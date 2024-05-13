Мэры Киева и Львова срочно копят на дроны для военных, дислоцирующихся на Харьковском направлении
18:00 13.05.2024 (обновлено: 18:01 13.05.2024)
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / vitaliyklitschko
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / vitaliyklitschko
Мэр Киева Виталий Кличко срочно организовал сбор средств на беспилотники для ВСУ "в качестве благотворительной помощи". С учетом тяжелого положения украинских подразделений на Харьковском направлении, им будет дополнительно передано 150 fpv-дронов
"Из того, что срочно насобирали и сегодня отправляем в качестве благотворительной помощи защитникам: 57 мотопехотной бригаде, которая бьется под Волчанском, - 150 fpv-дронов, 4 квадрокоптера Mavic,1 систему РЭБ", - написал Кличко в своем телеграм-канале.
Он добавил, что другим подразделениям ВСУ под Харьков также передадут пять систем радиолокационной борьбы. В планах - отправка еще 350 fpv-дронов за внебюджетные средства.
Помимо этого, из киевского бюджета на срочную помощь военнослужащим выделили 97 миллионов гривен. На эти средства также приобретут беспилотники и автомобильную технику.
Помимо Кличко, судьбой солдат ВСУ озабочен и мэр Львова, который пообещал передать им 500 беспилотных летательных аппаратов к концу этой недели.
По данным украинской стороны, ВС РФ уже начали окружать Волчанск в Харьковской области. Западные СМИ пишут, что под контроль российской армии за несколько дней перешло не менее десяти населенных пунктов. Минобороны РФ информировало, что российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР.
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