Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании

"Мы пошлем, но пусть это будет сюрпризом": аналитик раскрыл, как Польша "темнит" с военными на Украине

Именно Варшава первой отправила на Украину своих кадровых военных под видом наемников. Министр обороны Сикорский на селекторных совещаниях прямо заявлял, что в начале СВО из польской армии уволились 9 тысяч человек. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков