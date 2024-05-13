Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая - 13.05.2024 Украина.ру
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Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая
Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая - 13.05.2024 Украина.ру
Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая
Кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказал о том, что нужно изменить по отношению к армии России. На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-05-13T13:33
2024-05-13T15:27
хроники
эксклюзив
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На слушаниях в Совете Федерации кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов сообщил о намерении бороться с излишней бюрократией в ВС РФ. Так, он подчеркнул, что необходимо решить вопросы медицинского обслуживания в гражданских поликлиниках и убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот, сказал чиновник.«Действительно, у нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты подняли планку минимум до 200 тысяч, а в принципе люди получают там гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному довольствию. Нам тут есть над чем работать», — сказал Белоусов.Он назвал непорядком отношение к раненым военным.«Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены, этот вопрос надо решать. Это касается и избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», — отметил кандидат в министры.Белоусов напомнил о случаях, когда у участников военной операции есть на иждивении несовершеннолетние, — включая братьев и сестер, — но они «фактически оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы».Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, выразила уверенность, что кандидату после назначения не потребуется много времени, чтобы вникнуть во все детали.Как рассказали в пресс-службе Совфеда, после консультаций не последует никаких открытых оценок. Результаты рассмотрения кандидатур оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется президенту.Смена командующегоКомандующим группировкой ВСУ "Харьков» вместо Юрия Галушкина назначен Михаил Драпатый, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица".«Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск "Харьков", — заявил представитель группировки "Хортица".Галушкин командовал группировкой с апреля этого года.В последние несколько дней на Харьковском направлении интенсифицировались боевые действия. Армия России освободила ряд населенных пунктов Харьковской области.Тяжесть положения признало военно-политическое руководство Украины. При этом рядовые украинские военные указали на неудовлетворительную подготовку фортификационных укреплений в регионе, а также на самоустранение местного руководства. И это при том, что во время инспекции из Киева власти уверяли в том, что укрепления в области подготовлены.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 36 ударов по этому региону России.На Донецком направлении ВСУ осуществили 13 обстрелов, на Горловском — 23 обстрела, выпустив в общей сложности 108 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнем ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 3 объекта гражданской инфраструктуры.По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по этому региону России 15 снарядов из ствольной артиллерии.«Вчера днем ВСУ выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии и 3 ракеты по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 4; Каховка — 4; Скадовск — 3; Новая Каховка — 5; Песчановка — 2», — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Козачьи Лагеря, Днепряны, Каховка, Новая Каховка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.В 11:01 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности в регионе.«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в своем телеграмм-канале.Спустя 11 минут он сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.Ранее СМИ сообщали, что среди погибших от удара ВСУ по Белгороду 12 мая были дети.«При обрушении дома в Белгороде погибли два ребёнка — предварительно, это 8-летняя Аврора и 11-летний Кирилл, который страдал аутизмом. Среди опознанных жертв также 17-летняя студентка белгородского медколледжа Екатерина Сульженко. Из-под завалов вчера вечером достали тела двух детей. Уже известно, что среди погибших — Аврора, которая недавно вернулась с отдыха в Геленджике и приехала погостить к бабушке в тот самый дом вместе с мамой (женщина также скончалась). Семья 11-летнего Кирилла до сих пор в списке пропавших без вести. Но ребёнок в момент попадания фрагмента ракеты в десятиэтажку был в квартире на 10-м этаже вместе с папой и мамой. Близкие подтвердили, что, вероятно, все они погибли, так как на связь не вышли до сих пор. 17-летняя Катя в момент удара находилась на третьем этаже с мамой — школьным психологом. Женщина пока числится пропавшей без вести. Опознание тел, которых достали из-под завалов, ещё не завершилось, но о смерти студентки уже сообщили её близким. Пострадавшие двухмесячный малыш и 16-летний подросток остаются в реанимации в тяжёлом состоянии с баротравмой и черепно-мозговой травмой. У младенца также сильные ожоги лица и шеи», — писал, в частности, телеграм-канал SHOT.Позднее Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова указала, что эта информация СМИ проверяется.«По предварительным данным, в результате трагедии погибли два ребенка. Информация уточняется. Соболезную близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы рядом», — сообщила она.Днем 13 мая Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике над регионом.«13 мая около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указывалось в сообщении.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остается крайне напряженной.
https://ukraina.ru/20240513/1055025059.html
https://ukraina.ru/20240512/1055020192.html
https://ukraina.ru/20240512/1055017320.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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96
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая

13:33 13.05.2024 (обновлено: 15:27 13.05.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Кандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказал о том, что нужно изменить по отношению к армии России. На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
На слушаниях в Совете Федерации кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов сообщил о намерении бороться с излишней бюрократией в ВС РФ. Так, он подчеркнул, что необходимо решить вопросы медицинского обслуживания в гражданских поликлиниках и убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот, сказал чиновник.
«Действительно, у нас и денежное довольствие военнослужащих, которые участвуют в зоне СВО, и всевозможные выплаты подняли планку минимум до 200 тысяч, а в принципе люди получают там гораздо больше. Но жизнь не сводится только к денежным выплатам и денежному довольствию. Нам тут есть над чем работать», — сказал Белоусов.
Он назвал непорядком отношение к раненым военным.
«Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены, этот вопрос надо решать. Это касается и избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих. По-хорошему, это должно решаться в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия», — отметил кандидат в министры.
Белоусов напомнил о случаях, когда у участников военной операции есть на иждивении несовершеннолетние, — включая братьев и сестер, — но они «фактически оказываются вне системы льгот, которые предоставляют регионы».
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, в свою очередь, выразила уверенность, что кандидату после назначения не потребуется много времени, чтобы вникнуть во все детали.
Как рассказали в пресс-службе Совфеда, после консультаций не последует никаких открытых оценок. Результаты рассмотрения кандидатур оформляются постановлением Совета Федерации, которое незамедлительно направляется президенту.
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
09:38
Белоусов — министр обороны, последствия удара по Белгороду. Главное на Украине на утро 13 маяПрезидент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. В Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения дома после удара ВСУ
Смена командующего
Командующим группировкой ВСУ "Харьков» вместо Юрия Галушкина назначен Михаил Драпатый, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск "Хортица".
«Согласно решению военного руководства, с 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск "Харьков", — заявил представитель группировки "Хортица".
Галушкин командовал группировкой с апреля этого года.
В последние несколько дней на Харьковском направлении интенсифицировались боевые действия. Армия России освободила ряд населенных пунктов Харьковской области.
Тяжесть положения признало военно-политическое руководство Украины. При этом рядовые украинские военные указали на неудовлетворительную подготовку фортификационных укреплений в регионе, а также на самоустранение местного руководства. И это при том, что во время инспекции из Киева власти уверяли в том, что укрепления в области подготовлены.
разбор завалов в Белгороде - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Вчера, 18:00
Бои в Волчанске, обстановка в Белгороде. Итоги 12 мая на УкраинеУкраинские источники сообщили о боях в Волчанске. В Белгороде продолжают разбирать завалы на месте украинского удара
Обстрелы
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 36 ударов по этому региону России.
На Донецком направлении ВСУ осуществили 13 обстрелов, на Горловском — 23 обстрела, выпустив в общей сложности 108 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнем ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения и 3 объекта гражданской инфраструктуры.
По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по этому региону России 15 снарядов из ствольной артиллерии.
«Вчера днем ВСУ выпустили 15 снарядов из ствольной артиллерии и 3 ракеты по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алешки — 4; Каховка — 4; Скадовск — 3; Новая Каховка — 5; Песчановка — 2», — указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Козачьи Лагеря, Днепряны, Каховка, Новая Каховка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
В 11:01 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о ракетной опасности в регионе.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он в своем телеграмм-канале.
Спустя 11 минут он сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.
Белгород, обрушение дома в результате удара ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Вчера, 13:00
Трагедия в Белгороде, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 12 маяВ результате удара ВСУ по Белгороду обрушился подъезд жилого дома. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Ранее СМИ сообщали, что среди погибших от удара ВСУ по Белгороду 12 мая были дети.
«При обрушении дома в Белгороде погибли два ребёнка — предварительно, это 8-летняя Аврора и 11-летний Кирилл, который страдал аутизмом. Среди опознанных жертв также 17-летняя студентка белгородского медколледжа Екатерина Сульженко. Из-под завалов вчера вечером достали тела двух детей. Уже известно, что среди погибших — Аврора, которая недавно вернулась с отдыха в Геленджике и приехала погостить к бабушке в тот самый дом вместе с мамой (женщина также скончалась). Семья 11-летнего Кирилла до сих пор в списке пропавших без вести. Но ребёнок в момент попадания фрагмента ракеты в десятиэтажку был в квартире на 10-м этаже вместе с папой и мамой. Близкие подтвердили, что, вероятно, все они погибли, так как на связь не вышли до сих пор. 17-летняя Катя в момент удара находилась на третьем этаже с мамой — школьным психологом. Женщина пока числится пропавшей без вести. Опознание тел, которых достали из-под завалов, ещё не завершилось, но о смерти студентки уже сообщили её близким. Пострадавшие двухмесячный малыш и 16-летний подросток остаются в реанимации в тяжёлом состоянии с баротравмой и черепно-мозговой травмой. У младенца также сильные ожоги лица и шеи», — писал, в частности, телеграм-канал SHOT.
Позднее Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова указала, что эта информация СМИ проверяется.
«По предварительным данным, в результате трагедии погибли два ребенка. Информация уточняется. Соболезную близким погибших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Мы рядом», — сообщила она.
Днем 13 мая Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском беспилотнике над регионом.
«13 мая около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указывалось в сообщении.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остается крайне напряженной.
 
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16:28"Самые низкие тарифы в Европе". Украину ждёт убийственное повышение цены на свет
16:00"В поисках капитана Гранта". Как Юрий Сенкевич кино рекламировал
15:46Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать
15:18Гончаренко* испугался России и призвал Запад ввести войска на Украину
14:42Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТО
14:41Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта
14:38ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
14:29Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена
14:23Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти
13:58Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT
13:57Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР — Минобороны РФ
13:50Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО
13:40Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением
13:36Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины
13:33Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая
13:17В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ
13:08Война интеллектов и ресурсов: почему Путин выбрал Белоусова
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