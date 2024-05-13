Российские войска окружают Волчанск, на Украине город уже сравнивают с Марьинкой - 13.05.2024 Украина.ру
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Российские войска окружают Волчанск, на Украине город уже сравнивают с Марьинкой
Российские войска окружают Волчанск, на Украине город уже сравнивают с Марьинкой - 13.05.2024 Украина.ру
Российские войска окружают Волчанск, на Украине город уже сравнивают с Марьинкой
Подразделения российской армии начинают брать в оперативное окружение Волчанск в Харьковской области. Несмотря на то, что наступление длится только несколько дней, в населённом пункте уже не осталось ни одного уцелевшего здания, заявил 13 мая депутат Харьковского облсовета Николай Скорик
2024-05-13T17:37
2024-05-13T17:40
новости
украина
харьковская область
олег синегубов
вооруженные силы украины
россия
наступление
вс рф
сво
спецслужба
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С учетом интенсивности боевых действий и их очевидных последствий, Волчанск уже сравнивают с полностью разрушенными Артемовском или Марьинкой, где фактически нет уцелевших зданий.По словам руководителя харьковской полиции Владимира Тимошко, город с начала российской спецоперации не подвергался таким масштабным разрушениям, хотя ВС РФ уже контролировали его в начале СВО, а в сентябре 2022-го покинули населенный пункт.Тимошко утверждает, что сегодня количество ударов российскими авиабомбами зашкаливает.Помимо Волчанска, украинский генштаб признал "частичный успех" российских подразделений в районе Лукьянцев Харьковской области, но наступление якобы остановили Вооруженные силы Украины. В Минобороны РФ информировали об установлении полного контроля над этим селом.В генштабе добавили, что силы обороны ВСУ контратакуют российские войска, для чего в регион были направлены дополнительные резервы."Для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданые резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечения необходимым количеством средств поражения", - сказано в сообщении.Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что серая зона в Харьковской области увеличилась, а подразделения российской армии стараются растянуть оборону ВСУ. По словам Синегубова, "ситуация тяжелая, но полностью контролируемая".
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новости, украина, харьковская область, олег синегубов, вооруженные силы украины, россия, наступление, вс рф, сво, спецслужба, спецоперация
Новости, Украина, Харьковская область, Олег Синегубов, Вооруженные силы Украины, Россия, наступление, ВС РФ, СВО, спецслужба, Спецоперация

Российские войска окружают Волчанск, на Украине город уже сравнивают с Марьинкой

17:37 13.05.2024 (обновлено: 17:40 13.05.2024)
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AP / Alex Babenko
Читать в
Подразделения российской армии начинают брать в оперативное окружение Волчанск в Харьковской области. Несмотря на то, что наступление длится только несколько дней, в населённом пункте уже не осталось ни одного уцелевшего здания, заявил 13 мая депутат Харьковского облсовета Николай Скорик
"По последней информации из Волчанска, у врага есть продвижение. Город начинают окружать с одной стороны. Идут очень сложные позиционные бои. Силы обороны Украины под плотным огнем, постоянными прилетами КАБов и штурмовыми действиями ведут оборону", - приводит его слова "Политика страны".
С учетом интенсивности боевых действий и их очевидных последствий, Волчанск уже сравнивают с полностью разрушенными Артемовском или Марьинкой, где фактически нет уцелевших зданий.
По словам руководителя харьковской полиции Владимира Тимошко, город с начала российской спецоперации не подвергался таким масштабным разрушениям, хотя ВС РФ уже контролировали его в начале СВО, а в сентябре 2022-го покинули населенный пункт.
Тимошко утверждает, что сегодня количество ударов российскими авиабомбами зашкаливает.
Помимо Волчанска, украинский генштаб признал "частичный успех" российских подразделений в районе Лукьянцев Харьковской области, но наступление якобы остановили Вооруженные силы Украины. В Минобороны РФ информировали об установлении полного контроля над этим селом.
В генштабе добавили, что силы обороны ВСУ контратакуют российские войска, для чего в регион были направлены дополнительные резервы.

"Для усиления войск на Харьковское направление перемещены заблаговременно созданые резервы. В зависимости от развития обстановки, наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечения необходимым количеством средств поражения", - сказано в сообщении.

Ранее глава областной военной администрации Олег Синегубов заявлял, что серая зона в Харьковской области увеличилась, а подразделения российской армии стараются растянуть оборону ВСУ. По словам Синегубова, "ситуация тяжелая, но полностью контролируемая".
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
13:58
Наступление ВС РФ в Харьковской области вызвало панику в среде командиров ВСУ – NYT Впервые с начала российской спецоперации ВС РФ совершили рывок, установив контроль не менее чем над десятью населенными пунктами в Харьковской области. В поражениях на этом участке фронта друг друга обвиняют командиры украинской армии, пишет газета The New York Time
 
НовостиУкраинаХарьковская областьОлег СинегубовВооруженные силы УкраиныРоссиянаступлениеВС РФСВОспецслужбаСпецоперация
 
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