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Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением

Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением - 13.05.2024 Украина.ру

Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением

Новым командующим оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" назначен Михаил Драпатый. Об этом сообщили журналисты агентства РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица"

2024-05-13T13:40

2024-05-13T13:40

2024-05-13T13:40

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При этом Драпатый остаётся на должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.Известность на Украине Драпатый получил ещё в 2014 году. Он руководил одной из боевых машин пехоты, которые давили мирных жителей, вышедших на День Победы в Мариуполе. Действия военнослужащего отметила тогдашний посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонз. Она вручила Драпатому переходящий меч британской королевы.В сентябре 2023 года МВД РФ объявило Михаила Драпатого в розыск. Статья, по которой разыскивается, не уточняется."Крысы бегут с корабля": в Харькове скандалят из-за бегства чиновников на фоне фиаско ВСУКомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский снял с должности командующего группировкой "Харьков" Юрия Галушкина. Уточняется, что Сырский сменил командующего после стремительного прорыва российскими войсками линии обороны в Харьковской области. На его место назначен Михаил Драпатый."Говорящая фамилия", "Драпатый- это типа что бы бежал быстрее назад?", "А Драпаткодольвива нет случайно", "Военная стратегия на ближайшее будущее определена", - прокомментировали пользователи Сети.

https://ukraina.ru/20240512/1055020192.html

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новости, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, мвд, харьков, харьковская область, всу