Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать - 13.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240513/1055034597.html
Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать
Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать - 13.05.2024 Украина.ру
Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать
Вместо возведения укреплений, власти в Харьковской области проводили дорогостоящий ремонт дорог, хотя обстрелы ВС России не прекращались. Нардеп Алексей Гончаренко* предположил, что такое решение связано с тем, что администрация хотела угодить российским военнослужащим
2024-05-13T15:46
2024-05-13T15:47
новости
харьковская область
россия
харьков
алексей гончаренко
ирина геращенко
рада
минобороны украины
верховная рада
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717699_0:241:3107:1990_1920x0_80_0_0_051cc8559c00a8c13afb16a507662927.jpg
Помимо этого, он указал, что почти 48 миллионов гривен было потрачено на ремонт дорог в Константиновке. За эти средства ровно уложили асфальт на трассе, которая ведет из Часового Яра, потеря которого, по мнению замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого, является вопросом времени.В этот же день депутат Верховной Рады Ирина Геращенко подтвердила слова Гончаренко, заявив, что на строительство дорог возле Волчанска в прошлом году средств было выделено больше, чем на окопы на этом же участке фронта.Она подчеркнула, что сегодня не хватает техники для строительства фортификационных сооружений, а очередь на экскаваторы не меньше, чем на оружие или военную технику.Ранее командир одного из подразделений ВСУ сообщал западным журналистам, что Волчанск окружен, а ВС РФ ведут уличные бои.* Признан террористом и экстремистом в РФ.
https://ukraina.ru/20240511/1055013684.html
харьковская область
россия
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/02/1050717699_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_f6a3d9b6e415e7e30baea707b7955d90.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, харьковская область, россия, харьков, алексей гончаренко, ирина геращенко, рада, минобороны украины, верховная рада, наступление, вс рф
Новости, Харьковская область, Россия, Харьков, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Рада, Минобороны Украины, Верховная Рада, наступление, ВС РФ

Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать

15:46 13.05.2024 (обновлено: 15:47 13.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание экипажей танков Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Вместо возведения укреплений, власти в Харьковской области проводили дорогостоящий ремонт дорог, хотя обстрелы ВС России не прекращались. Нардеп Алексей Гончаренко* предположил, что такое решение связано с тем, что администрация хотела угодить российским военнослужащим
"Агентство восстановления год назад начало строить дорогу от Волчанска до Харькова. Мы что вместо фортификаций строим дороги, что русским танкам было удобнее ехать???", - написал депутат Рады в своем телеграм-канале.
Помимо этого, он указал, что почти 48 миллионов гривен было потрачено на ремонт дорог в Константиновке. За эти средства ровно уложили асфальт на трассе, которая ведет из Часового Яра, потеря которого, по мнению замначальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадима Скибицкого, является вопросом времени.
В этот же день депутат Верховной Рады Ирина Геращенко подтвердила слова Гончаренко, заявив, что на строительство дорог возле Волчанска в прошлом году средств было выделено больше, чем на окопы на этом же участке фронта.
Она подчеркнула, что сегодня не хватает техники для строительства фортификационных сооружений, а очередь на экскаваторы не меньше, чем на оружие или военную технику.
"Несколько месяцев назад мы с коллегами совершили инспекционную поездку на украинско-российскую границу. И увидели правду, что в километре от врага у нас окопы по колено… Полное отсутствие современной линии обороны и минных полей", - написала она в своем телеграм-канале.
Ранее командир одного из подразделений ВСУ сообщал западным журналистам, что Волчанск окружен, а ВС РФ ведут уличные бои.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
11 мая, 17:57
Наступление на Харьков началось. Ветеран Чечни о "балконе" ВСУ, который нужно иметь в виду РоссииЕсли мы начнем окружать Харьков, над нами будет нависать Сумской балкон. Сумы нельзя оставлять в тылу. Значит, и на Сумском направлении российскому командованию тоже нужно будет что-то предпринять. Об этом рассказал ветеран Первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиХарьковская областьРоссияХарьковАлексей ГончаренкоИрина ГеращенкоРадаМинобороны УкраиныВерховная РаданаступлениеВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39"Вечная война": как США могут выйти из украинского конфликта
16:38Госдума утвердила вице-премьеров РФ
16:35Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании
16:28"Самые низкие тарифы в Европе". Украину ждёт убийственное повышение цены на свет
16:00"В поисках капитана Гранта". Как Юрий Сенкевич кино рекламировал
15:46Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать
15:18Гончаренко* испугался России и призвал Запад ввести войска на Украину
14:42Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТО
14:41Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта
14:38ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
14:29Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена
14:23Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти
13:58Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT
13:57Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР — Минобороны РФ
13:50Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО
13:40Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением
13:36Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины
13:33Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая
13:17В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ
13:08Война интеллектов и ресурсов: почему Путин выбрал Белоусова
Лента новостейМолния