Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать
15:46 13.05.2024 (обновлено: 15:47 13.05.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Вместо возведения укреплений, власти в Харьковской области проводили дорогостоящий ремонт дорог, хотя обстрелы ВС России не прекращались. Нардеп Алексей Гончаренко* предположил, что такое решение связано с тем, что администрация хотела угодить российским военнослужащим
"Агентство восстановления год назад начало строить дорогу от Волчанска до Харькова. Мы что вместо фортификаций строим дороги, что русским танкам было удобнее ехать???", - написал депутат Рады в своем телеграм-канале.
Помимо этого, он указал, что почти 48 миллионов гривен было потрачено на ремонт дорог в Константиновке. За эти средства ровно уложили асфальт на трассе, которая ведет из Часового Яра, потеря которого, по мнению замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого, является вопросом времени.
В этот же день депутат Верховной Рады Ирина Геращенко подтвердила слова Гончаренко, заявив, что на строительство дорог возле Волчанска в прошлом году средств было выделено больше, чем на окопы на этом же участке фронта.
Она подчеркнула, что сегодня не хватает техники для строительства фортификационных сооружений, а очередь на экскаваторы не меньше, чем на оружие или военную технику.
"Несколько месяцев назад мы с коллегами совершили инспекционную поездку на украинско-российскую границу. И увидели правду, что в километре от врага у нас окопы по колено… Полное отсутствие современной линии обороны и минных полей", - написала она в своем телеграм-канале.
Ранее командир одного из подразделений ВСУ сообщал западным журналистам, что Волчанск окружен, а ВС РФ ведут уличные бои.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
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