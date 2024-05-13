Мэры Киева и Львова срочно копят на дроны для военных, дислоцирующихся на Харьковском направлении - 13.05.2024 Украина.ру
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Мэры Киева и Львова срочно копят на дроны для военных, дислоцирующихся на Харьковском направлении
Мэры Киева и Львова срочно копят на дроны для военных, дислоцирующихся на Харьковском направлении - 13.05.2024 Украина.ру
Мэры Киева и Львова срочно копят на дроны для военных, дислоцирующихся на Харьковском направлении
Мэр Киева Виталий Кличко срочно организовал сбор средств на беспилотники для ВСУ "в качестве благотворительной помощи". С учетом тяжелого положения украинских подразделений на Харьковском направлении, им будет дополнительно передано 150 fpv-дронов
2024-05-13T18:00
2024-05-13T18:01
новости
виталий кличко
киев
львов
вооруженные силы украины
наступление
всу
вс рф
харьковская область
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Он добавил, что другим подразделениям ВСУ под Харьков также передадут пять систем радиолокационной борьбы. В планах - отправка еще 350 fpv-дронов за внебюджетные средства.Помимо этого, из киевского бюджета на срочную помощь военнослужащим выделили 97 миллионов гривен. На эти средства также приобретут беспилотники и автомобильную технику.Помимо Кличко, судьбой солдат ВСУ озабочен и мэр Львова, который пообещал передать им 500 беспилотных летательных аппаратов к концу этой недели.По данным украинской стороны, ВС РФ уже начали окружать Волчанск в Харьковской области. Западные СМИ пишут, что под контроль российской армии за несколько дней перешло не менее десяти населенных пунктов. Минобороны РФ информировало, что российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР.
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новости, виталий кличко, киев, львов, вооруженные силы украины, наступление, всу, вс рф, харьковская область, харьков, сво, спецоперация
Новости, Виталий Кличко, Киев, Львов, Вооруженные силы Украины, наступление, ВСУ, ВС РФ, Харьковская область, Харьков, СВО, Спецоперация

Мэры Киева и Львова срочно копят на дроны для военных, дислоцирующихся на Харьковском направлении

18:00 13.05.2024 (обновлено: 18:01 13.05.2024)
 
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- РИА Новости, 1920, 13.05.2024
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Мэр Киева Виталий Кличко срочно организовал сбор средств на беспилотники для ВСУ "в качестве благотворительной помощи". С учетом тяжелого положения украинских подразделений на Харьковском направлении, им будет дополнительно передано 150 fpv-дронов
"Из того, что срочно насобирали и сегодня отправляем в качестве благотворительной помощи защитникам: 57 мотопехотной бригаде, которая бьется под Волчанском, - 150 fpv-дронов, 4 квадрокоптера Mavic,1 систему РЭБ", - написал Кличко в своем телеграм-канале.
Он добавил, что другим подразделениям ВСУ под Харьков также передадут пять систем радиолокационной борьбы. В планах - отправка еще 350 fpv-дронов за внебюджетные средства.
Помимо этого, из киевского бюджета на срочную помощь военнослужащим выделили 97 миллионов гривен. На эти средства также приобретут беспилотники и автомобильную технику.
Помимо Кличко, судьбой солдат ВСУ озабочен и мэр Львова, который пообещал передать им 500 беспилотных летательных аппаратов к концу этой недели.
По данным украинской стороны, ВС РФ уже начали окружать Волчанск в Харьковской области. Западные СМИ пишут, что под контроль российской армии за несколько дней перешло не менее десяти населенных пунктов. Минобороны РФ информировало, что российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР.
17:06
На Западе обозначили проблемы ВСУ под Харьковом: нет обороны, снарядов и силРоссийская армия продолжает улучшать свое положение в Харьковской области, где несколько дней назад началось наступление на позиции ВСУ. Западная пресса не скрывает, что ситуация для Украины на данном участке фронта может обернуться самыми тяжелыми последствиями
 
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