Госдума утвердила вице-премьеров РФ - 13.05.2024 Украина.ру
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Госдума утвердила вице-премьеров РФ
Госдума утвердила вице-премьеров РФ - 13.05.2024 Украина.ру
Госдума утвердила вице-премьеров РФ
Государственная Дума РФ утвердила кандидатуры на должности заместителей председателя правительства РФ. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе ГД
2024-05-13T16:38
2024-05-13T16:38
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госдума
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На должность первого заместителя председателя правительства РФ назначен Денис Мантуров.На должности заместителей председателя правительства РФ утверждены:Сегодня, 13 мая, на пленарном заседании Госдума РФ рассмотрела вопрос об утверждении кандидатур на должности заместителя председателя правительства.Председатель Госдумы России Вячеслав Володин на заседании отмечал, что кандидатуры, внесенные председателем правительства, "хорошо известны".Предложение по новому составу правительства глава правительства Михаил Мишустин представил в субботу, 11 мая.
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новости, россия, марат хуснуллин, вячеслав володин, госдума, правительство
Новости, Россия, Марат Хуснуллин, Вячеслав Володин, Госдума, правительство

Госдума утвердила вице-премьеров РФ

16:38 13.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Государственная Дума РФ утвердила кандидатуры на должности заместителей председателя правительства РФ. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе ГД
На должность первого заместителя председателя правительства РФ назначен Денис Мантуров.
На должности заместителей председателя правительства РФ утверждены:
  • Татьяна Голикова;
  • Дмитрий Григоренко;
  • Александр Новак;
  • Алексей Оверчук;
  • Дмитрий Патрушев;
  • Виталий Савельев;
  • Юрий Трутнев;
  • Марат Хуснуллин;
  • Дмитрий Чернышенко.
Сегодня, 13 мая, на пленарном заседании Госдума РФ рассмотрела вопрос об утверждении кандидатур на должности заместителя председателя правительства.
Председатель Госдумы России Вячеслав Володин на заседании отмечал, что кандидатуры, внесенные председателем правительства, "хорошо известны".
Предложение по новому составу правительства глава правительства Михаил Мишустин представил в субботу, 11 мая.
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Заголовок открываемого материала
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