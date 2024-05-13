Гончаренко* испугался России и призвал Запад ввести войска на Украину - 13.05.2024 Украина.ру
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Гончаренко* испугался России и призвал Запад ввести войска на Украину
Гончаренко* испугался России и призвал Запад ввести войска на Украину - 13.05.2024 Украина.ру
Гончаренко* испугался России и призвал Запад ввести войска на Украину
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на фоне продвижения российских военных в Харьковской области обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой призвать страны-партнеры ввести войска на Украину
2024-05-13T15:18
2024-05-13T15:18
войска
алексей гончаренко
новости
россия
украина
харьковская область
владимир зеленский
эммануэль макрон
верховная рада
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"Украина должна обратиться к странам-партнерам о введении войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение к президенту. Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью. Тем более, что во время саммита в Париже лидеры европейских стран обсуждали вопрос о направлении в Украину своих войск", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.Он уточнил, что просит Зеленского поручить внести это предложение на заседание Совета нацбезопасности и обороны и принять решение о допуске иностранных войск на Украину с последующим одобрением этого Радой.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.* Признан террористом и экстремистом в РФ.
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войска, алексей гончаренко, новости, россия, украина, харьковская область, владимир зеленский, эммануэль макрон, верховная рада
войска, Алексей Гончаренко, Новости, Россия, Украина, Харьковская область, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Верховная Рада

Гончаренко* испугался России и призвал Запад ввести войска на Украину

15:18 13.05.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
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Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на фоне продвижения российских военных в Харьковской области обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой призвать страны-партнеры ввести войска на Украину
"Украина должна обратиться к странам-партнерам о введении войск на нашу территорию. Подал соответствующее обращение к президенту. Зеленский должен принять решение и обратиться к нашим союзникам за военной помощью. Тем более, что во время саммита в Париже лидеры европейских стран обсуждали вопрос о направлении в Украину своих войск", - написал Гончаренко в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что просит Зеленского поручить внести это предложение на заседание Совета нацбезопасности и обороны и принять решение о допуске иностранных войск на Украину с последующим одобрением этого Радой.
"Учитывая сложную ситуацию на фронте, в частности, в Харьковской области, нельзя терять дальше время. Эти решения должны были быть приняты еще вчера", - добавил Гончаренко.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.
* Признан террористом и экстремистом в РФ.
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
6 мая, 18:18
"Вы думаете, русские будут сидеть и смотреть?" Действительно ли Запад готов ввести войска на УкраинуОт инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о введении войск на Украину, озвученной в конце февраля, многие страны сразу же поспешили дистанцироваться. Но эта тема не только не закрыта ─ она начинает набирать обороты
 
войскаАлексей ГончаренкоНовостиРоссияУкраинаХарьковская областьВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронВерховная Рада
 
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