https://ukraina.ru/20240513/1055040791.html

Мэры Киева и Львова срочно копят на дроны для военных, дислоцирующихся на Харьковском направлении

Мэры Киева и Львова срочно копят на дроны для военных, дислоцирующихся на Харьковском направлении - 13.05.2024 Украина.ру

Мэры Киева и Львова срочно копят на дроны для военных, дислоцирующихся на Харьковском направлении

Мэр Киева Виталий Кличко срочно организовал сбор средств на беспилотники для ВСУ "в качестве благотворительной помощи". С учетом тяжелого положения украинских подразделений на Харьковском направлении, им будет дополнительно передано 150 fpv-дронов

2024-05-13T18:00

2024-05-13T18:00

2024-05-13T18:01

новости

виталий кличко

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Он добавил, что другим подразделениям ВСУ под Харьков также передадут пять систем радиолокационной борьбы. В планах - отправка еще 350 fpv-дронов за внебюджетные средства.Помимо этого, из киевского бюджета на срочную помощь военнослужащим выделили 97 миллионов гривен. На эти средства также приобретут беспилотники и автомобильную технику.Помимо Кличко, судьбой солдат ВСУ озабочен и мэр Львова, который пообещал передать им 500 беспилотных летательных аппаратов к концу этой недели.По данным украинской стороны, ВС РФ уже начали окружать Волчанск в Харьковской области. Западные СМИ пишут, что под контроль российской армии за несколько дней перешло не менее десяти населенных пунктов. Минобороны РФ информировало, что российские военные улучшили тактическое положение в Харьковской области и ЛДНР.

https://ukraina.ru/20240513/1055038174.html

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новости, виталий кличко, киев, львов, вооруженные силы украины, наступление, всу, вс рф, харьковская область, харьков, сво, спецоперация