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Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта

Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта - 13.05.2024 Украина.ру

Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта

Национальная прокуратура Польши направила в суд Варшавы ходатайство об аресте судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщили журналисты польской радиостанции RMF FM

2024-05-13T14:41

2024-05-13T14:41

2024-05-13T14:41

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польша

варшава

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судья

политическое убежище

спецслужба

арест

ходатайство

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Документ станет основанием для выдачи ордера на арест беглого судьи, который запросил политическое убежище в Белоруссии. Ранее прокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи.Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши. Данные статьи предполагают наказание от 8 лет до пожизненного заключения.Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил статус политического беженца у белорусских властей во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА.Судья Шмидт подчеркнул, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Минска и Москвы.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт. Также местные спецслужбы подозревают его в связях с футбольными хулиганами, а именно в подстрекательстве влиятельных хулиганов к разжиганию антиукраинских настроений.

https://ukraina.ru/20240508/1054960774.html

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новости, польша, варшава, белоруссия, судья, политическое убежище, спецслужба, арест, ходатайство