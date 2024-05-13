https://ukraina.ru/20240513/1055025059.html

Белоусов — министр обороны, последствия удара по Белгороду. Главное на Украине на утро 13 мая

Белоусов — министр обороны, последствия удара по Белгороду. Главное на Украине на утро 13 мая - 13.05.2024 Украина.ру

Белоусов — министр обороны, последствия удара по Белгороду. Главное на Украине на утро 13 мая

Президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. В Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения дома после удара ВСУ

2024-05-13T09:38

2024-05-13T09:38

2024-05-13T10:55

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О предложении Путина сообщается в телеграм-канале Совета Федерации."В Совет Федерации поступили предложенные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств. Для проведения консультаций предложены: ... на должность министра обороны — Белоусов Андрей Рэмович", — отмечалось в сообщении.Прежний министр обороны Сергей Шойгу назначен указом президента секретарем Совета безопасности России.Белоусов находится на государственной службе с 2006 года. В 2006–2008 годах он занимал пост заместителя министра экономического развития и торговли РФ, заместителя министра экономического развития РФ. В 2008–2012 годах Белоусов руководил департаментом экономики и финансов правительства РФ. Затем, в 2012–2013 годах, он занимал пост министра экономического развития Российской Федерации. 24 июня 2013 года Белоусов был назначен помощником президента РФ. 13 июня 2018 года переназначен в должности, а 21 января 2020 года Белоусова назначили первым заместителем председателя правительства РФ.Также Белоусов является председателем совета директоров ОАО "РЖД".Российские эксперты с радостью восприняли новое назначение."Кратко по недавним отставкам и назначениям в силовом блоке. Сугубо личное мнение. Уход Патрушева с поста главы Совбеза — большая потеря для страны. Человек-государственник, понимающий, что делать и как делать. Один из самых главных в управлении силовым блоком. Новый глава Минобороны — абсолютно гражданский человек. Православный воцерковлённый человек. Его можно было встретить в храме. Очень скромно приезжал, молился, ставил свечи, даже алтарничал. Он в храме "не захожанин". Белоусов будет проводить аудит всего финансово-экономического блока Минобороны. Понимает в этом более чем. Профессиональный экономист высочайшего уровня. Папа — из группы косыгинских экономистов. Государственник. В военной иерархии Белоусов — фигура номинальная. Роль начальника Генштаба ВС РФ В. Герасимова усиливается. Но уравновешивать систему будут новые замы министра обороны. И тогда будет всё ясно", — отметил военкор Юрий Котенок.Он также прокомментировал назначение Шойгу на пост секретаря Совбеза РФ."Шойгу выведен из-под удара, возглавив Совбез. Совет безопасности всецело зависит от его главы. Если сильная персона, как в случае с Патрушевым, то Совбез — это серьёзно. Если слабенькая — наоборот: Совбез просядет в реальности. В отставке Шойгу история с замминистра обороны Ивановым сыграла главную роль. Минуточку, у Иванова в общей сложности изъяли многие миллиарды рублей. У замминистра обороны, Карл! Плюс в январе вся семья обзавелась гражданством иностранного государства (получили паспорта). А это уже тень на всё Министерство обороны. Проглотить такое было невозможно", — указал он.Политолог и историк Лев Вершинин также прокомментировал кандидатуру Белоусова."По поводу Андрея Рэмовича Белоусова. Профессиональный экономист, умеет считать деньги и правильно их распределять. Не ворует. Пытался обложить олигархов налогами со сверхприбылей", — отметил он.Бизнесмен Константин Малофеев с энтузиазмом воспринял выдвижение кандидатуры Белоусова на пост главы Минобороны России."Пасхальная радость — у нас новый министр обороны. Андрей Белоусов займёт должность главы оборонного ведомства. Сказать, что это приятная неожиданность — значит, не сказать ничего. На посту первого вице-премьера Белоусов отвечал за развитие всей экономики страны. За это время успешно пройдено два тяжелейших кризиса 2020 и 2022 гг. Россия не просто выстояла, а вышла на новый уровень развития. Вместо либерального курса, у нас наконец-то начали проявляться признаки суверенного", — отметил Малофеев.По его словам, на новом посту Белоусов возьмётся за военно-промышленный комплекс."Очевидно, что на новом посту Белоусов будет заниматься военно-промышленным комплексом. "Оборонка" становится абсолютным приоритетом всей государственной политики. И это правильно. А при грамотном планировании, сторонником которого является новый министр обороны, у нас будут и пушки, и масло. Также надеюсь, что связь между наукой и ВПК усилится. Русские инженеры и конструкторы имеют лучшие в мире инновационные разработки, но, увы, далеко не всё удаётся запустить в серийное производство. А ведь фронту они сейчас очень нужны", — заявил Малофеев.Историк Егор Холмогоров указал на ряд качеств Белоусова."Внесу немного диссонанса в общий хор. Мне кажется, что Белоусов — это не про инновации, а прежде всего про ум. Белоусов не про "давайте прикрутим гаджет". Белоусов про то, что давайте, не считаясь с частными корыстными интересами, будем действовать по уму и для государственной пользы. Он великолепно умеет ущемлять эти частные интересы и настраивать инструменты в пользу государственного и общественного блага. Это история про эффективное ценностно ориентированное управление. И в этом смысле это настолько невероятное кадровое решение, что все немеют в изумлении, и я особенно. Помощи божией", — написал Холмогоров у себя в телеграм-канале.Военный эксперт Илья Крамник был краток."Реформатор на МО уже был. Теперь прислали аудитора", — указал он в своём телеграм-канале.На Украине кандидатура Белоусова напугала местных политиков и экспертов."Для нас очень плохие новости, так как у нас на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время войны. Результаты можете оценить самостоятельно", — написал украинский эксперт Алексей Кущ в соцсетях.Он проанализировал и другие кандидатуры в новом правительстве.Его обеспокоенность поддержал народный депутат от партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко."Алексей Кущ, спасибо за глубинный анализ. Это реально выглядит трагично", — отметил Кучеренко.Таким образом кандидатура Белоусова встревожила украинцев.Обстановка в БелгородеУтром 13 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о завершении основной части разбора завалов жилого дома, пострадавшего от удара ВСУ."Основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Тела 15 человек на сегодняшний день извлечены из-под завалов. Вчера во время вечерних обстрелов у нас погибло еще три мирных жителя. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. 19 человек — это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим. Их имена всегда будут в нашей памяти. Мы будем стараться помочь всем родственникам, хотя точно понимаю, что ни слова утешения, ни любое действие не смогут восполнить утрату близкого человека… 27 человек получили ранения. 10 из них была оказана амбулаторная помощь, и они уже отпущены домой. 6 человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой. Вчера по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина к нам прибыли бригады врачей. 11 человек остаются в наших больницах, всем им оказывается необходимая медицинская помощь", — отметил Гладков.Он отметил, что сегодня утром продолжат работы экспертные организации по обследованию и изучению технического состояния поврежденного жилого дома. По результатам этой работы примут дальнейшее решение по его судьбе."В пунктах временного размещения у нас находятся 36 человек. Это те жители, чьи квартиры пострадали. Основная часть разъехалась по своим близким родственникам. Сегодня с утра, в 9 часов, мы проведем заседание Оперативного штаба, где обсудим меры поддержки данным категориям и будем принимать решение по направлению документов в федеральный центр по получению помощи в восстановлении или приобретении жилья для жителей, которые сейчас лишились родного крова", — рассказал Гладков.Губернатор поблагодарил тех, кто оказался рядом с местом трагедии, ни секунду не думая о рисках для собственной жизни, и бросился спасать людей, которые находились в разрушенных квартирах."Это были обычные прохожие: мужчины и женщины из соседних домов, которые бросались в завал и вытаскивали детей и стариков. Они помогали спасателям, которые начинали прибывать на место трагедии. Это были и члены нашей самообороны, которые вышли и занимались эвакуацией жителей из разрушенного и соседних подъездов. Помогали завершить оцепление территории, чтобы не допустить попадание людей в опасные зоны. Всю ночь для тех, кто разбирал завалы, волонтеры организовывали питание и быт. Наши спасатели, которые фактически весь день и всю ночь занимались разбором завалов. Вот так в едином строю мы сможем справиться с любой бедой, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы все эти беды остались позади", — отметил Гладков.Он также указал, что на заседании областного правительства рассмотрят вопросы, связанные с восстановлением жилья по всей территории Белгородской области, по прифронтовым, приграничным муниципалитетам. Также будут рассматривать вопросы мер поддержки тем жителям, которые пострадали во время последних обстрелов в Белгороде и других муниципальных образованиях.

https://ukraina.ru/20240512/1055020192.html

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https://ukraina.ru/20240512/1055015908.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, минобороны