По его словам, оборона украинской армии в Харьковской области состоит из трех линий. Переднюю, на границе с РФ, возводят военнослужащие под постоянными обстрелами российской армии. Там нет возможности использовать тяжелую технику при строительстве.Вторая – строится в таких же условиях на расстоянии 15-17 километров и представляет собой более укрепленную линию.На расстоянии от 17 до 30 километров от границы с Россией находится "самая надежная" линия обороны."Хочу отметить, что даже на такие расстояния в 17, 20 и до 30 километров противник постоянно наносит урон и мы теряем там не только технику, но и персонал гражданский, который выполняет эти задания", - сказал Яковец.Помимо этого, глава ведомства обвинил военнослужащих, которые жалуются на плохо оборудованные укрепления, в некомпетентности.Ранее в этот же день глава городской администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили пожаловался на то, что строительство оборонительных сооружений оказалось осложнено постоянными обстрелами ВС РФ. Вместе с тем, он утверждал, что укрепления все же были возведены."Все было построено. Но возможно не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом", — сказал он.По его словам, возводить укрепления якобы продолжают и сегодня.Источник телеграм-канала "Shot" накануне сообщал, что российская армия зашла в Волчанск и активно наступает на этом направлении.Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал положение украинской армии в Харьковской области чрезвычайно сложным.

В Харьковской области третья линия обороны, состоящая из железобетонных укреплений, находится на "определенном расстоянии", потому как ближе ее возвести невозможно из-за непрекращающихся обстрелов ВС России. Об этом 13 мая заявил руководитель Госслужбы транспорта Минобороны Украины Александр Яковец в эфире телеканала "Интер"

"Самая надежная" линия обороны ВСУ на Харьковщине удалена от границы с РФ

"Самая надежная" линия обороны ВСУ на Харьковщине удалена от границы с РФ - 13.05.2024 Украина.ру

"Самая надежная" линия обороны ВСУ на Харьковщине удалена от границы с РФ

В Харьковской области третья линия обороны, состоящая из железобетонных укреплений, находится на "определенном расстоянии", потому как ближе ее возвести невозможно из-за непрекращающихся обстрелов ВС России. Об этом 13 мая заявил руководитель Госслужбы транспорта Минобороны Украины Александр Яковец в эфире телеканала "Интер"

По его словам, оборона украинской армии в Харьковской области состоит из трех линий. Переднюю, на границе с РФ, возводят военнослужащие под постоянными обстрелами российской армии. Там нет возможности использовать тяжелую технику при строительстве.

Вторая – строится в таких же условиях на расстоянии 15-17 километров и представляет собой более укрепленную линию.

На расстоянии от 17 до 30 километров от границы с Россией находится "самая надежная" линия обороны.

"Хочу отметить, что даже на такие расстояния в 17, 20 и до 30 километров противник постоянно наносит урон и мы теряем там не только технику, но и персонал гражданский, который выполняет эти задания", - сказал Яковец.

Помимо этого, глава ведомства обвинил военнослужащих, которые жалуются на плохо оборудованные укрепления, в некомпетентности.

"Строить укрепления первой линии обороны "в минус три этажа" под постоянным огнем врага, как сегодня заявлял один военный, - это абсурд. Ведь это большая опасность для военнослужащих инженерных подразделений и гражданского персонала, которые возводят оборонительные рубежи", - добавил он.

Ранее в этот же день глава городской администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили пожаловался на то, что строительство оборонительных сооружений оказалось осложнено постоянными обстрелами ВС РФ. Вместе с тем, он утверждал, что укрепления все же были возведены.

"Все было построено. Но возможно не так плотно. Волчанск после деоккупации полтора года находится под постоянным обстрелом", — сказал он.

По его словам, возводить укрепления якобы продолжают и сегодня.

Источник телеграм-канала "Shot" накануне сообщал, что российская армия зашла в Волчанск и активно наступает на этом направлении.