Россия показывает зубы. Киселев об учениях российских ядерных сил
Одной из центральных тем передачи "Вести недели" 12 мая 2024 года стали запланированные в России военные учения по подготовке применения нестратегических ядерных сил. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев объяснил, почему эти учения стали настоящей сенсацией
В продолжение темы возможности применения Россией ядерного оружия, затронутой в предыдущем выпуске "Вестей недели", Дмитрий Киселев снова объясняет политические жесты Кремля. Россия и раньше проводила разного рода военные учения – как обычных сил, так и ядерных – как стратегических, так и не стратегических. Десятки раз.
В самих по себе учениях, которые поручил провести верховный главнокомандующий Владимир Путин, на первый взгляд мало нового. Но, по словам Киселева, абсолютно сенсационны в прошедших учениях по подготовке применения нестратегических ядерных сил как минимум три момента.
Во-первых, учения поданы в заявлении Минобороны России именно как "ответ на провокационные заявления и угрозы" с Запада. То есть, объясняет Киселев, "если раньше подобные учения были плановой армейской рутиной, то сейчас это уже конкретный жест – действие по предотвращению совершенно конкретных угроз". Речь идет об угрозах ввести западные войска на Украину, о чем еще в феврале начал говорить президент Франции Макрон.
"Теперь уже [Макрон] и свой ядерный потенциал предлагает Евросоюзу, говорит, "для создания стратегической двусмысленности" для России, чтобы Москва не знала точно, как же себя поведет удивительный Париж. Но позвольте, это не стратегическая двусмысленность, а стратегическая бессмысленность. Поведение Макрона выглядит неуместным кокетством – то ли да, то ли нет, а вот вы поволнуйтесь", — говорит Дмитрий Киселев.
Также на днях британский министра иностранных дел Дэвид Кэмерон призывал Киев ударить британскими дальнобойными ракетами по целям в глубине российской территории. А экс-верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский четырехзвездный адмирал Джеймс Ставридис заявил, что "в случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать".
"Ну что это? Может быть, России тогда уж "нейтрализовать" Гамбург или прямо стразу Лондон?", — спрашивает Киселев.
Дмитрий Песков назвал эти заявления западных политиков "угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность" и заявил, что "они требуют очень ответственной стремительной реакции со стороны России, что и происходит".
Именно в ответ на эти заявления и угрозы Россия и начинает учения нестратегических ядерных сил.
"В этих действиях – явная решимость и готовность применить оружие, которое раньше мы еще никогда не применяли. Так раньше мы еще никому и никогда не отвечали", — говорит генеральный директор агентства "Россия сегодня".
Во-вторых, кроме прочего, Россия пошла на откровенную демонстрацию ядерного взаимодействия с Минском. Раньше ничего подобного не было. По просьбе президента Лукашенко ядерное оружие РФ недавно было размещено в Белоруссии. И теперь страны тренируются вместе.
"Это учение, тренировка. Поскольку на территории Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие, то в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии об этом просил – принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно. В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано. Они начали совместную подготовку", – рассказал Владимир Путин.
Третий же сенсационный, по мнению Киселева, момент в этих учениях заключается в том, что о них объявлено за день до инаугурации.
“Это именно жест, говорящий о бескомпромиссном намерении Путина защищать интересы России, используя весь наш боевой арсенал. А время сейчас такое, что вариантов особо и не оставляет", — считает Киселев.
"Я много раз говорил: для нас это вопрос жизни и смерти, а для них это вопрос улучшения своего тактического положения в целом раскладе в мире, но и в Европе в частности, сохранения своего статуса среди своих союзников, – подчеркнул президент РФ Владимир Путин. – Это тоже важно, но не настолько, насколько для нас. Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий".
Киселев считает, что эти слова касаются непосредственно Макрона с его "стратегической двусмысленностью". Путин же в деле защиты России абсолютно предсказуем и остается верен взятой линии. Киселев напомнил слова президента, сказанные им 24 февраля 22-го года:
"Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий".
"Собственно, объявленные как ответ на угрозы с Запада учения нестратегических ядерных сил означают, что Россия показывает зубы – ядерные зубы", — объясняет телеведущий.
Но о чем, собственно, речь? Если говорить о пределах досягаемости, то стратегическое оружие, которое называют "великим уравнителем", – это дальность более пяти с половиной тысяч километров, а мощность – от сотен до миллионов тонн. У тактического дальность и мощность меньше — это ракеты, авиационные бомбы, торпеды и даже артиллерийские снаряды калибром 152 миллиметра, где поражающая сила – ядерный взрыв разной мощности – в тротиловом эквиваленте от тонн до десятков килотонн.
"Например, нестратегические ракеты "Калибр" морского базирования – это дальность в две с половиной тысячи километров. А мощность ядерного заряда в десятки килотонн. Много или мало?" — задаётся вопросом Дмитрий Киселев.
Для сравнения: над японской Хиросимой в августе 1945-го американцы взорвали атомную бомбу в 15 килотонн. Через несколько дней над Нагасаки – 20 килотонн. По сегодняшним меркам это и есть нестратегическое или тактическое ядерное оружие.
При этом наряду со стратегическим оружием, где у Москвы с Вашингтоном по договору СНВ паритет, Россия обладает самым мощным и разнообразным арсеналом тактического ядерного оружия в мире, что признают и чего давно опасаются США.
Что интересно, тактическое ядерное оружие не подлежит международному учету. Никаких договоренностей по нему нет. И такого оружия у России много.
"Так много, что лишь объявление о намерении потренировать сейчас его практическое применение вызвало у Макрона испарину со словами, мол, Франция же с Россией сейчас не воюет. Ну да, пока не воюет. Но где грань в том, чем занимается Франция? Или Англия? Или Румыния и Польша? Где грань?", — говорит Киселев.
Телеведущий считает, что какие-то действия в ответ на нарастающие угрозы в адрес России в последнее время напрашивались — "то ли ядерный взрыв, то ли еще что-то на эту тему".
В свое время принуждение Запада к миру оказалось успешным благодаря демонстративным испытаниям советской "Царь-бомбы" на полигоне заполярного архипелага Новая Земля в 1961 году.
Это первый в мире термоядерный взрыв. Мощность – 58 мегатонн. Первоначально планировалось взорвать 100 мегатонн – мощность еще была неограниченна – но потом благоразумно остановились на половине. Взрывная волна трижды опоясала Землю, а вспышка была видна за тысячу километров.
Как раз после взрыва советской "Царь-бомбы" США пошли на многие соглашения об ограничении ядерных вооружений, а в итоге наступила эпоха, названная разрядкой напряженности.
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В наши дни президент Путин также принял решение на данном этапе ответить на нарастающие угрозы учениями нестратегических ядерных сил. Киселев сравнивает такое решение с бесконтактным каратэ. Каратэ – восточное боевое искусство – зародилось именно как бесконтактное – в том смысле, чтобы сначала со всей решительностью продемонстрировать технику ударов, не задев противника. Но такие удары, будь они доведены чуть дальше, нанесли бы противнику сокрушительный урон.
"Философия изначально бесконтактного каратэ сводилась к тому, чтобы не покалечить противника атакующим действием, а избежать боя. Но если нападающий совершит неверное или агрессивное движение, то рискует нарваться по полной", — объясняет Киселев свою метафору.
Однако, в отличии от бесконтактного каратэ, на предстоящих учениях будет все всерьёз. Александр Лукашенко рассказал, что в ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, а авиационные воинские части подготовят фронтовые штурмовики Су-25 к действиям со спецбоеприпасами по поддержке обороняющихся войск и нанесению противнику неприемлемого ущерба.
Чтобы гарантированно донести позицию Москвы до западных столиц, в российский МИД был вызван британский посол Найджел Кейси. По сообщению министерства, Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами.
Такие конкретные формулировки из внешнеполитического ведомства звучат впервые. В то время, как сообщение Минобороны о ядерных учениях посылает четкий сигнал более широкому кругу адресатов.
Согласно Минобороны, учения по применению российского нестратегического ядерного оружия должны состояться в ближайшее время.
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