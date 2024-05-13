Госдума утвердила вице-премьеров РФ
Государственная Дума РФ утвердила кандидатуры на должности заместителей председателя правительства РФ. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе ГД
На должность первого заместителя председателя правительства РФ назначен Денис Мантуров.
На должности заместителей председателя правительства РФ утверждены:
- —Татьяна Голикова;
- —Дмитрий Григоренко;
- —Александр Новак;
- —Алексей Оверчук;
- —Дмитрий Патрушев;
- —Виталий Савельев;
- —Юрий Трутнев;
- —Марат Хуснуллин;
- —Дмитрий Чернышенко.
Сегодня, 13 мая, на пленарном заседании Госдума РФ рассмотрела вопрос об утверждении кандидатур на должности заместителя председателя правительства.
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин на заседании отмечал, что кандидатуры, внесенные председателем правительства, "хорошо известны".
Предложение по новому составу правительства глава правительства Михаил Мишустин представил в субботу, 11 мая.