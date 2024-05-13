Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании - 13.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240513/1055037909.html
Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании
Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании - 13.05.2024 Украина.ру
Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании
Средства, заложенные на финансирование антироссийской кампании #StopRussiaNow, осели в карманах польских активистов из партии "Право и справедливость". Речь идет о 23 миллионах злотых (более 525 миллионов рублей), по факту исчезновения которых готовится заявление в прокуратуру, передает портал Onet
2024-05-13T16:35
2024-05-13T16:36
новости
украина
ес
польша
военная помощь
антироссийский
акции протеста
сво
коррупция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102166/20/1021662051_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e56f122ad39df176b6b5e1f5f74a77b8.jpg
"Почти 23 миллиона злотых, потраченные канцелярией премьер-министра на антивоенную кампанию #StopRussiaNow ушли в карманы "золотых мальчиков" партии "Право и справедливость": Радослава Тадаевского, друзей бывшего советника Матеуша Моравецкого Мариуша Хлопика и соратника президента Анджея Дуды Петра Палки", - говорится в публикации.Уточняется, что цель образованной в начале российской спецоперации польской кампании #StopRussiaNow заключалась в информировании общества Евросоюза о том, что "Россия является агрессором". Вместе с тем, польским активистам полагалось мотивировать союзников оказывать больше помощи Украине.Автор публикации, ссылаясь на официальные документы об организации антироссийской кампании, утверждает, что самыми большими расходами должны были стать "покупка онлайн-СМИ" (14,76 млн злотых), "покупка наружных медиа" (4,06 млн злотых) и "расходы на участие влиятельных лиц, лидеров мнений и актеров" (1,8 млн злотых).Вместо широкой информационной кампании, по городам Европы проехали около десятка автомобилей с рекламными щитами на трейлерах с агитационными материалами. Позже на сайте stoprussianow.eu были размещены фотографии их маршрута, однако теперь и этот сайт недоступен.Он добавил, что стоимость так называемой "творческой деятельности" в рамках кампании завышена как минимум в два раза.Ранее сообщалось, что Варшава отказалась вести переговоры с украинскими коррупционерами.
https://ukraina.ru/20240512/1055007734.html
украина
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102166/20/1021662051_125:0:1832:1280_1920x0_80_0_0_9135f9c9490df9ddb9cd56382b6d6993.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ес, польша, военная помощь, антироссийский, акции протеста, сво, коррупция
Новости, Украина, ЕС, Польша, военная помощь, антироссийский, акции протеста, СВО, коррупция

Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании

16:35 13.05.2024 (обновлено: 16:36 13.05.2024)
 
© CC0, Pixabayбанкомат злотые купюра
банкомат злотые купюра
© CC0, Pixabay
Читать в
Средства, заложенные на финансирование антироссийской кампании #StopRussiaNow, осели в карманах польских активистов из партии "Право и справедливость". Речь идет о 23 миллионах злотых (более 525 миллионов рублей), по факту исчезновения которых готовится заявление в прокуратуру, передает портал Onet
"Почти 23 миллиона злотых, потраченные канцелярией премьер-министра на антивоенную кампанию #StopRussiaNow ушли в карманы "золотых мальчиков" партии "Право и справедливость": Радослава Тадаевского, друзей бывшего советника Матеуша Моравецкого Мариуша Хлопика и соратника президента Анджея Дуды Петра Палки", - говорится в публикации.
Уточняется, что цель образованной в начале российской спецоперации польской кампании #StopRussiaNow заключалась в информировании общества Евросоюза о том, что "Россия является агрессором". Вместе с тем, польским активистам полагалось мотивировать союзников оказывать больше помощи Украине.
Автор публикации, ссылаясь на официальные документы об организации антироссийской кампании, утверждает, что самыми большими расходами должны были стать "покупка онлайн-СМИ" (14,76 млн злотых), "покупка наружных медиа" (4,06 млн злотых) и "расходы на участие влиятельных лиц, лидеров мнений и актеров" (1,8 млн злотых).
Вместо широкой информационной кампании, по городам Европы проехали около десятка автомобилей с рекламными щитами на трейлерах с агитационными материалами. Позже на сайте stoprussianow.eu были размещены фотографии их маршрута, однако теперь и этот сайт недоступен.
"Глядя на размер бюджета, на рекламные мероприятия и положения в договоре и оферте, можно четко констатировать, что мы имеем дело с далеко идущими бесхозяйственностью", - заявил журналистам эксперт.
Он добавил, что стоимость так называемой "творческой деятельности" в рамках кампании завышена как минимум в два раза.
Ранее сообщалось, что Варшава отказалась вести переговоры с украинскими коррупционерами.
- РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Вчера, 03:50
"Мы пошлем, но пусть это будет сюрпризом": аналитик раскрыл, как Польша "темнит" с военными на УкраинеИменно Варшава первой отправила на Украину своих кадровых военных под видом наемников. Министр обороны Сикорский на селекторных совещаниях прямо заявлял, что в начале СВО из польской армии уволились 9 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
НовостиУкраинаЕСПольшавоенная помощьантироссийскийакции протестаСВОкоррупция
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39"Вечная война": как США могут выйти из украинского конфликта
16:38Госдума утвердила вице-премьеров РФ
16:35Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании
16:28"Самые низкие тарифы в Европе". Украину ждёт убийственное повышение цены на свет
16:00"В поисках капитана Гранта". Как Юрий Сенкевич кино рекламировал
15:46Строительство укреплений на Харьковщине заменили на ремонт дорог, чтобы танкам РФ было удобнее заезжать
15:18Гончаренко* испугался России и призвал Запад ввести войска на Украину
14:42Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТО
14:41Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта
14:38ВСУ атаковали гражданские автомобили в Курской области, погибла женщина
14:29Тупик Газы. Ближний Восток как предвыборная растяжка для Байдена
14:23Герои СССР, России и участники СВО проехали по историческим местам Красной армии – дорогами памяти
13:58Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT
13:57Российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР — Минобороны РФ
13:50Зачем Шойгу заменили на Белоусова: Носович о логике Путина и борьбе России с НАТО
13:40Говорящая фамилия: Киев назначил нового командующего Харьковским направлением
13:36Варшава отказалась вести переговоры с коррупционерами с Украины
13:33Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 мая
13:17В Черкасской области неизвестные совершили диверсию на железной дороге - СМИ
13:08Война интеллектов и ресурсов: почему Путин выбрал Белоусова
Лента новостейМолния