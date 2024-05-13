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Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением
Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением - 13.05.2024 Украина.ру
Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением
Новым командующим оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" назначен Михаил Драпатый. Об этом сообщили журналисты агентства РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица"
2024-05-13T13:40
2024-05-13T13:40
2024-05-13T13:40
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При этом Драпатый остаётся на должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.Известность на Украине Драпатый получил ещё в 2014 году. Он руководил одной из боевых машин пехоты, которые давили мирных жителей, вышедших на День Победы в Мариуполе. Действия военнослужащего отметила тогдашний посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонз. Она вручила Драпатому переходящий меч британской королевы.В сентябре 2023 года МВД РФ объявило Михаила Драпатого в розыск. Статья, по которой разыскивается, не уточняется."Крысы бегут с корабля": в Харькове скандалят из-за бегства чиновников на фоне фиаско ВСУКомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский снял с должности командующего группировкой "Харьков" Юрия Галушкина. Уточняется, что Сырский сменил командующего после стремительного прорыва российскими войсками линии обороны в Харьковской области. На его место назначен Михаил Драпатый."Говорящая фамилия", "Драпатый- это типа что бы бежал быстрее назад?", "А Драпаткодольвива нет случайно", "Военная стратегия на ближайшее будущее определена", - прокомментировали пользователи Сети.
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новости, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, мвд, харьков, харьковская область, всу
Новости, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, МВД, Харьков, Харьковская область, ВСУ
Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением
Новым командующим оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" назначен Михаил Драпатый. Об этом сообщили журналисты агентства РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица"
"Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск "Харьков"", - сообщил источник издания.
При этом Драпатый остаётся на должности заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Известность на Украине Драпатый получил ещё в 2014 году. Он руководил одной из боевых машин пехоты, которые давили мирных жителей, вышедших на День Победы в Мариуполе. Действия военнослужащего отметила тогдашний посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонз. Она вручила Драпатому переходящий меч британской королевы.
В сентябре 2023 года МВД РФ объявило Михаила Драпатого в розыск. Статья, по которой разыскивается, не уточняется.
Командующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский
снял с должности командующего группировкой "Харьков" Юрия Галушкина. Уточняется, что Сырский сменил командующего после стремительного прорыва российскими войсками линии обороны в Харьковской области. На его место назначен Михаил Драпатый.
"Говорящая фамилия", "Драпатый- это типа что бы бежал быстрее назад?", "А Драпаткодольвива нет случайно", "Военная стратегия на ближайшее будущее определена", - прокомментировали пользователи Сети.