшелоне форсировали 83-я отдельная морская стрелковая бригада (омсб) с приданными ей бойцами 1-го гвардейского укрепрайона, 369-м отдельным батальоном морской пехоты (обмп), инженерными батальонами и сапёрной ротой. На вспомогательном участке, южнее города, в первом эшелоне десантировалась 255-я омсб. С северного берега высадку поддерживала крупная группировка артиллерии, огонь которой наводили переправлявшиеся вместе с десантниками офицеры-артиллеристы с рациями и эскадрилья самолётов-корректировщиков.Переправочными средствами служили 400 складных десантных лодок, 27 полуглиссеров, 27 буксирных катеров, 4 катера-дымзавесчика и 34 понтонных парома.Посадка на плавсредства северной группы десантирования началась 21 августа в 20:45 в районе Калаглии. За два с половиной часа погрузились 2316 человек, 3 танка, 12 автомашин, 18 орудий, 29 минометов, 18 мотоциклов. В 21:30 в Роксоланах стартовала погрузка южной группы. Здесь к высадке готовились 1216 человек, 20 орудий, 12 минометов, 64 лошади.Плавсредства северной группы отчалили от берега в 23:40. Они продвигались от косы Долгой и Калаглии курсом на Мологу и Чигиры Сухие. В 1:50 от Роксолан курсом на Шабо Тырг выдвинулась южная группа.Для скрытности высадки артподготовка не проводилась – десантные плавсредства грузились и отходили от берегов в полной тишине и темноте. До этого выделенные для десантирования подразделения несколько дней тренировались в погрузке и, самое главное, в выгрузке. Теперь, когда началась операция, все необходимые действия они осуществляли слаженно, быстро и максимально тихо. Для большинства морпехов это был далеко не первая высадка, только до этого они воевали в составе легендарной Азовской флотилии.В 0:30 22 августа 180 выделенных для поддержки десанта самолётов Черноморского флота начали наносить непрерывные удары по Белгород-Днестровскому, опорным пунктам врага на побережье и разведанным позициям его батарей в глубине обороны. Разрывы бомб и гул авиамоторов маскировал шум дизелей катеров и двигателей других плавсредств. Румынские солдаты перестали пускать осветительные ракеты и шарить прожекторами по поверхности лимана – попрятались по своим блиндажам и "лисьим норам". Тем временем отвлекающий отряд катеров Дунайской флотилии к 2:40 подошёл к отделяющей лиман от Чёрного моря косе Бугаз и обстрелял её, имитируя подготовку к высадке в этом месте. От ответного огня катера уходили противоартиллерийскими зигзагами. Так же огонь по врагу вёл поддерживающий отряд кораблей Черноморского флота.Вся эта активность привела к тому, что румыны заметили северный десантный отряд только около 4:00, когда тот находился уже всего в 100 метрах от берега, а южный – в 200-х. Они открыли шквальный огонь, и тут же попали под залпы ударившей с противоположного берега Днестровского лимана советской артиллерии. Открыли огонь и десантники – они прыгали в воду под аккомпанемент оглушительных трелей пулемётных очередей и гулких хлопков противотанковых ружей. Специально выделенные катера тут же поставили дымзавесу, под её прикрытием десант вышел на берег.Первыми в 50-70 метрах от берега в воду спрыгнули штурмовые отряды 369-го обмп и сапёры. Они проделали в установленных в воде колючих заграждениях и минных полях проходы, после чего морпехи прорвались к траншеям и огневым точкам. Началась рукопашная.Румыны не отличались стойкостью в ней даже с обычными стрелковыми частями, а здесь они попали под удар настоящего морского спецназа, отличившегося в кровопролитнейших боях за Тамань, Таганрог, Мариуполь, Николаев, Херсон, Севастополь и Керчь. Штурмовые отряды захватили первую вражескую траншею за 20 минут. Следом за ними на берег стал выгружаться первый эшелон десанта.Около 5:00 через узкое заминированное гирло лимана, над которым в наше время переброшен многострадальный мост в Затоке, прорвался отвлекающий отряд катеров Дунайской флотилии (8 бронекатеров, 2 катера с реактивными установками и 2 тральщика). Они подключились к артиллерийской поддержке южного отряда.К 9:00 на обоих участка высадки десантники продвинулись вперёд на 9 километров вглубь румынской обороны. Враг попытался два раза контратаковать северный отряд, но был отбит, в основном благодаря бившей с противоположного берега лимана советской артиллерии и авиации – в дело вступили 67 штурмовиков Ил-2, в сопровождении 36 истребителей ЛаГГ-3.Бронекатера флотилии под прикрытием дымовой завесы подошли на дистанцию 600-800 метров к береговой румынской батарее, которая мешала высадке у Шабо Тырг, и подавили её за 10 минут.Высадка тем временем продолжалась. С воздуха её прикрывали 48 истребителей ВВС Черноморского флота. Чтобы не создавать караванов, представлявших из себя заманчивые мишени, каждый буксир тянул паромы самостоятельно по мере их готовности. К 20:00 через Днестровский лиман переправились оба эшелона десанта: 8022 человека, 124 орудия, 51 миномёт, 8 танков, 82 автомашины, 88 мотоциклов, 179 лошадей, 114 тонн боеприпасов и 50 тонн прочих грузов.Наращивание советского удара окончательно деморализовало румын – они побежали. К 18:00 наши войска освободили Белгород-Днестровский. Он представлял собой ужасающее зрелище – четыре месяца артобстрелов и бомбардировок города, оказавшегося на переднем краю вражеской обороны, превратили в руины все промышленные предприятия. В городе не было электричества, воды, хлеба. Было разрушено более полутысячи жилых домов.Первый председатель Белгород-Днестровского горсовета Николай Васильевич Сергеев вспоминал: А вот свидетельство пережившей оккупацию местной жительницы Аллы Лозовской:К полуночи на 23 августа обе десантные группировки соединились, создав на южном берегу Днестровского лимана огромный плацдарм шириной 40 и глубиной 15 километров. Передовые группы морпехов продвинулись на 30 километров, нарушая связь и сея во вражеском тылу дикую панику.Тут же из заранее подготовленных материалов сапёры соорудили несколько наплавных мостов, по ним началась переправа основных форсирующих лиман войск. За следующие сутки во взаимодействии с наступавшими севернее с Кицканского плацдарма главными силами 46-й армии они замкнули в кольцо и разгромили сразу пять дивизий из состава 3-й Румынской армии. Путь вдоль черноморского побережья Румынии к её нефтеналивным портам и нефтяным месторождениям – главной "ахиллесовой пяте" Третьего Рейха, был открыт. Других источников "чёрного золота" такого масштаба у Гитлера не было.Дальнейшими перевозками через Днестровский лиман занялась 5-я понтонная бригада 3-го Украинского фронта. Дунайская же флотилия, оставив часть кораблей для обеспечения переправы, начала подготовку к операции по форсированию устья Дуная.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, великая отечественная война, 1944 г, одесская область, белгород-днестровский