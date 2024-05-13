"В поисках капитана Гранта". Как Юрий Сенкевич кино рекламировал
"В поисках капитана Гранта". Кадр из фильма
13 мая 1986 года на телеэкраны СССР вышел совместный советско-болгарский многосерийный фильм Станислава Говорухина "В поисках капитана Гранта". Картина, как и многие другие предыдущие работы прославленного режиссера, завоевала огромную популярность. Не последнюю роль в этом сыграл популярный в то время телеведущий Юрий Александрович Сенкевич
В 1865 году французский писатель-фантаст Жюль Верн закончил свой новый роман "Дети капитана Гранта". Первое издание книги состоялось в 1867-68 годах, и практически сразу произведение завоевало огромную популярность не только на Родине, но и во всем мире, так как писатель уже был широко известен читателю и пользовался безграничной популярностью.
В середине 80-х годов прошлого столетия приближался 120-й год написания романа, и сотрудничавший с Одесской киностудией московский режиссёр Станислав Говорухин предложил Комитету Гостелерадио СССР сценарий 7-серийного фильма по мотивам романа и под немного другим названием "В поисках капитана Гранта".
Одноименная с книгой экранизация в СССР уже выходила, к 70-летию книги – в 1936 году её на "Мосфильме" снял режиссёр Владимир Петрович Вайншток. Специально для этой довоенной киноленты прославленный советский композитор Исаак Дунаевский в сотрудничестве с поэтом Василием Лебедевым-Кумачом написал две до сих пор широко известные и популярные песни: "Песенку Роберта" ("А ну ка песню нам пропой, веселый ветер…") и "Песенку Паганеля" ("Жил отважный капитан…"). Кроме того, композитор создал настоящее, ни на что не похожее, действительно, гениальное классическое симфоническое произведение "Увертюру к фильму "Дети капитана Гранта". В новом сериале она, по замыслу Говорухина, также использовалась в начале каждой серии – на её фоне идут титры.
Сценарий сразу же заявлялся не как экранизация произведения, а именно как фильм, созданный по его мотивам, потому что Говорухин добавил несколько эпизодов, которых в первоисточнике не было, от себя. Кроме придуманных приключений Говорухин ввел в сценарий самого Жюля Верна – зритель, как бы, присутствует при процессе написания романа.
Сценарий на Гостелерадио утвердили, но так как в то время у СССР была большая дружба с Болгарией, то и фильм решили делать совместным советско-болгарским, а снимать его на Одесской киностудии. Тем более, что география съемочных локаций предполагалась просто огромная – шутка ли, снять историю кругосветного путешествия по 37-й параллели!
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После утверждения всех планов приступили к подбору актёрского коллектива, который получился интернациональным. На роль Жюля Верна пригласили болгарского актера Владимира Смирнова, роль естествоиспытателя Жака Паганеля великолепно исполнил актер из Эстонии Лембит Ульфсак, в фильме он говорит голосом актера Алексея Золотницкого. Снялась в фильме и француженка – вдова друга Говорухина – Владимира Высоцкого – Марина Влади, исполнившая роль Марко Вовчок, её озвучила Ирина Мирошниченко.
Так же в фильме великолепно сыграли: Николай Ерёменко младший, Тамара Акулова, Владимир Гостюхин, Олег Штефанко, Александр Абдулов, Борис Хмельницкий и многие другие. Это были невероятно популярные в СССР актёры, перечисление только наиболее кассовых работ которых составит несколько абзацев – чего только стоит недавно к тому времени вышедший на экраны самый кассовый фильм Советского Союза "Пираты XX века", в котором в главной роли отметился Николай Ерёменко. Массовку, изобразившую южноамериканских индейцев, набрали из болгарских актёров, они говорят в фильме голосами звезд Советского экрана.
Музыку к фильму написали сын Исаака Дунаевского – Максим Дунаевский и Игорь Кантюков.
Главную, если не сказать заглавную роль, брига "Дункан" в фильме "сыграла" парусная шхуна "Кодор", построенная в Финляндии по заказу СССР в период с 1946 по 1953 год. Примечательно, что у Жюля Верна "Дункан" описывается как парусно-паровой, а "Кодор" был чисто парусной шхуной. Для соответствия бутафорам пришлось "загримировать" корабль, приделав ему бутафорскую трубу из которой валил бутафорский же "угольный" дым. Так же следует упомянуть и то, что некоторые сцены снимались на одесском барке "Товарищ", бывшем немецком "Горх Фок", доставшемся Советскому Союзу в качестве трофея после Великой Отечественной войны. Однако он в титрах не упоминается.
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Морские сцены снимали в Крыму у побережья Ялты, а часть – в Болгарии, в предместье городка Белоградчик, в 40 км от сербской границы. Вообще же география съемок оказалась крайне обширной: они проводились и на горе Ай-Петри в Крыму, и в Болгарии. Так, например, съемки некоторых эпизодов проводили в одной из знаменитых карстовых болгарских пещер "Пещера Проходна" ("Глаз Бога"). Кроме того, снимали и в Курской области в окрестностях Рыльского Свято-Николаевского мужского монастыря, и в Карачаево-Черкессии. Парижские съемки вообще провели в самом Париже, в этом Говорухину и Одесской киностудии помогла Марина Влади.
Съёмки некоторых сцен в горах были сопряжены с крайней опасностью, поэтому каскадёры перед каждым конным трюком инструктировали актёров. Во время зимних съемок на Ай-Петри по сценарию запланировали сход лавины. Для этого на склоне горы смонтировали деревянный щит, за который навалили кучу снега. После этого стяжки перерубили, и снежная масса хлынула вниз. Кадры получились удачными с первого дубля, и никто в результате не пострадал.
Сцену, когда одного из главных героев, Роберта Гранта в исполнении Руслана Курашова, уносит кондор, пришлось снимать в павильоне методом комбинированной съемки. Хотя по первоначальному плану Говорухина планировалось изготовить макет гигантской птицы и прикрепить его к одному из вагончиков канатной дороги на Ай-Петри, а уже к макету птицы прикрепить каскадера и все это дело запустить по канатке. После знакомства с планами киношников директора канатки чуть не хватил инфаркт, и он категорически, наотрез отказался участвовать в подобной авантюре.
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И, тем не менее, несмотря на все предосторожности, без несчастных случаев не обошлось. В самом начале съемок Курашов сломал руку, и большую часть съемок гримерам и костюмерам приходилось маскировать его загипсованную конечность.
Была на съемочной площадке и экстремальная работа с животными. В одной из сцен на героя Николая Еременко нападает питон. Хоть рептилия и была дрессированной, во время одного из дублей в ней проснулись дремавшие инстинкты, и она принялась всерьез сжимать свои объятия и душить актера, и отказывалась соглашаться, что это должно быть понарошку. Судя по тому, что Ерёменко потом ещё снимался, всё закончилось хорошо...
В 1985 году, во время очередного захода "Кодора"/"Дункана" в Ялту на борт поднялась съёмочная группа крайне популярной в то время в СССР телепередачи "Клуб путешественников" во главе с её бессменным автором и ведущим Юрием Сенкевичем. Он взял интервью у режиссёра и актёров, а также вкратце рассказал зрителям сюжет произведения Жюля Верна "Дети капитана Гранта" – эта съемка стала одной из передач цикла "По следам литературных героев". Таким образом, телевидение заранее анонсировало выход еще только снимавшегося фильма. Учитывая популярность передачи и её ведущего… и режиссёра, и актёров, и самого произведения, телезрители заранее с нетерпением стали ждать телепремьеры.
В общей сложности съёмки всех семи серий продлились полтора года и закончились в 1985 году. Премьера состоялась 13 мая 1986 года на Центральном телевидении СССР. В Болгарии на телеэкраны фильм вышел в ноябре того же года.
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После того, как "В поисках капитана Гранта" посмотрели граждан СССР миллионы (да практически все, кто мог), и телевидение, и киностудию завалили благодарственными письмами. Зритель крайне тепло принял экранизацию любимого всеми ещё с детства произведения великого французского писателя-фантаста.
В 1985 году в том самом интервью Сенкевичу Говорухин сказал, что снимает свой фильм в первую очередь для того, чтобы вернуть телезрителю интерес к печатным произведениям. Ему это целиком и полностью удалось – 1986 год отметился всплеском интереса читателей к романам Жюль Верна, и не только к "Детям капитана Гранта", а также к прочей приключенческой литературе.
С даты премьеры прославленного советского сериала прошло уже 38 лет. Современные избалованные Голливудом и компьютерной графикой дети и подростки, к сожалению, подобные фильмы смотреть почти перестали (и почти перестали читать книги). Те же немногие, кто ещё смотрит, чаще в первую очередь обращают внимание на ляпы в виде томагавков с заклепками или, почему южноамериканские индейцы или новозеландские маори говорят по-русски. К сожалению, они не обращают внимание на другое, намного более важное: замечательные режиссуру и актёрскую игру, и красоту показанных человеческих отношений, которых так не хватает в нашем ожесточившемся, циничном современном мире.