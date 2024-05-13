Гончаренко* испугался России и призвал Запад ввести войска на Украину

"Вы думаете, русские будут сидеть и смотреть?" Действительно ли Запад готов ввести войска на Украину

От инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск на Украину, озвученной в конце февраля, многие страны сразу же поспешили дистанцироваться. Но эта тема не только не закрыта ─ она начинает набирать обороты