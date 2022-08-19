Европа обрекла своих людей на гибель ближайшей зимой - СМИ
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Европа обрекла своих людей на гибель ближайшей зимой - СМИ
Европа обрекла своих людей на гибель ближайшей зимой - СМИ
Европа обрекла своих людей на гибель ближайшей зимой - СМИ
Издание The Hill опубликовало материал, в котором обозреватель Кристин Тейт заявляет, что приверженность Европы "зеленой" энергетике в сочетании с ее безрассудным идеализмом может привести к гибели сотен тысяч людей этой зимой
2022-08-19T10:30
2022-08-19T10:30
новости
сша
европа
зима
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Автор напоминает, что более ранние попытки заменить традиционную энергию "зелеными" источниками оказались "катастрофическими", поэтому можно считать, что "семена" энергокризиса в Европе были заложены много лет назад.Она отмечает, что рабская приверженность "зеленой" политике в сочетании с глупым идеализмом будет стоить жизней этой зимой и приводит статистику: ежегодно по всей Европе около 200 тысяч человек становятся жертвами "избыточной зимней смертности". Холодная погода и резкое снижения отопительных мощностей, считает Тейт, потенциально могут спровоцировать шестизначный рост этих цифр.Грядущая "смертоносная" зима в Европе, подчеркивает Тейт, должна послужить тревожным звонком для США. Она также назвала европейскую энергетическую политику оптимистичной, но в конечном счете бесплодной и заявила, что благодаря этому может произойти крупнейший энергетический кризис нашего времени.Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ЕС продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. В последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.Ранее политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру заявил, что пик энергетических проблем в Европе придется на осень, и страны Европы сами себя загоняют в ловушку, декларируя отказ от российского газа. Население уже ропщет. Возможно, европейские элиты надеются на новую эпидемию и новый локдаун.
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новости, сша, европа, зима
Новости, США, Европа, Зима

Европа обрекла своих людей на гибель ближайшей зимой - СМИ

10:30 19.08.2022
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкГорода мира. Берлин
Города мира. Берлин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Издание The Hill опубликовало материал, в котором обозреватель Кристин Тейт заявляет, что приверженность Европы "зеленой" энергетике в сочетании с ее безрассудным идеализмом может привести к гибели сотен тысяч людей этой зимой
Смертельная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы. Сочетание утопических климатических инициатив, инфляции, сокращения производства ископаемого топлива в США и нежелания покупать российскую нефть или природный газ может привести этой зимой к гибели нескольких сотен тысяч человек по всему континенту.
Кристин Тейт
Обозреватель
Автор напоминает, что более ранние попытки заменить традиционную энергию "зелеными" источниками оказались "катастрофическими", поэтому можно считать, что "семена" энергокризиса в Европе были заложены много лет назад.
Она отмечает, что рабская приверженность "зеленой" политике в сочетании с глупым идеализмом будет стоить жизней этой зимой и приводит статистику: ежегодно по всей Европе около 200 тысяч человек становятся жертвами "избыточной зимней смертности". Холодная погода и резкое снижения отопительных мощностей, считает Тейт, потенциально могут спровоцировать шестизначный рост этих цифр.
Если усилия по форсированию использования ненадежных, дорогих экологически чистых источников энергии или запрету гидроразрыва в США увенчаются успехом, мы можем столкнуться с результатами, сопоставимыми с результатами наших европейских кузенов.
Кристин Тейт
Обозреватель
Грядущая "смертоносная" зима в Европе, подчеркивает Тейт, должна послужить тревожным звонком для США. Она также назвала европейскую энергетическую политику оптимистичной, но в конечном счете бесплодной и заявила, что благодаря этому может произойти крупнейший энергетический кризис нашего времени.
Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом в прошлом году. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности подземных хранилищ и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Сейчас ЕС продолжает испытывать давление из-за сохраняющегося напряжения с экспортом из России. В последние дни на ситуацию влияет установившаяся в регионе жаркая погода, из-за которой снижается выработка электроэнергии альтернативными источниками.
Ранее политолог Александр Асафов в интервью Украина.ру заявил, что пик энергетических проблем в Европе придется на осень, и страны Европы сами себя загоняют в ловушку, декларируя отказ от российского газа. Население уже ропщет. Возможно, европейские элиты надеются на новую эпидемию и новый локдаун.
- РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 09:29
Хуже ковида: эксперт заявил, что энергетический кризис станет для Европы патовымВ Германии заговорили о запуске "Северного потока-2". По мнению экспертов, это связано с тем, что немецкое руководство осознало: холода близко и нужно быстрее решать связанные с ними проблемы. Переживет ли Германия зиму, в интервью изданию Украина.ру ответил политолог, главный редактор аналитического портала "РуБалтик" Александр Носович
 
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