https://ukraina.ru/20240513/1055033217.html

Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТО

Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТО - 13.05.2024 Украина.ру

Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТО

Наше общество сейчас думает, как бойцы на фронте. "Дайте нам батю-генерала, который будет ездить на фронт и общаться с солдатами". Но это эмоции. Белоусов на посту министра обороны — это будет интересно, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-05-13T14:42

2024-05-13T14:42

2024-05-13T16:54

интервью

россия

белоусов

минобороны

нато

сергей шойгу

бюрократия

инновации

правительство

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее первый вице-премьер России, известный экономист Андрей Белоусов сменил Сергея Шойгу на должности министра обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это тем, что МО РФ должно быть абсолютно открыто для внедрения передовых идей и для создания условий по достижению экономической конкурентоспособности.— Роман, поясните, пожалуйста, на конкретных примерах, чем в этом смысле будет заниматься Белоусов.— Дело в том, что в Минобороны по-прежнему много солдафонства и мало управления. Много бюрократии и мало делового подхода. В нашем оборонном ведомстве мало управленческих механизмов, которые доказали свою эффективность в других сферах жизни. Например, те самые бережливые технологии, о которых мы с вами часто говорили.Белоусов — управленец-экономист. Про него говорят, что он честный и воцерковленный (я имею в виду фото, где он помогает батюшке в храме). После коррупционного скандала с Тимуром Ивановым в Минобороны нужно навести порядок. Если в каком-то ведомстве появляется коррупция, то валится абсолютно все.Что касается технических инноваций, то до фронта они плохо доходят именно из-за забюрократизированности армейского аппарата, который не пропускает даже те инновации, которые показали свою эффективность (в плане подтверждающих видео и отзывов бойцов). Военные не смогли настроить эту систему. Может быть, ее сможет настроить Белоусов.Я внедрял систему связи на уровне армии (как подразделение). Это обычная китайская радиостанция со специальной прошивкой, которая позволяет сделать ее невскрываемой. Мы этим начали заниматься в августе 2023 года, но заключение на рацпредложение ребята получили только в начале апреля 2024 года. В заключении написано "Рекомендовано для внедрения". Но это же не значит, что ее внедрили.Давайте я объясню, как может думать чиновник из Минобороны и как будет думать Белоусов.Чиновнику приносят рацию, которая стоит 7,5 тысячи рублей (у перекупов на рынке). В Китае она стоит 5–6 тысяч. Ему объясняют, какая там прошивка и система антенн, и как эта архитектура работает. Чиновник отправляет эту рацию своим подчиненным. А эти подчиненные ему говорят: "Здесь нужна экспертиза, здесь нужно заключить новый контракт (а у нас уже контракты заключены), а это же товар двойного назначения, а это нужно проверить". Короче говоря, в Минобороны полно специалистов, которые точно знают, как нельзя делать, но никогда не скажут, как нужно сделать и как можно сделать быстрее.Я надеюсь, что Белоусов сломает эту систему. Он скажет: "Ребята, мне принесли отчет, что эта задумка уже полгода эффективно работает в этой конкретной армии. Давайте внедрять ее везде". Потом он зовет людей, которые за это отвечают. Например, из главного управления связи в Минобороны. А если они будут что-то возражать Белоусову, он скажет: "Ребята, мы теперь управляем по-новому. Если я от кого-то услышу, что эффективную наработку нельзя внедрить в войска через неделю, я его уволю и найду тех, кто это сделать сможет".По крайней мере, если бы я был министром обороны, я бы сделал именно так.— А вы хотели бы стать министром обороны?— Нет.Я все время цитирую Сунь-цзы. А кроме него в Китае был Чжугэ Лян. Он был не столько полководец, сколько стратег и советник. Я бы хотел остаться на этом поприще, чем занимать конкретный пост министра обороны. Если же ты будешь чиновником высокого уровня, тебе придется заниматься внутриполитической борьбой. Кто-то будет тобой недоволен. Кто-то из другого клана попытается тебя сожрать. Тебе придется отвлекаться на это, а не заниматься прямыми служебными обязанностями.К тому же тебе нужно будет подписывать огромное количество бумаг и документов. Это точно не про меня.Я бы хотел отметить второй аспект будущей деятельности Белоусова.Скептики говорят, что он вообще не военный человек. Мол, Сергей Иванов тоже не был военным, но он был генерал-полковником ФСБ, а силовик понимает логику военных. Но управленец — это профессия.Да, мы обожглись в ряде вопросов, когда медиками управляли не врачи. Но это единичный случай. Если управленец воспринимает управление как профессию и область знаний, он будет управлять людьми. А если ты управляешь людьми, неважно, в какой сфере ты будешь управлять. Как это будет происходить?Белоусов приходит, перетряхивает всю колоду из заместителей министра и понимает, кто у него будет отвечать за боевое управление, кто — за работу с личным составом (мотивация на войне — это самое важное. А у нас есть один интересный генерал, который недавно зашел в минобороны), а кто – за снабжение (это для Андрея Рэмовича очень просто). Белоусов расставит своих людей по каждому из направлений и станет ими профессионально управлять.У него есть авторитет, контакт с президентом и влияние на все сферы. Это же он был идеологом того, чтобы сверхдоходы компаний изъять в пользу экономики (в пользу нашей победы). Он патриот, который сможет взаимодействовать с крупным бизнесом. Его обхитрить не получится. Ему не скажешь, что беспилотник стоит 2,5 миллиона рублей только потому, что он российский, когда тот же "Мавик" стоит 600 тысяч.Знаете, наше общество сейчас думает, как бойцы на фронте. "Дайте нам батю-генерала, который будет ездить на фронт и общаться с солдатами". Но это эмоции. Белоусов на посту министра обороны — это будет интересно.— Когда некоторые эксперты оценивают деятельность Шойгу, они говорят, что он был хорошим министром обороны мирного времени, а сейчас у нас время военное, когда на носу конфликт с самим НАТО. Достаточно ли управленческих навыков Белоусова для того, чтобы к нему подготовиться?— Войны с НАТО нужно опасаться, но ее не нужно бояться. Потому что она не будет идти в формате Россия — НАТО. У нас есть союзники, которые помогают нам скрыто. Если НАТО развяжет против нас войну, Индии, Ирану и Китаю тоже придется вступить в бой. А это уже Третья мировая. Мы к ней уже готовимся.Помните, мы с вами обсуждали, почему российская власть не работает на воодушевление общества по принципу "Все для фронта, все для победы"? А чтобы оно не перегорело. Мы же пока только ожидаем конфликта с НАТО. Момент для всеобщей мобилизации еще не подошел. Но мы к этому уже готовы. И сейчас предстоит сделать некоторые донастройки.Когда началась СВО, мы к ней не были готовы ни технически, ни морально. Офицеры и контрактники к этому не были готовы именно потому, что у нас была армия мирного времени. Тем не менее Шойгу удержал ситуацию. Мы же не сдали Крым и Донбасс. Это его заслуга именно на посту министра обороны.Когда-то известный белогвардейский генерал-эмигрант Месснер писал из Аргентины: "Мы входим в период еще большей турбулентности. России нужно иметь и министерство обороны, и министерство войны". Сейчас нам тоже нужно министерство войны.Если сравнивать СВО с бизнесом, то Шойгу выступил в качестве кризис-менеджера. Он удержал компанию на плаву, а Белоусов будет ее возглавлять в посткризисный период и постепенно начнет развивать.Кстати, я не исключаю, что Белоусов пробудет на этой должности полгода-год, а потом ему на смену придет настоящий человек в погонах, который будет создавать самое настоящее министерство войны.

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

https://ukraina.ru/20240513/1055021123.html

https://ukraina.ru/20240513/1055032061.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, белоусов, минобороны, нато, сергей шойгу, бюрократия, инновации, правительство, сво, мобилизация