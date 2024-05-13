https://ukraina.ru/20240513/1055036268.html

Историк Павел Леонов о том, какую фигуру эпохи холодной войны напомнил сменщик Шойгу во главе Минобороны

Историк Павел Леонов о том, какую фигуру эпохи холодной войны напомнил сменщик Шойгу во главе Минобороны - 13.05.2024 Украина.ру

Историк Павел Леонов о том, какую фигуру эпохи холодной войны напомнил сменщик Шойгу во главе Минобороны

Нашему противнику на Украине нужен медийный успех и достаточно одной нашей ошибки. В то время как наша армия должна добиваться постоянного успеха.

2024-05-13T18:00

2024-05-13T18:00

2024-05-13T18:03

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россия

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нато

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал исследователь Холодной войны, автор книги "Вражеские уроки" Павел Леонов.Вечером 12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить и. о. первого вице-премьера Андрея Белоусова на должность министра обороны России вместо Сергея Шойгу.- Павел, издание "Блумберг" в связи перестановками в руководстве Минобороны РФ пишет, что "Путин пришел к своему решению назначить Белоусова отчасти потому, что он изучает историю и имел в виду пример бывшего министра обороны США Роберта Макнамары. Будучи министром обороны при президентах Джоне Ф. Кеннеди и Линдоне Б. Джонсоне в 1960-х годах во время войны во Вьетнаме, Макнамара пересмотрел военные закупки, чтобы повысить эффективность". Нужно ли Белоусову становиться новым Макнамарой?- В целом, я отмечу, что назначение Роберта Макнамары способствовало тому, что военным начали задавать вопросы про оружие по критериям затраты/эффективность, применять методы математического анализа, научно рассчитывать всяческие сценарии и вообще осложнять жизнь сложными вопросами.Опять же, МО США можно смело делить на два периода — до Макнамары и после. Поэтому можно усмотреть в этом решении хорошие исторические аналогии, когда к решению военных задач подходят с эффективностью управленца крупной корпорации. Однако стоит помнить, что своему успеху Макнамара был обязан не только пересмотром военных закупок, а комплексному подходу, включающему использование методов математического и научного моделирования.От нового главы Минобороны России ждем успехов как сейчас, так и в долгосрочном периоде, чтобы армия РФ в своей успешности обрела новый виток развития.- Продвижение российских войск в Харьковской области напугало западных политиков. Глава МИД Британии Кэмерон назвал ситуацию "чрезвычайно опасной", а президент Франции Макрон ранее не исключал возможность отправки французского контингента на Украину. Из истории холодной войны вспоминается пример Корейской войны, когда в 1950 году США были вынуждены начать боевые действия, чтобы спасти подконтрольный им режим после того, как северокорейская армия взяла под контроль почти весь полуостров. Может ли такой сценарий повториться на Украине?- С моей точки зрения повторение такого сценария невозможно. Судя по открытым источникам, западные специалисты там уже присутствуют, это подтверждают данные радиоперехватов. Огромные армии, чем был характерен период начала холодной войны, ушли в прошлое. Другое дело, что наш МИД вместе с ВС РФ наконец-то разразился ядерными учениями. А после этого произошло второе событие, не ядерное, но сравнимое по масштабу: визит председателя Си во Францию, после которого риторика Макрона кардинально поменялась.Поэтому я считаю, что ситуация не разовьётся, потому что люди должны обладать инстинктом самосохранения, пусть даже они утратили свой профессионализм.- Как в целом можно оценить военный потенциал блока НАТО? Может ли Альянс вновь нарастить военные мышцы, которые он утратил после десятилетий, прошедших после распада СССР и окончания холодной войны?- Утрата военных мышц характерна для обеих сторон в холодной войне. НАТО всегда пыталось догнать по численности Советский Союз, но с этим были проблемы. Потому что у них не было такого огромного потенциала для наземных операций, как у Советского Союза. Да, я согласен с тем, что общий потенциал НАТО снизился, причем значительно. Плюс осложнились социальные проблемы, перенесенные на военную почву, в частности, регулярная нехватка личного состава для службы в армии. Но говорить о том, что они упали ниже существенного уровня для нанесения неприемлемого ущерба, я бы не стал, потому что недооценка противника всегда чревата.- Где может произойти прямое столкновение России и НАТО? В связи с этим вспоминается, что в военной концепции Альянса особое место занимал Сувалкский коридор на границе Литвы и Польши, а недавно Альянс пополнился новыми членами - Швецией и Финляндией.- Давайте я отвечу так, что с точки зрения холодной войны тот, кто первый нападал, становился агрессором и оказывался с политической точки зрения проигравшим. Именно поэтому риск первого удара на себя брать никто не хотел. И отсюда я могу предполагать, что НАТО не будет наступать по одной простой причине. Потому что у них для этого недостаточно развито внутреннее единство.Этот союз нестабилен, внутри все преследуют свои цели, имея свои экономические предпосылки. Поэтому НАТО не будет наносить никакой удар. Оно будет, скорее всего, продолжать свою вредительскую деятельность и экономическую войну с нашей страной. Вот эти методы будут использовать спокойно и без зрения совести.- А инициатива отдельных членов Альянса? Например, той же Польши, Прибалтики?- Польша в данном случае будет продолжать наращивать свою мускулы, свой сухопутный кулак. При поддержке американцев они планируют стать самой сильной армией в Европе. У них сумасшедшие военные закупки южнокорейской, американской и другой техники.И поэтому ближайшие три-четыре года Польша не будет проявлять никаких инициатив, занимаясь приведением своих вооруженных сил в боеспособное состояние.- Тогда к чему нам нужны учения с применением ядерного оружия?- Подобного рода учения должны проводиться всегда и везде. Просто потому, что если у вас есть оружие, то было бы неплохо. поддерживать постоянные навыки обращения с ним. В данном случае эти учения сопровождаются политическими заявлениями, преследующими, на мой взгляд, вполне определенную цель. Цель эта, судя по изменившейся риторике наших уважаемых "западных партнеров", достигнута.- Бытует мнение, что на Западе не верят в готовность России применить ядерное оружие. На ваш взгляд, почему? Ушло поколение политиков, которые страшились этого противостояния в эпоху холодной войны? Или возможности ядерного оружия на поле боя теперь оцениваются по-другому?- Видите ли, сейчас об этом рассуждают люди, которые с ним никогда не сталкивались. Поэтому люди некорректно понимают саму суть. Ядерное оружие — это не просто более мощные бомбы или артснаряды. Это оружие, которое будет убивать людей невоенных. То есть быть военным ─ это контролируемый риск, понимание, во что ты ввязываешься, а ядерное оружие эти границы стирает.Поэтому любые разговоры о применении ядерного оружия со стороны политиков это исключительно политические шаги. Потому что первое практическое применение вызовет цепочку эскалации. Это теория ядерного сдерживания, согласно которой в силу политического и общественного давления ограниченный обмен ядерными ударами будет практически невозможен. Потому что разовое применение тактического ядерного оружия не имеет смысла, а стратегическое ЯО обладает глобальными последствиями, от которых отмахнуться не удастся.Поэтому с моей точки зрения это (объявление о проведении учений – ред.) политическая декларация, которая напоминает участникам переговоров о том, что есть определённые вещи, которые не стоит делать. Точно так же Вашингтон неоднократно заявлял о желании нанести ядерные удары по странам, с которыми он воевал. То есть первый план, к которому прибегали американские военные в течение всех кризисов XX века, начиная с 1949 года, это предложение нанести ядерный удар по противнику. В 1949 году во время первого Берлинского кризиса, когда они уступали по силам Советскому Союзу, они заявляли, что только ядерный удар может остановить СССР. То же самое они планировали во время Корейской войны: давайте нанесем удар ядерным оружием, потому что не сможем сдержать орды китайских добровольцев.Во время второго Берлинского кризиса (1958-1963) говорили: мы уступаем СССР по наземным войскам, давайте нанесем ядерный удар. То же самое во время Карибского кризиса ─ предлагали нанести ядерные удары по Кубе. То есть это типичная мысль некоторых военных, что применение ядерного оружия сможет решить любые проблемы. К счастью, на тот момент на Западе были политики, с кем можно было договариваться, и кто понимал все последствия применения ядерного оружия.- Но Джон Кеннеди, очевидно, был более осознанным и вменяемым политиком, чем Джо Байден.- Есть потрясающая история о том, что когда планировалось нанесение ядерного удара по Кубе, Кеннеди доложили, что могут гарантированно уничтожить 22 из 30 засеченных пусковых установок, остальные уничтожить невозможно, поэтому по нам будет нанесен ответный удар. После такого доклада Кеннеди расхотел применять ядерное оружие. Поэтому горячие головы всегда остужала возможность ответного применения.- В экспертной среде активно обсуждается применение истребителя F-16, пришельца из эпохи холодной войны, который вот-вот западные страны должны поставить на Украину. Все склоняются к тому, что нашей ПВО этот самолет вполне по силам. Так ли здесь все просто, может ли эта машина оказать влияние на ход боевых действий?- Со стороны Запада это типичные заявки на очередное "оружие победы". Это все началось со святых "Джавеллинов", "Абрамсов" и т. д.С нашей стороны — это очередные заявления "военных экспертов", такие же громкие, как и о ненужности FPV-дронов, о всемогуществе нашего РЭБ и все остальное. Это оружие, и если оно будет хорошо применяться, то его владелец добьется хороших результатов. Если оно будет плохо применяться, результатов добиться не удастся. Поэтому я бы очень осторожно относился к заявлениям, что это все ерунда, которая ничего не стоит. Любая техника зависит от людей, которые ее эксплуатировали.- А каковы перспективы применения этого самолета в зоне СВО?- Там есть техническая проблема. Аэродромов базирования не так много. Плюс нужна какая-то наземная инфраструктура, которой не все аэродромы могут похвастаться. Поэтому при соответствующей работе со стороны ВС РФ базирование F-16 будет крайне проблематичным. Другое дело, что, как вы верно подчеркнули, эти самолеты проще использовать для нанесения ударов по объектам инфраструктуры России. Тем более нашему противнику нужен медийный успех и достаточно одной нашей ошибки. В то время как наша армия должна добиваться постоянного успеха.- Возвращаясь к теме ядерного оружия ─ может ли оно быть применено в других регионах планеты? Например, на северокорейском полуострове.- Все регионы планеты одинаково взрывоопасны. Другой вопрос, кто участвует в конфликте и что является ставкой. Как бы странно это ни звучало, с большими шансами его может применить Израиль, нежели Китай или Россия. Израильская психология — это психология осажденной крепости, борьбы до последнего в окружении врагов. То есть могут применить ядерное оружие в ситуации, которая им покажется безвыходной. Потому что у них нет запаса прочности, территории, куда можно отступить. Плюс острая социальная напряженность. На азиатско-тихоокеанском направлении все намного спокойнее.- Как говорила Голда Меир, у Израиля нет ядерного оружия, но если понадобится, он его применит.- Это лучшая формулировка, потому что есть замечательная история с неизвестным ядерным взрывом, к которому имеют отношение Израиль и Южная Африка в годы холодной войны. Он произошел на островах вблизи южноафриканского побережья.Если подытожить, то применение ядерного оружия – это вопрос уже стратегический. В остальное время он является вопросом политического давления или напоминания о каких-то границах. Потому что та же Северная Корея старается всячески подчеркнуть свою независимость и попытки избежать какого-то вооруженного на нее влияния.В данный момент ядерное оружие, поскольку оно, скажем так, распространилось шире, чем хотели США или СССР в 50-е годы, стало инструментом декларации политического рода, а не военного.

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Денис Рудометов

интервью, россия, украина, сша, джон кеннеди, белоусов, нато, минобороны, мид, f-16, сергей шойгу