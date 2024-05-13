https://ukraina.ru/20240513/1055031397.html

Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая

Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая - 13.05.2024 Украина.ру

Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая

Кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказал о том, что нужно изменить по отношению к армии России. На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-13T13:33

2024-05-13T13:33

2024-05-13T15:27

хроники

эксклюзив

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На слушаниях в Совете Федерации кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов сообщил о намерении бороться с излишней бюрократией в ВС РФ. Так, он подчеркнул, что необходимо решить вопросы медицинского обслуживания в гражданских поликлиниках и убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот, сказал чиновник.«Действительно, у нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты подняли планку минимум до 200 тысяч, а в принципе люди получают там гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному довольствию. Нам тут есть над чем работать», — сказал Белоусов.Он назвал непорядком отношение к раненым военным.«Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены, этот вопрос надо решать. Это касается и избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», — отметил кандидат в министры.Белоусов напомнил о случаях, когда у участников военной операции есть на иждивении несовершеннолетние, — включая братьев и сестер, — но они «фактически оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы».Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, выразила уверенность, что кандидату после назначения не потребуется много времени, чтобы вникнуть во все детали.Как рассказали в пресс-службе Совфеда, после консультаций не последует никаких открытых оценок. Результаты рассмотрения кандидатур оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется президенту.Смена командующегоКомандующим группировкой ВСУ "Харьков» вместо Юрия Галушкина назначен Михаил Драпатый, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица".«Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск "Харьков", — заявил представитель группировки "Хортица".Галушкин командовал группировкой с апреля этого года.В последние несколько дней на Харьковском направлении интенсифицировались боевые действия. Армия России освободила ряд населенных пунктов Харьковской области.Тяжесть положения признало военно-политическое руководство Украины. При этом рядовые украинские военные указали на неудовлетворительную подготовку фортификационных укреплений в регионе, а также на самоустранение местного руководства. И это при том, что во время инспекции из Киева власти уверяли в том, что укрепления в области подготовлены.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 36 ударов по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ осуществили 13 обстрелов, на Горловском — 23 обстрела, выпустив в общей сложности 108 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнем ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 3 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по этому региону России 15 снарядов из ствольной артиллерии.«Вчера днем ВСУ выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии и 3 ракеты по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 4; Каховка — 4; Скадовск — 3; Новая Каховка — 5; Песчановка — 2», — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Козачьи Лагеря, Днепряны, Каховка, Новая Каховка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.В 11:01 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности в регионе.«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в своем телеграмм-канале.Спустя 11 минут он сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.Ранее СМИ сообщали, что среди погибших от удара ВСУ по Белгороду 12 мая были дети.«При обрушении дома в Белгороде погибли два ребёнка — предварительно, это 8-летняя Аврора и 11-летний Кирилл, который страдал аутизмом. Среди опознанных жертв также 17-летняя студентка белгородского медколледжа Екатерина Сульженко. Из-под завалов вчера вечером достали тела двух детей. Уже известно, что среди погибших — Аврора, которая недавно вернулась с отдыха в Геленджике и приехала погостить к бабушке в тот самый дом вместе с мамой (женщина также скончалась). Семья 11-летнего Кирилла до сих пор в списке пропавших без вести. Но ребёнок в момент попадания фрагмента ракеты в десятиэтажку был в квартире на 10-м этаже вместе с папой и мамой. Близкие подтвердили, что, вероятно, все они погибли, так как на связь не вышли до сих пор. 17-летняя Катя в момент удара находилась на третьем этаже с мамой — школьным психологом. Женщина пока числится пропавшей без вести. Опознание тел, которых достали из-под завалов, ещё не завершилось, но о смерти студентки уже сообщили её близким. Пострадавшие двухмесячный малыш и 16-летний подросток остаются в реанимации в тяжёлом состоянии с баротравмой и черепно-мозговой травмой. У младенца также сильные ожоги лица и шеи», — писал, в частности, телеграм-канал SHOT.Позднее Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова указала, что эта информация СМИ проверяется.«По предварительным данным, в результате трагедии погибли два ребенка. Информация уточняется. Соболезную близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы рядом», — сообщила она.Днем 13 мая Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике над регионом.«13 мая около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указывалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остается крайне напряженной.

https://ukraina.ru/20240513/1055025059.html

https://ukraina.ru/20240512/1055020192.html

https://ukraina.ru/20240512/1055017320.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив