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Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта
Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта - 13.05.2024 Украина.ру
Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта
Национальная прокуратура Польши направила в суд Варшавы ходатайство об аресте судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщили журналисты польской радиостанции RMF FM
2024-05-13T14:41
2024-05-13T14:41
2024-05-13T14:41
новости
польша
варшава
белоруссия
судья
политическое убежище
спецслужба
арест
ходатайство
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Документ станет основанием для выдачи ордера на арест беглого судьи, который запросил политическое убежище в Белоруссии. Ранее прокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи.Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши. Данные статьи предполагают наказание от 8 лет до пожизненного заключения.Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил статус политического беженца у белорусских властей во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА.Судья Шмидт подчеркнул, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Минска и Москвы.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт. Также местные спецслужбы подозревают его в связях с футбольными хулиганами, а именно в подстрекательстве влиятельных хулиганов к разжиганию антиукраинских настроений.
https://ukraina.ru/20240508/1054960774.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, варшава, белоруссия, судья, политическое убежище, спецслужба, арест, ходатайство
Новости, Польша, Варшава, Белоруссия, судья, политическое убежище, спецслужба, арест, ходатайство
Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта
Национальная прокуратура Польши направила в суд Варшавы ходатайство об аресте судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщили журналисты польской радиостанции RMF FM
Документ станет основанием для выдачи ордера на арест беглого судьи, который запросил политическое убежище в Белоруссии. Ранее прокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи.
Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши. Данные статьи предполагают наказание от 8 лет до пожизненного заключения.
Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил статус политического беженца у белорусских властей во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА.
Судья Шмидт подчеркнул, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Минска и Москвы.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт. Также местные спецслужбы подозревают его в связях с футбольными хулиганами, а именно в подстрекательстве влиятельных хулиганов к разжиганию антиукраинских настроений.