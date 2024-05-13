Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать

Наступление на Харьков началось. Ветеран Чечни о "балконе" ВСУ, который нужно иметь в виду России

Если мы начнем окружать Харьков, над нами будет нависать Сумской балкон. Сумы нельзя оставлять в тылу. Значит, и на Сумском направлении российскому командованию тоже нужно будет что-то предпринять. Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь в интервью изданию Украина.ру