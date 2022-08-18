https://ukraina.ru/20220818/1037784826.html

Олег Царёв о горькой правде, обстрелах Запорожской АЭС и планах Украины

Олег Царёв о горькой правде, обстрелах Запорожской АЭС и планах Украины - 18.08.2022 Украина.ру

Олег Царёв о горькой правде, обстрелах Запорожской АЭС и планах Украины

Украина.ру, 18.08.2022

2022-08-18T12:38

2022-08-18T12:38

2022-08-18T14:00

интервью

олег царев

крым

украина

сво

диверсии

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036931272_22:12:847:476_1920x0_80_0_0_b3b47a6ec58c44907bc3c5af6d7797d8.jpg

Киевскому режиму крайне необходим контроль над Запорожской АЭС, это нужно и Западу, потому Киев так высоко поднял ставки, обстреливая атомную станцию, считает депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.— Олег Анатольевич: взрывы в Джанкое, попытки теракта в Курской области, подрывы ЛЭП и железных дорог. Это уже «красные линии» или еще нет? Какой реакции спецслужб и военных нам следует ожидать?— Тема Крыма звучит в последнее время достаточно часто. У нас под Саками был инцидент, и мы до сих пор не получили внятного объяснения от Министерства обороны. Мы слышали, что самолеты не пострадали, но после этого была публикация достаточного количества различных спутниковых снимков разных собственников до взрыва и после взрыва, и мы видим, что часть самолетов пострадали. У меня была такая ситуация. Товарищ был на устранении пожара, через три часа после взрыва. Он мне написал, позвонил, объяснил, и даже снимки сбросил самолетов. Он сказал: «Олег, я тут нахожусь на входе в аэропорт, стоит большой транспортный самолет, стоят МИГи, все, слава богу, целое». Потом, как оказалось, когда мы с ним пересмотрели спутниковые снимки, — он был в той части, которая не пострадала. Пострадали объекты, которые находились в центре аэропорта, которые находились за забором, и он их не видел.Этот мой товарищ — это один из командиров в Донбассе, который всегда страдал за свою скрупулезную честность и за поиски правды, возможно, там, где можно было и промолчать. Учитывая заявление Минобороны и его слова, я был уверен, что самолеты не пострадали. Но потом я посмотрел спутниковые снимки… и Минобороны молчит. До сих пор не слышали заявление Минобороны по этому поводу — сколько самолетов пострадало. Мы всю информацию черпаем из зарубежных источников, а это очень плохо.В советское время, когда люди перестали доверять СМИ, они начали слушать «Радио Свобода»*, «Голос Америки»*. Ничем хорошим это не кончилось. Советский Союз был государством, в какой-то степени посильнее и покрепче России. Поэтому я хочу обратить внимание, что людям надо говорить правду. Какая бы ни была правда, горькая или не очень – мы ее всю примем, мы всегда будем вместе с Россией нести тяготы, и, надеюсь, победы в будущем. Надо, чтобы люди доверяли своим СМИ.Сейчас у нас получается такая ситуация по Крыму: в районе шести часов утра прозвучали взрывы в Майском, это Джанкойский район, и некоторое время был разнобой. Одни писали о том, что это загорелся трансформатор, и показывали снимок и видео горящего трансформатора в Джанкое. А вторые говорили: "нет, это воинская часть, послушайте, там рвутся снаряды". Действительно, есть видео, где разлетаются снаряды, это не перепутаешь. И в конце концов, возобладала версия, что действительно взорвался временный склад боеприпасов, который был в Майском, и, возможно, боеприпасы взрывом занесло, отнесло и поразило именно ту крупнейшую трансформаторную, которая должна была задействована для получения электроэнергии Запорожской АЭС.Я не поленился, взял линейку, померил – 50 километров от Майского до подстанции. Зона поражения, откуда выселяли людей – пять километров. Пятьдесят километров – достаточно большое расстояние, чтобы снаряд мог долететь, это маловероятно.С учетом того, что тут же начали публиковать горящие клубы дыма, идущие над аэродромом Гвардейским – это Симферопольский район, это еще дальше, чем от Майского, это уже сотни километров. Мы обсуждали снимок разрушения железной дороги - это очень не похоже на взрыв снарядов, там где-то сантиметров на 20-30 разрушен рельс. Его меняли очень быстро, в течение полутора часов. Сейчас проверят всю железную дорогу, вдруг там остались боеприпасы, которые, возможно, разбросало, либо эта мина, которую заложили. Тем более, надо проверить железную дорогу, прежде чем пускать пассажирские поезда. Здесь такая же ситуация. Если это диверсанты, то это спецслужбы не уследили. Да, конечно, должны были быть постовые, должны были работать службы Минобороны, но в основном - это спецслужбы. Если это беспилотники, то это Министерство обороны. И очень бы не хотелось, чтобы в этом противостоянии между ведомствами мы потеряли правду, что же на самом деле произошло. В принципе, разницы нет. Украина нанесла удары. Надо думать, как отвечать. Если это диверсанты, значит, надо усиливать работу спецслужб. Если это беспилотники? Кстати, я в свое время мониторил социальные сети – местные жители говорили, что над Гвардейским они видели то ли самолет, то ли беспилотники. Спросили Сергея Валерьевича Аксенова, руководителя Крыма, как это он прокомментирует, он сказал: я это не комментирую, будет комментировать Министерство обороны.Если это беспилотники или самолет – надо усиливать работу ПВО. Поэтому, в любом случае правда нужна. Я запускал у себя опросы в телеграм-канале "Олег Царев": как вы считаете, нужна всегда правда, хоть и горькая, или важно оглядываться и сообщать то, что нужно, и то, что правильно? Я сам не знал, как люди проголосуют, но больше 90% людей проголосовали за горькую правду. Об этом стоит задуматься.- А что касается обстрелов Запорожской АЭС?– Атомную станцию строили в советское время, с запасом прочности. Непрямой удар стратегического ядерного оружия выдерживает. Если ракета взорвется не прямо на куполе, а непосредственно рядом, то купол выдержит.Надо понимать, что сама атомная станция работает на электроэнергии, которую она же вырабатывает. Эта электроэнергия должна выйти из атомной станции, войти на подстанцию, подстанция должна преобразовать то напряжение, которое используется для атомной станции, и только потом он используется. Если вывести из строя подстанцию, то есть, конечно дизель-генератор, но это не штатный режим, долго так проработать АЭС не может. Этим и пользуются украинцы, когда обстреливают Запорожскую АЭС.- На что же рассчитывает Украина, устраивая эту провокацию?- Здесь интересная ситуация. После того, когда должны были выехать инспекторы МАГАТЭ - и не выехали - на Запорожскую АЭС, после того как закончилось вничью заседание в ООН... Объясню, почему. Потому что Россия надеялась, что возможный взрыв АЭС – это серьезная угроза для всего мира, что весь мир надавит на Украину, чтобы она прекратила обстреливать Запорожскую АЭС, но этого не произошло.Украина рассчитывала, что будет такое давление на Россию, что Россия отступит и фактически передаст Украине назад Запорожскую АЭС, этого тоже не произошло.Многие говорят: давайте потушим станцию, потушим реакторы, дадим электроэнергию с Крыма. Я не имею права рассказывать всех технических деталей, но электроэнергии в Крыму, в силу ряда причин, нет сейчас лишней. Если отключить Запорожскую АЭС, у нас все южные территории Украины, которые под нашим контролем, окажутся без электроэнергии. Поэтому выключить АЭС мы не можем.С другой стороны, почему Украина пошла ва-банк? Они пошли ва-банк, подняли ставки непомерно. Обстреливать атомную станцию… Если она выйдет из строя - а выйдет, если разорвать цепочки подачи электроэнергии, не говоря о том, что на протяжении многих лет украинский "Энергоатом" безбожно разворовывал средства, которые выделались на ремонт атомных станций. В первую очередь экономя на работе задвижек автоматических и систем автоматики, которую надо менять время от времени. Нет гарантии, когда станция войдет во внештатный режим, вся система автоматики отработает правильно.Я об этом писал неоднократно и два, и три года назад. У меня есть друзья в "Энергатоме" украинском, они говорят, что ситуация - патовая. Они говорят: мы помним, когда ядерные реакторы отключались, и они говорят - взрыв может произойти даже на не работающей и не обстреливаемой станции. А если ее обстреливают, то тем более. Когда эта станция попадет полностью под наш контроль – там все надо ревизовать. Для Украины чрезвычайно важно, чтобы эта станция работала. Они так подняли ставки, потому что нужна валюта. Сейчас падение экономики чудовищное, потребление электроэнергии с остановкой предприятий очень сильно упало, но атомная станция все равно нужна, это 20-30% электроэнергии, которая вырабатывается на Украине.Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. Они сейчас продают эту электроэнергию, а зимой они бы ее использовали для поддержания энергобезопасности Украины. Зимой электроэнергии у них не хватит на продажу. Европе сейчас нужна эта электроэнергия, которую продает Украина достаточно дешево, и Украине нужна валюта. Тут интересы совпадают. Поэтому они подняли ставки.- Как дальше будут развиваться события вокруг станции? - Фактически, не говоря прямо, Украина сказала – будете отключать Запорожскую АЭС от подачи электроэнергии на Украину – мы будем ее очень жестко обстреливать. Не будете – будем обстреливать чуть-чуть. Надолго ли эта ситуация? Вполне возможно, до тех пор, пока мы не освободим ту часть территории Днепропетровской области, с которой можно обстреливать Запорожскую АЭС. Конечно же, если бы мы это сделали, ситуация экономическая и энергетическая на Украине была бы совершенно другой.- Близится День независимости Украины – 24 августа. Ходят слухи, что главкома ВСУ Залужного заставляют достичь неких успехов к этому дню. На каких направлениях и что может произойти: обострение, либо диверсии небывалого масштаба?– Я никогда себя не позиционировал военным экспертом. Я бывший политик, многих знаю, до сих понимаю многие механизмы, которые происходят на Украине, может быть, чуть лучше, чем остальные, но мне сложно сделать какие-то военные прогнозы.Мне кажется, что если выбирать между первым и вторым, то скорее - диверсии, потому что сейчас достаточно много свежих сил в Российской Федерации готовы к наступлению, готовы к новому витку военного противостояния. И если будет какое-то наступление со стороны украинских войск, мне кажется, оно быстро купируется.А вот к диверсиям надо быть готовыми. Мне кажется, здесь мы все вместе, как в советское время, должны быть бдительными, должны помогать нашим правоохранительным структурам, выявлять диверсантов. Помогать, чем можно.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ukraina.ru/20210113/1030231009.html

https://ukraina.ru/20220817/1037771375.html

https://ukraina.ru/20220816/1037688902.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, олег царев, крым, украина, сво, диверсии, запорожская аэс