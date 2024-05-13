https://ukraina.ru/20240513/1055041912.html

Вопросы к укреплениям и пленные ГУРовцы. Итоги 13 мая на Украине

Вопросы к укреплениям и пленные ГУРовцы. Итоги 13 мая на Украине - 13.05.2024 Украина.ру

Вопросы к укреплениям и пленные ГУРовцы. Итоги 13 мая на Украине

На Украине разгорается скандал с укреплениями, военнослужащие заявляют о коррупции. Появились фотографии пленных военнослужащих Главного управления разведки Минобороны Украины

2024-05-13T18:45

2024-05-13T18:45

2024-05-13T19:29

эксклюзив

хроники

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Украинский военнослужащий Андрей Бабичев раскритиковал фортификационные сооружения, построенные под Павлоградом. Видео с его критикой широко расходится по украинскому сегменту соцсетей.По словам Бабичева, вырытые траншеи уже осыпались, бойницы не замаскировали, для блиндажей недостаточная глубина, окопы вырыли посреди полей, а не в посадках.«Честно говоря, делают на от**бись (отвали - Ред.). Просто отмывание средств. Делается некачественно и непрофессионально с точки зрения тактики», - заявил военный.По его словам, такая же ситуация в Днепре (украинское название Днепропетровска - Ред.), Запорожье и других городах. Бабичев призвал сосредоточиться в строительстве укреплений на более приближенных к фронту и подконтрольных Украине населенных пунктах Донбасса.Днем ранее в связи с успехами ВС РФ на харьковском направлении в украинском сегменте соцсетей уже обсуждали неудовлетворительное состояние фортификационных укреплений на Слобожанщине.Так, украинский военнослужащий Денис Ярославский заявил, что украинских укреплений на направлении попросту не было.«Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошёл в серую зону, по всей линии кордона, которая, в принципе, не должна была быть серой. За 2 года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению что это или безумное воровство или умышленный саботаж! Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что делали в сентябре 2022 года. Знаю, что бросившие позиции 125 [-я бригада] ТРО уже даёт расклад о том, что им впаривали на подпись акты приёма передачи фортификаций, которые даже на 30% были не готовы как завершённое строительство. Надеюсь, что виновные понесут наказание», - подчеркнул Ярославский.При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно посещал регион и заявлял о хорошем состоянии украинских укреплений на Слобожанщине.«Я вижу в Харьковском регионе, и благодарен и области, и городу. То, как они объединились с военными специалистами и со строительными компаниями, и наш бюджет государственный составляли вместе с бизнесом: и то, что они там сделали, я считаю — это мощно», - в частности заявлял он на пресс-конференции в декабре 2023 года.Позднее, 9 апреля, Зеленский посетил регион и снова проверил укрепления.«Харьковская область — это очень важное направление. Мы должны быть подготовлены. А россияне должны видеть, что мы готовы обороняться. И чтобы наши люди понимали, что Украина подготовилась, если враг попытается наступать», - подчёркивал тогда Зеленский.Тогда начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал посещавшему его начальству, что фортификационные сооружения представляют собой "разветвлённую систему траншей, блиндажей и других укрытий". Он также заявил, что на тот момент на территории области "делали заградительные рубежи, в которые входили "зубы дракона" и противотанковые рвы".В свою очередь в Офисе президента Украины заявили, что во время разработки проекта Минобороны Украины был учтён опыт украинских военных на первой линии фронта.«Харьковщина. Строительство фортификаций. Благодарю всех, кто работает для того, чтобы Украина была крепче!» - подписал в тот день выложенное в своём телеграм-канале видео Зеленский.Все это крайне озадачило и разозлило украинских пользователей соцсетей. Украинский политолог Юрий Романенко назвал происходящее «организационной импотенцией Украины», посетовав на то, что ситуация вернулась на момент 2022 года, «когда украинцы отбивались сами и тем, что было под руками». Он раскритиковал тех украинских чиновников, кто призывал тратить деньги на строительство, не связанное с обороной, в т.ч. в прифронтовых районах. Так, жесткой критике Романенко подверг Мустафу Найема, курирующего проекты восстановления регионов.Кроме того, в украинских телегам-каналах участились крайне нелестные высказывания в адрес украинских властей. А вот российских комментаторов такая реакция украинцев позабавила.«Вот собственно ещё одна причина стона и зрады, оказывается, удивительно, такого конечно никогда не происходило на Украине (сарказм), но деньги на строительство укреплений разворовали. И украинские ракушки нервничают по этому поводу. Грусть и печаль», - указал инженер и ракетостроитель, бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.Позднее подконтрольные власти телеграм-каналы начали удалять заявления Зеленого о мощности укреплений на Слобожанщине.«Украинские каналы начали удалять цитату Зеленского о «мощных укреплениях в Харьковской области», которую он сказал в конце 2023 года», - обратил внимание на происходящее телеграмм-канал «Белорусский силовик».Однако работающие на харьковском направлении военкоры призывают не недооценивать украинскую оборону.«Читаю «экспертов» пишущих о том, что оборона Волчанска прорвана, а Липцы вот-вот падут, так эти самые Липцы прикрывает один опорник и диву даюсь. Как же можно так бессовестно врать? В Волчанске оборона далеко не прорвана, а Липцы, это мощнейший и важнейший укрепрайон врага на пути к Харькову, противник перебрасывает туда дополнительные силы и опорников у него по лесополкам, как конь н**б. Причём зачастую самые большие опорники, как раз стоят пустые, а противник держит оборону в небольших, скрытых в густой зелёнке окопах, наводя артиллерию и самым активным образом задействуя фпв-дроны, авиацию и РСЗО», - отметил военкор, автор популярного телеграмм-канала «Старше Эдды».Он отметил, что украинских военных выкуривают «как раз из таких опорных пунктов, одновременно проводя разминирование дорог, проселков, лесопосадок».«Честь и хвала вам, воины «Севера» (группировки «Север» - Ред.), противник явно не ожидал, с какой боевой яростью вы начнёте его рвать, «проходя по дымному следу отступающего врага», - указал военкор.Его коллега - военкор Александр Симонов вечером 13 мая опубликовал видео штурма украинского опорного пункта (18+).«Кадры штурма опорника ВСУ бойцами нашей 6-й армии, Харьковская область. Обратите внимание на прямую радиосвязь между штурмовиками и оператором БПЛА, который в онлайн-режиме корректирует их действия, подсказывая где и что делает противник», - подписал Симонов видео.Тем временем в телеграм-каналах военкоров появляются видео плененных украинских военных, среди которых уже попадаются и военнослужащие спецподразделений Главного управления разведки Минобороны Украины. В частности, сообщалось о пленении членов подразделений «Братство» и KRAKEN.«Сегодня попался пленный. Боевик батальона «Братство» ГУР киевского режима. Это формирования создавал ублюдок Корчинский, который ездил убивать русских еще в Чечню, как член УНА-УНСО* (запрещенная в РФ организация - Ред.) воевал на стороне террористов Дудаева. Это не просто батальон, эта «христианская» секта, цель которой убивать москалей, отправлять из на гиляку. Так вот Артем поехал воевать в рядах Корчинского из России в 23 году. Он луганский, 98 года рождения. Его родители переехали в Краснодар, получили наше гражданство. Артем - это пример человека, который предал маму и папу, который предал свою историю и свою веру. Теперь он в плену. Его кормят, водят в баню. И он не понимает, почему на него смотрят с презрением. А Бог ему дал второй шанс. 55 военнопленных за первые дни. Это важный показатель наших успешных действий. Мы давим противника, двигаем от границы. Группировка «Север» уже подошла к Волчанску и Липцам», - писал вечером 12 мая военкор Евгений Поддубный.На следующий день стало известно о пленении очередных бойцов KRAKEN.

https://ukraina.ru/20240513/1055031397.html

https://ukraina.ru/20240513/1055025059.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники