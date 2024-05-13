Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта - 13.05.2024 Украина.ру
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Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта
Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта - 13.05.2024 Украина.ру
Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта
Национальная прокуратура Польши направила в суд Варшавы ходатайство об аресте судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщили журналисты польской радиостанции RMF FM
2024-05-13T14:41
2024-05-13T14:41
новости
польша
варшава
белоруссия
судья
политическое убежище
спецслужба
арест
ходатайство
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Документ станет основанием для выдачи ордера на арест беглого судьи, который запросил политическое убежище в Белоруссии. Ранее прокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи.Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши. Данные статьи предполагают наказание от 8 лет до пожизненного заключения.Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил статус политического беженца у белорусских властей во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА.Судья Шмидт подчеркнул, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Минска и Москвы.Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт. Также местные спецслужбы подозревают его в связях с футбольными хулиганами, а именно в подстрекательстве влиятельных хулиганов к разжиганию антиукраинских настроений.
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новости, польша, варшава, белоруссия, судья, политическое убежище, спецслужба, арест, ходатайство
Новости, Польша, Варшава, Белоруссия, судья, политическое убежище, спецслужба, арест, ходатайство

Польская прокуратура запросила арест беглого судьи Шмидта

14:41 13.05.2024
 
Томаш Шмидт
Томаш Шмидт
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Национальная прокуратура Польши направила в суд Варшавы ходатайство об аресте судьи Томаша Шмидта. Об этом сообщили журналисты польской радиостанции RMF FM
Документ станет основанием для выдачи ордера на арест беглого судьи, который запросил политическое убежище в Белоруссии. Ранее прокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи.
Его подозревают в шпионаже и предоставлении информации, раскрытие которой может нанести вред интересам Польши. Данные статьи предполагают наказание от 8 лет до пожизненного заключения.
Накануне, 6 мая, в Польше разгорелся скандал. Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт попросил статус политического беженца у белорусских властей во время пресс-конференции в информационном агентстве БЕЛТА.
Судья Шмидт подчеркнул, что не согласен с политикой Варшавы в отношении Минска и Москвы.
Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) инициировало проверку объема секретной информации, к которой имел доступ судья Томаш Шмидт. Также местные спецслужбы подозревают его в связях с футбольными хулиганами, а именно в подстрекательстве влиятельных хулиганов к разжиганию антиукраинских настроений.
Томаш Шмидт
8 мая, 02:23
В деле польского судьи-беглеца обнаружен украинский следХотя польского судью Томаша Шмидта, который попросил убежища в Белоруссии, пока только проверяют на возможное сотрудничество с иностранными спецслужбами, в Польше уже требуют лишить его гражданства
 
НовостиПольшаВаршаваБелоруссиясудьяполитическое убежищеспецслужбаарестходатайство
 
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