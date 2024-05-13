"Самая надежная" линия обороны ВСУ на Харьковщине удалена от границы с РФ - 13.05.2024 Украина.ру
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"Самая надежная" линия обороны ВСУ на Харьковщине удалена от границы с РФ
"Самая надежная" линия обороны ВСУ на Харьковщине удалена от границы с РФ - 13.05.2024 Украина.ру
"Самая надежная" линия обороны ВСУ на Харьковщине удалена от границы с РФ
В Харьковской области третья линия обороны, состоящая из железобетонных укреплений, находится на "определенном расстоянии", потому как ближе ее возвести невозможно из-за непрекращающихся обстрелов ВС России. Об этом 13 мая заявил руководитель Госслужбы транспорта Минобороны Украины Александр Яковец в эфире телеканала "Интер"
2024-05-13T12:09
2024-05-13T12:10
новости
харьковская область
вооруженные силы украины
россия
сво
наступление
вс рф
всу
потери всу
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По его словам, оборона украинской армии в Харьковской области состоит из трех линий. Переднюю, на границе с РФ, возводят военнослужащие под постоянными обстрелами российской армии. Там нет возможности использовать тяжелую технику при строительстве.Вторая – строится в таких же условиях на расстоянии 15-17 километров и представляет собой более укрепленную линию.На расстоянии от 17 до 30 километров от границы с Россией находится "самая надежная" линия обороны."Хочу отметить, что даже на такие расстояния в 17, 20 и до 30 километров противник постоянно наносит урон и мы теряем там не только технику, но и персонал гражданский, который выполняет эти задания", - сказал Яковец.Помимо этого, глава ведомства обвинил военнослужащих, которые жалуются на плохо оборудованные укрепления, в некомпетентности.Ранее в этот же день глава городской администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили пожаловался на то, что строительство оборонительных сооружений оказалось осложнено постоянными обстрелами ВС РФ. Вместе с тем, он утверждал, что укрепления все же были возведены."Все было построено. Но возможно не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом", — сказал он.По его словам, возводить укрепления якобы продолжают и сегодня.Источник телеграм-канала "Shot" накануне сообщал, что российская армия зашла в Волчанск и активно наступает на этом направлении.Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал положение украинской армии в Харьковской области чрезвычайно сложным.
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новости, харьковская область, вооруженные силы украины, россия, сво, наступление, вс рф, всу, потери всу
Новости, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, наступление, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ

"Самая надежная" линия обороны ВСУ на Харьковщине удалена от границы с РФ

12:09 13.05.2024 (обновлено: 12:10 13.05.2024)
 
© AP / Bernat ArmangueХарьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP / Bernat Armangue
Читать в
В Харьковской области третья линия обороны, состоящая из железобетонных укреплений, находится на "определенном расстоянии", потому как ближе ее возвести невозможно из-за непрекращающихся обстрелов ВС России. Об этом 13 мая заявил руководитель Госслужбы транспорта Минобороны Украины Александр Яковец в эфире телеканала "Интер"
По его словам, оборона украинской армии в Харьковской области состоит из трех линий. Переднюю, на границе с РФ, возводят военнослужащие под постоянными обстрелами российской армии. Там нет возможности использовать тяжелую технику при строительстве.
Вторая – строится в таких же условиях на расстоянии 15-17 километров и представляет собой более укрепленную линию.
На расстоянии от 17 до 30 километров от границы с Россией находится "самая надежная" линия обороны.

"Хочу отметить, что даже на такие расстояния в 17, 20 и до 30 километров противник постоянно наносит урон и мы теряем там не только технику, но и персонал гражданский, который выполняет эти задания", - сказал Яковец.

Помимо этого, глава ведомства обвинил военнослужащих, которые жалуются на плохо оборудованные укрепления, в некомпетентности.
"Строить укрепления первой линии обороны "в минус три этажа" под постоянным огнем врага, как сегодня заявлял один военный, - это абсурд. Ведь это большая опасность для военнослужащих инженерных подразделений и гражданского персонала, которые возводят оборонительные рубежи", - добавил он.
Ранее в этот же день глава городской администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили пожаловался на то, что строительство оборонительных сооружений оказалось осложнено постоянными обстрелами ВС РФ. Вместе с тем, он утверждал, что укрепления все же были возведены.

"Все было построено. Но возможно не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом", — сказал он.

По его словам, возводить укрепления якобы продолжают и сегодня.
Источник телеграм-канала "Shot" накануне сообщал, что российская армия зашла в Волчанск и активно наступает на этом направлении.
Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал положение украинской армии в Харьковской области чрезвычайно сложным.
Харьковская область подбитый украинский танк, ботинки всу оружие - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
10 мая, 15:22
Украина перебрасывает резервные подразделения на Волчанск в Харьковской областиВооруженные силы Украины перебросили резервные подразделения на волчанское направление в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны Украины на своей странице в соцсетях 10 мая
 
НовостиХарьковская областьВооруженные силы УкраиныРоссияСВОнаступлениеВС РФВСУпотери ВСУ
 
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