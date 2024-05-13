https://ukraina.ru/20240513/1055038492.html
Украинским беженцам в Ирландии сократили выплаты с 200 евро до 2-х пачек сигарет в неделю
Украинским беженцам в Ирландии сократили выплаты с 200 евро до 2-х пачек сигарет в неделю - 13.05.2024 Украина.ру
Украинским беженцам в Ирландии сократили выплаты с 200 евро до 2-х пачек сигарет в неделю
Правительство Ирландии сократило меры поддержки украинцам, которые продолжают прибывать в страну на фоне продолжающихся боевых действий. Вновь прибывшие будут получать 39 евро в неделю – за эти средства беженцы смогут купить не более двух пачек сигарет
2024-05-13T17:08
2024-05-13T17:08
2024-05-13T17:48
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Как сообщает Belfast Telegraph, изменения были приняты правительством в марте и все те, кто сегодня прибывают в страну отправляются в специальные центры размещения не более чем на 90 дней, где им предоставляется питание и помощь в интеграции.Уточняется, что с начала спецоперации Ирландия выдала более 105 тысяч временных охранных ордеров. Несмотря на то, что изменения должны коснуться только тех, кто прибыл после марта, обсуждается сокращение поддержки всех беженцев из Украины, вне зависимости от даты их приезда."Я ожидаю, что это будет применяться к более широкой категории людей, независимо от того, когда они приехали в страну", - заявил министр окружающей среды Имон Райан.Вместе с тем отмечается, что Ирландия хоть и принимает всех, кто просит убежища, однако есть несколько "здравомыслящих" изменений в миграционной политике, которые необходимо внедрить.Ранее украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть Германию.
https://ukraina.ru/20240105/1052556133.html
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новости, ирландия, украина, украинские беженцы, европа, сво, финансирование, финансовая помощь
Новости, Ирландия, Украина, украинские беженцы, Европа, СВО, финансирование, финансовая помощь
Украинским беженцам в Ирландии сократили выплаты с 200 евро до 2-х пачек сигарет в неделю
17:08 13.05.2024 (обновлено: 17:48 13.05.2024)
Правительство Ирландии сократило меры поддержки украинцам, которые продолжают прибывать в страну на фоне продолжающихся боевых действий. Вновь прибывшие будут получать 39 евро в неделю – за эти средства беженцы смогут купить не более двух пачек сигарет
Как сообщает Belfast Telegraph
, изменения были приняты правительством в марте и все те, кто сегодня прибывают в страну отправляются в специальные центры размещения не более чем на 90 дней, где им предоставляется питание и помощь в интеграции.
"Будут выплачиваться суточные в размере 38,80 евро в неделю и дополнительно 29,80 евро на ребенка. Ранее прибывающие имели право на пособие по безработице в размере 220 евро в неделю и неограниченное время проживания в государственном жилье", - говорится в публикации.
Уточняется, что с начала спецоперации Ирландия выдала более 105 тысяч временных охранных ордеров. Несмотря на то, что изменения должны коснуться только тех, кто прибыл после марта, обсуждается сокращение поддержки всех беженцев из Украины, вне зависимости от даты их приезда.
"Я ожидаю, что это будет применяться к более широкой категории людей, независимо от того, когда они приехали в страну", - заявил министр окружающей среды Имон Райан.
Вместе с тем отмечается, что Ирландия хоть и принимает всех, кто просит убежища, однако есть несколько "здравомыслящих" изменений в миграционной политике, которые необходимо внедрить.
Ранее украинским беженцам предложили
или учить немецкий и работать, или покинуть Германию.