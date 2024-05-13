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Российские войска окружают Волчанск, на Украине город уже сравнивают с Марьинкой

Российские войска окружают Волчанск, на Украине город уже сравнивают с Марьинкой - 13.05.2024 Украина.ру

Российские войска окружают Волчанск, на Украине город уже сравнивают с Марьинкой

Подразделения российской армии начинают брать в оперативное окружение Волчанск в Харьковской области. Несмотря на то, что наступление длится только несколько дней, в населённом пункте уже не осталось ни одного уцелевшего здания, заявил 13 мая депутат Харьковского облсовета Николай Скорик

2024-05-13T17:37

2024-05-13T17:37

2024-05-13T17:40

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С учетом интенсивности боевых действий и их очевидных последствий, Волчанск уже сравнивают с полностью разрушенными Артемовском или Марьинкой, где фактически нет уцелевших зданий.По словам руководителя харьковской полиции Владимира Тимошко, город с начала российской спецоперации не подвергался таким масштабным разрушениям, хотя ВС РФ уже контролировали его в начале СВО, а в сентябре 2022-го покинули населенный пункт.Тимошко утверждает, что сегодня количество ударов российскими авиабомбами зашкаливает.Помимо Волчанска, украинский генштаб признал "частичный успех" российских подразделений в районе Лукьянцев Харьковской области, но наступление якобы остановили Вооруженные силы Украины. В Минобороны РФ информировали об установлении полного контроля над этим селом.В генштабе добавили, что силы обороны ВСУ контратакуют российские войска, для чего в регион были направлены дополнительные резервы."Для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданые резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечения необходимым количеством средств поражения", - сказано в сообщении.Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что серая зона в Харьковской области увеличилась, а подразделения российской армии стараются растянуть оборону ВСУ. По словам Синегубова, "ситуация тяжелая, но полностью контролируемая".

https://ukraina.ru/20240513/1055032554.html

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новости, украина, харьковская область, олег синегубов, вооруженные силы украины, россия, наступление, вс рф, сво, спецслужба, спецоперация