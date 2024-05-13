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Россия показывает зубы. Киселев об учениях российских ядерных сил

Россия показывает зубы. Киселев об учениях российских ядерных сил - 13.05.2024 Украина.ру

Россия показывает зубы. Киселев об учениях российских ядерных сил

Одной из центральных тем передачи "Вести недели" 12 мая 2024 года стали запланированные в России военные учения по подготовке применения нестратегических ядерных сил. Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев объяснил, почему эти учения стали настоящей сенсацией

2024-05-13T18:04

2024-05-13T18:04

2024-05-13T18:04

россия

запад

франция

владимир путин

эммануэль макрон

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ес

нато

дмитрий киселев

ядерное оружие

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В продолжение темы возможности применения Россией ядерного оружия, затронутой в предыдущем выпуске "Вестей недели", Дмитрий Киселев снова объясняет политические жесты Кремля. Россия и раньше проводила разного рода военные учения – как обычных сил, так и ядерных – как стратегических, так и не стратегических. Десятки раз.В самих по себе учениях, которые поручил провести верховный главнокомандующий Владимир Путин, на первый взгляд мало нового. Но, по словам Киселева, абсолютно сенсационны в прошедших учениях по подготовке применения нестратегических ядерных сил как минимум три момента.Во-первых, учения поданы в заявлении Минобороны России именно как "ответ на провокационные заявления и угрозы" с Запада. То есть, объясняет Киселев, "если раньше подобные учения были плановой армейской рутиной, то сейчас это уже конкретный жест – действие по предотвращению совершенно конкретных угроз". Речь идет об угрозах ввести западные войска на Украину, о чем еще в феврале начал говорить президент Франции Макрон."Теперь уже [Макрон] и свой ядерный потенциал предлагает Евросоюзу, говорит, "для создания стратегической двусмысленности" для России, чтобы Москва не знала точно, как же себя поведет удивительный Париж. Но позвольте, это не стратегическая двусмысленность, а стратегическая бессмысленность. Поведение Макрона выглядит неуместным кокетством – то ли да, то ли нет, а вот вы поволнуйтесь", — говорит Дмитрий Киселев.Также на днях британский министра иностранных дел Дэвид Кэмерон призывал Киев ударить британскими дальнобойными ракетами по целям в глубине российской территории. А экс-верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский четырехзвездный адмирал Джеймс Ставридис заявил, что "в случае войны Калининград необходимо будет нейтрализовать"."Ну что это? Может быть, России тогда уж "нейтрализовать" Гамбург или прямо стразу Лондон?", — спрашивает Киселев.Дмитрий Песков назвал эти заявления западных политиков "угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность" и заявил, что "они требуют очень ответственной стремительной реакции со стороны России, что и происходит".Именно в ответ на эти заявления и угрозы Россия и начинает учения нестратегических ядерных сил."В этих действиях – явная решимость и готовность применить оружие, которое раньше мы еще никогда не применяли. Так раньше мы еще никому и никогда не отвечали", — говорит генеральный директор агентства "Россия сегодня".Во-вторых, кроме прочего, Россия пошла на откровенную демонстрацию ядерного взаимодействия с Минском. Раньше ничего подобного не было. По просьбе президента Лукашенко ядерное оружие РФ недавно было размещено в Белоруссии. И теперь страны тренируются вместе."Это учение, тренировка. Поскольку на территории Белоруссии размещено нестратегическое ядерное оружие, то в этот раз предложили нашим друзьям, союзникам, да и президент Белоруссии об этом просил – принять участие в одном из этапов этого учения. Мы их проводим регулярно. В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе белорусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям. Соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано. Они начали совместную подготовку", – рассказал Владимир Путин.Третий же сенсационный, по мнению Киселева, момент в этих учениях заключается в том, что о них объявлено за день до инаугурации.“Это именно жест, говорящий о бескомпромиссном намерении Путина защищать интересы России, используя весь наш боевой арсенал. А время сейчас такое, что вариантов особо и не оставляет", — считает Киселев."Я много раз говорил: для нас это вопрос жизни и смерти, а для них это вопрос улучшения своего тактического положения в целом раскладе в мире, но и в Европе в частности, сохранения своего статуса среди своих союзников, – подчеркнул президент РФ Владимир Путин. – Это тоже важно, но не настолько, насколько для нас. Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий".Киселев считает, что эти слова касаются непосредственно Макрона с его "стратегической двусмысленностью". Путин же в деле защиты России абсолютно предсказуем и остается верен взятой линии. Киселев напомнил слова президента, сказанные им 24 февраля 22-го года: "Собственно, объявленные как ответ на угрозы с Запада учения нестратегических ядерных сил означают, что Россия показывает зубы – ядерные зубы", — объясняет телеведущий.Но о чем, собственно, речь? Если говорить о пределах досягаемости, то стратегическое оружие, которое называют "великим уравнителем", – это дальность более пяти с половиной тысяч километров, а мощность – от сотен до миллионов тонн. У тактического дальность и мощность меньше — это ракеты, авиационные бомбы, торпеды и даже артиллерийские снаряды калибром 152 миллиметра, где поражающая сила – ядерный взрыв разной мощности – в тротиловом эквиваленте от тонн до десятков килотонн."Например, нестратегические ракеты "Калибр" морского базирования – это дальность в две с половиной тысячи километров. А мощность ядерного заряда в десятки килотонн. Много или мало?" — задаётся вопросом Дмитрий Киселев.Для сравнения: над японской Хиросимой в августе 1945-го американцы взорвали атомную бомбу в 15 килотонн. Через несколько дней над Нагасаки – 20 килотонн. По сегодняшним меркам это и есть нестратегическое или тактическое ядерное оружие.При этом наряду со стратегическим оружием, где у Москвы с Вашингтоном по договору СНВ паритет, Россия обладает самым мощным и разнообразным арсеналом тактического ядерного оружия в мире, что признают и чего давно опасаются США.Что интересно, тактическое ядерное оружие не подлежит международному учету. Никаких договоренностей по нему нет. И такого оружия у России много."Так много, что лишь объявление о намерении потренировать сейчас его практическое применение вызвало у Макрона испарину со словами, мол, Франция же с Россией сейчас не воюет. Ну да, пока не воюет. Но где грань в том, чем занимается Франция? Или Англия? Или Румыния и Польша? Где грань?", — говорит Киселев.Телеведущий считает, что какие-то действия в ответ на нарастающие угрозы в адрес России в последнее время напрашивались — "то ли ядерный взрыв, то ли еще что-то на эту тему".В свое время принуждение Запада к миру оказалось успешным благодаря демонстративным испытаниям советской "Царь-бомбы" на полигоне заполярного архипелага Новая Земля в 1961 году.Это первый в мире термоядерный взрыв. Мощность – 58 мегатонн. Первоначально планировалось взорвать 100 мегатонн – мощность еще была неограниченна – но потом благоразумно остановились на половине. Взрывная волна трижды опоясала Землю, а вспышка была видна за тысячу километров.Как раз после взрыва советской "Царь-бомбы" США пошли на многие соглашения об ограничении ядерных вооружений, а в итоге наступила эпоха, названная разрядкой напряженности.В наши дни президент Путин также принял решение на данном этапе ответить на нарастающие угрозы учениями нестратегических ядерных сил. Киселев сравнивает такое решение с бесконтактным каратэ. Каратэ – восточное боевое искусство – зародилось именно как бесконтактное – в том смысле, чтобы сначала со всей решительностью продемонстрировать технику ударов, не задев противника. Но такие удары, будь они доведены чуть дальше, нанесли бы противнику сокрушительный урон."Философия изначально бесконтактного каратэ сводилась к тому, чтобы не покалечить противника атакующим действием, а избежать боя. Но если нападающий совершит неверное или агрессивное движение, то рискует нарваться по полной", — объясняет Киселев свою метафору.Однако, в отличии от бесконтактного каратэ, на предстоящих учениях будет все всерьёз. Александр Лукашенко рассказал, что в ходе проверки будет осуществляться подача спецбоеприпасов в ракетные и авиационные воинские части, а авиационные воинские части подготовят фронтовые штурмовики Су-25 к действиям со спецбоеприпасами по поддержке обороняющихся войск и нанесению противнику неприемлемого ущерба.Чтобы гарантированно донести позицию Москвы до западных столиц, в российский МИД был вызван британский посол Найджел Кейси. По сообщению министерства, Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами. Такие конкретные формулировки из внешнеполитического ведомства звучат впервые. В то время, как сообщение Минобороны о ядерных учениях посылает четкий сигнал более широкому кругу адресатов.Согласно Минобороны, учения по применению российского нестратегического ядерного оружия должны состояться в ближайшее время.

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Сергей Зуев

россия, запад, франция, владимир путин, эммануэль макрон, минобороны, ес, нато, дмитрий киселев, ядерное оружие, эксклюзив