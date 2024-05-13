https://ukraina.ru/20240513/1055037909.html
Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании
Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании - 13.05.2024 Украина.ру
Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании
Средства, заложенные на финансирование антироссийской кампании #StopRussiaNow, осели в карманах польских активистов из партии "Право и справедливость". Речь идет о 23 миллионах злотых (более 525 миллионов рублей), по факту исчезновения которых готовится заявление в прокуратуру, передает портал Onet
2024-05-13T16:35
2024-05-13T16:35
2024-05-13T16:36
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"Почти 23 миллиона злотых, потраченные канцелярией премьер-министра на антивоенную кампанию #StopRussiaNow ушли в карманы "золотых мальчиков" партии "Право и справедливость": Радослава Тадаевского, друзей бывшего советника Матеуша Моравецкого Мариуша Хлопика и соратника президента Анджея Дуды Петра Палки", - говорится в публикации.Уточняется, что цель образованной в начале российской спецоперации польской кампании #StopRussiaNow заключалась в информировании общества Евросоюза о том, что "Россия является агрессором". Вместе с тем, польским активистам полагалось мотивировать союзников оказывать больше помощи Украине.Автор публикации, ссылаясь на официальные документы об организации антироссийской кампании, утверждает, что самыми большими расходами должны были стать "покупка онлайн-СМИ" (14,76 млн злотых), "покупка наружных медиа" (4,06 млн злотых) и "расходы на участие влиятельных лиц, лидеров мнений и актеров" (1,8 млн злотых).Вместо широкой информационной кампании, по городам Европы проехали около десятка автомобилей с рекламными щитами на трейлерах с агитационными материалами. Позже на сайте stoprussianow.eu были размещены фотографии их маршрута, однако теперь и этот сайт недоступен.Он добавил, что стоимость так называемой "творческой деятельности" в рамках кампании завышена как минимум в два раза.Ранее сообщалось, что Варшава отказалась вести переговоры с украинскими коррупционерами.
https://ukraina.ru/20240512/1055007734.html
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новости, украина, ес, польша, военная помощь, антироссийский, акции протеста, сво, коррупция
Новости, Украина, ЕС, Польша, военная помощь, антироссийский, акции протеста, СВО, коррупция
Польские активисты разворовали более 525 млн рублей из бюджета антироссийской кампании
16:35 13.05.2024 (обновлено: 16:36 13.05.2024)
Средства, заложенные на финансирование антироссийской кампании #StopRussiaNow, осели в карманах польских активистов из партии "Право и справедливость". Речь идет о 23 миллионах злотых (более 525 миллионов рублей), по факту исчезновения которых готовится заявление в прокуратуру, передает портал Onet
"Почти 23 миллиона злотых, потраченные канцелярией премьер-министра на антивоенную кампанию #StopRussiaNow ушли в карманы "золотых мальчиков" партии "Право и справедливость": Радослава Тадаевского, друзей бывшего советника Матеуша Моравецкого Мариуша Хлопика и соратника президента Анджея Дуды Петра Палки", -
говорится в публикации.
Уточняется, что цель образованной в начале российской спецоперации польской кампании #StopRussiaNow заключалась в информировании общества Евросоюза о том, что "Россия является агрессором". Вместе с тем, польским активистам полагалось мотивировать союзников оказывать больше помощи Украине.
Автор публикации, ссылаясь на официальные документы об организации антироссийской кампании, утверждает, что самыми большими расходами должны были стать "покупка онлайн-СМИ" (14,76 млн злотых), "покупка наружных медиа" (4,06 млн злотых) и "расходы на участие влиятельных лиц, лидеров мнений и актеров" (1,8 млн злотых).
Вместо широкой информационной кампании, по городам Европы проехали около десятка автомобилей с рекламными щитами на трейлерах с агитационными материалами. Позже на сайте stoprussianow.eu были размещены фотографии их маршрута, однако теперь и этот сайт недоступен.
"Глядя на размер бюджета, на рекламные мероприятия и положения в договоре и оферте, можно четко констатировать, что мы имеем дело с далеко идущими бесхозяйственностью", - заявил журналистам эксперт.
Он добавил, что стоимость так называемой "творческой деятельности" в рамках кампании завышена как минимум в два раза.
Ранее сообщалось, что Варшава отказалась
вести переговоры с украинскими коррупционерами.