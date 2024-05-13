https://ukraina.ru/20240513/1055037716.html

Госдума утвердила вице-премьеров РФ

Госдума утвердила вице-премьеров РФ - 13.05.2024 Украина.ру

Госдума утвердила вице-премьеров РФ

Государственная Дума РФ утвердила кандидатуры на должности заместителей председателя правительства РФ. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе ГД

2024-05-13T16:38

2024-05-13T16:38

2024-05-13T16:38

новости

россия

марат хуснуллин

вячеслав володин

госдума

правительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102053/55/1020535549_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_d8255396611abb2d79cc0bd6e7dd0bf9.jpg

На должность первого заместителя председателя правительства РФ назначен Денис Мантуров.На должности заместителей председателя правительства РФ утверждены:Сегодня, 13 мая, на пленарном заседании Госдума РФ рассмотрела вопрос об утверждении кандидатур на должности заместителя председателя правительства.Председатель Госдумы России Вячеслав Володин на заседании отмечал, что кандидатуры, внесенные председателем правительства, "хорошо известны".Предложение по новому составу правительства глава правительства Михаил Мишустин представил в субботу, 11 мая.

https://ukraina.ru/20240513/1055028184.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, марат хуснуллин, вячеслав володин, госдума, правительство