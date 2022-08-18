ВСУ готовят провокацию на АЭС в Запорожье до 19 августа
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"Обвинят в ядерном терроризме": Минобороны РФ раскрыло детали готовящейся провокации Киева
ВСУ готовят провокацию на АЭС в Запорожье до 19 августа
"Обвинят в ядерном терроризме": Минобороны РФ раскрыло детали готовящейся провокации Киева
ВСУ совершили 12 обстрелов Запорожской АЭС за месяц, в результате зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе. Об этом 18 августа сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
2022-08-18T13:24
2022-08-18T13:24
новости
запорожская аэс
ядерная энергетика
всу
обстрелы
минобороны рф
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По данным Минобороны РФ, в результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, объекты жизнеобеспечения Энергодара. При этом Кириллов отметил, что с подачи западных кураторов Киев стремится вызвать незначительную аварию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в срыве ее безопасной эксплуатации. В свою очередь РФ готова представить МАГАТЭ снимки, доказывающие, что российского оружия на территории Запорожской АЭС нет.По информации оборонного ведомства, ️США замалчивают данные об обстрелах Киевом ЗАЭС, способствуя возможному развитию ядерной катастрофы в Европе. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.Провокация техногенной катастрофы со стороны ВСУ ориентировочно может быть инсценирована на ЗАЭС до 19 августа. Это планируется устроить для того, чтобы оказания влияние на генсека ООН и весь мир для прикрытия выгодных Киеву решений;ВСУ стремится создать на ЗАЭС зоны отчуждения до 30 км и обвинить ВС России в ядерном терроризме.Ранее в интервью Украина.ру депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев заявил, что киевскому режиму крайне необходим контроль над Запорожской АЭС, это нужно и Западу, потому Киев так высоко поднял ставки, обстреливая атомную станцию.
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новости, запорожская аэс, ядерная энергетика, всу, обстрелы, минобороны рф
Новости, Запорожская АЭС, Ядерная энергетика, ВСУ, обстрелы, Минобороны РФ

"Обвинят в ядерном терроризме": Минобороны РФ раскрыло детали готовящейся провокации Киева

13:24 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожскую АЭС посетили иностранные журналисты
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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ВСУ совершили 12 обстрелов Запорожской АЭС за месяц, в результате зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и 5 дронов-камикадзе. Об этом 18 августа сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов
По данным Минобороны РФ, в результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, объекты жизнеобеспечения Энергодара.
При этом Кириллов отметил, что с подачи западных кураторов Киев стремится вызвать незначительную аварию на ЗАЭС, чтобы обвинить Россию в срыве ее безопасной эксплуатации. В свою очередь РФ готова представить МАГАТЭ снимки, доказывающие, что российского оружия на территории Запорожской АЭС нет.
По информации оборонного ведомства, США замалчивают данные об обстрелах Киевом ЗАЭС, способствуя возможному развитию ядерной катастрофы в Европе. Согласно прогнозу, радиоактивные вещества в случае аварии на Запорожской АЭС накроют Польшу, Германию, Словакию, Румынию, Молдавию.
Провокация техногенной катастрофы со стороны ВСУ ориентировочно может быть инсценирована на ЗАЭС до 19 августа. Это планируется устроить для того, чтобы оказания влияние на генсека ООН и весь мир для прикрытия выгодных Киеву решений;

ВСУ стремится создать на ЗАЭС зоны отчуждения до 30 км и обвинить ВС России в ядерном терроризме.
Ранее в интервью Украина.ру депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев заявил, что киевскому режиму крайне необходим контроль над Запорожской АЭС, это нужно и Западу, потому Киев так высоко поднял ставки, обстреливая атомную станцию.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
07:34
Сотрудник МИД РФ объяснил, почему МАГАТЭ не может посетить Запорожскую АЭСДелегация Международного агентства по атомной энергии не может посетить Запорожскую АЭС, пока украинская сторона не прекратит обстрелы станции. Об этом заявил на Обзорной конференции ДНЯО замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий, передает 18 августа РИА Новости
 
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