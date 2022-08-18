Эксперт Грозин о том, займут ли украинцы места трудовых мигрантов из Средней Азии
Украинцы в России не займут рабочие места таджиков, киргизов и узбеков, потому что работы много и ее хватит на всех, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
По его словам, гражданам Украины придется много работать чтобы привести свою страну в порядок после того, что там происходило в последние 30 лет, там хватит работы на всех.
Я не думаю, что украинцы придут и займут рабочие места таджиков, киргизов и узбеков. У нас многое сделано и много чего не сделано в Крыму. Судя по разрухе, которая осталась в отбитых у нацистских украинских формирований городах, там надо восстанавливать инфраструктуру, жилищный фонд, дороги и мосты. Так что работы хватит не только для граждан Украины.
По его мнению, отстраивать бывшие украинские территории Москве придется привлекать граждан России и Центральной Азии, потому что своего трудового ресурса РФ может не хватить.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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