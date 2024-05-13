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Цветная революция в Грузии: русофобы против прагматиков

Цветная революция в Грузии: русофобы против прагматиков - 13.05.2024 Украина.ру

Цветная революция в Грузии: русофобы против прагматиков

Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам подержал законопроект об иноагентах в окончательном, третьем чтении. Об этом 13 мая сообщил телеканал "Имеди"

2024-05-13T19:40

2024-05-13T19:40

2024-05-13T19:40

эксклюзив

грузия

тбилиси

иноагент

законопроект

парламент

акции протеста

сша

украина.ру

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Теперь проект закона будет направлен на рассмотрение депутатов на пленарном заседании. Планируется, что оно состоится 14 мая.Пока комитет по юридическим вопросам рассматривал текст документа в третьем чтении, противники законодательной инициативы провели на улицах грузинской столицы очередные демонстрации.Протестную акцию, которая 11 мая прошла в центре Тбилиси, грузинские СМИ назвали самой массовой в новейшей истории страны. По данным телеканала "Мтавари Архи", на площади Европы собралось не менее 200 тыс. человек.Протесты продолжились 12 мая перед зданием парламента на проспекте Руставели. Демонстранты приняли решение не расходиться, чтобы утром 13 мая помешать комитету по юридическим вопросам начать рассмотрение законопроекта в третьем чтении. На площадь возле парламента полиция вывела спецтехнику для разгона демонстраций, а протестующие начали сооружать баррикады.К протестам 13 мая присоединились грузинские студенты. По информации местных СМИ, часть учащихся 30 высших учебных заведений Грузии объявили забастовку. Они заявили, что не будет посещать лекции, пока законопроект не будет отозван. Преподаватели университетов публикуют в соцсетях фотографии пустующих аудиторий.Таким образом события в Грузии стали развиваться по типичному сценарию цветной революции: вывод критической массы протестующих на улицы, принятие решения о непрерывном характере протестных акций, присоединение к ним студентов. По такому же сценарию, например, проходил уличный переворот в Сербии в 2000 году, в результате которого власти лишился Слободан Милошевич.Если хотя бы два из этих трех условий не соблюдены, цветная революция вряд ли закончится успехом, как это доказано на примере той же Сербии, где в мае 2023 года начались массовые протесты из-за стрельбы в школе в Белграде. Они растянулись на долгие месяцы и в итоге сошли на нет. Конечно, другими обязательными условиями являются заинтересованность и непосредственное участие в организации протестных акций стран Запада, прежде всего, США, а также какой-либо из правящих группировок.Нетипичное правительство для ГрузииЭпопея с принятием закона об иноагентах в Грузии длится уже больше года, напомнил в интервью изданию Украина.ру российский политолог Борислав Агаджанов. По его словам, в этой стране еще со времен свержения Эдуарда Шеварднадзе в 2003 году действует значительное число некоммерческих организаций, которые получают финансирование с Запада, в первую очередь, из США."Для Грузии эта проблема достаточно серьезная, потому что эти иностранные НКО затрагивают именно оппозиционную часть грузинского общества. Вся их деятельность направлена против ныне действующей власти", - отметил Агаджанов.Нынешнюю власть в Грузии протестующие постоянно обвиняют в "пророссийскости" и говорят, что закон об иноагентах – это пророссийский закон, и правительство, которое его выдвинуло, тоже пророссийское, продолжил эксперт."На самом деле никакое оно не пророссийское, оно просто совершенно нетипично для Грузии последних 35 лет. Сейчас у власти находятся прагматики и реалисты. Они понимают, что портить отношения с Россией, особенно в свете украинских событий, совершенно не нужно", - подчеркнул Агаджанов.По его словам, у Тбилиси есть несколько причин для того, чтобы стараться сохранить хорошие отношения с Москвой. Во-первых, это выгодно чисто с экономической точки зрения, полагает он."Какая-то торговля с Россией идет. Также идет значительный поток туристов. Даже те российские граждане, которые уехали спасаться от призыва, принесли выгоду грузинской экономике. В-третьих, все время ходят слухи, и они скорее всего соответствуют действительности, что с помощью Грузии Россия сейчас уходит от негативных последствий санкций", - рассказал эксперт.Он добавил, что путь обхода санкций, который ведет через Грузию, не слишком значителен по своим масштабам. Но скорее всего он существует, несмотря на то, что ни Россия, ни Грузия в открытую о нём не говорят, и при этом Грузия от этого имеет свою выгоду, допустил эксперт.Агаджанов отметил, что антиправительственные выступления в Грузии идут довольно регулярно на протяжении многих лет, но правительству все эти годы удавалось справляться с ними.По мнению Агаджанова, оппозиция может добиться успеха только в том случае, если на Западе, в первую очередь, в США, примут решение о свержении грузинского правительства, и если для реализации этой цели они задействуют все свои возможности в Грузии."Другой вопрос, насколько сегодня Грузия актуальна для США в свете всех украинских событий. На мой взгляд, у США есть гораздо более актуальные направления во внешней политике, чем Грузия", - подытожил Борислав Агаджанов.Закон об иноагентах и реакция на него в ГрузииПротесты против закона об иноагентах в Тбилиси начались 15 апреля. Между демонстрантами и полицией 30 апреля и 1 мая – в дни, когда в парламенте обсуждали и принимали законопроект во втором чтении, начались столкновения. Участники акции забросали двор парламента камнями, бутылками и другими предметами, а полицейские использовали слезоточивый газ и водометы.В соответствии с законопроектом, все НКО и средства массовой информации, соответствующие определению "организации, работающей в интересах иностранной силы", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. Это подразумевает декларирование всех доходов компании.Хотя грузинская оппозиция называет проект закона "русским", на самом деле грузинские законодатели взяли за образец американский "Закон о регистрации иностранных агентов" (FARA). Несмотря на то, что предложенный законопроект намного либеральнее американского, на Западе он вызвал шквал критики. Госдеп США заявил, что цель закона – разрушить активное гражданское общество Грузии.На самом деле разрушительным для Грузии может стать новая цветная революция в непосредственном исполнении этого "активного гражданского общества" и при поддержке США.

https://ukraina.ru/20240421/1054628770.html

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, грузия, тбилиси, иноагент, законопроект, парламент, акции протеста, сша, украина.ру