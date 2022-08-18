Эксперт Грозин о том, займут ли украинцы места трудовых мигрантов из Средней Азии - 18.08.2022 Украина.ру
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Эксперт Грозин о том, займут ли украинцы места трудовых мигрантов из Средней Азии
Эксперт Грозин о том, займут ли украинцы места трудовых мигрантов из Средней Азии - 18.08.2022 Украина.ру
Эксперт Грозин о том, займут ли украинцы места трудовых мигрантов из Средней Азии
Украинцы в России не займут рабочие места таджиков, киргизов и узбеков, потому что работы много и ее хватит на всех, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
2022-08-18T05:45
2022-08-18T05:45
украинцы
мигранты
трудовые мигранты
новости
россия
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По его словам, гражданам Украины придется много работать чтобы привести свою страну в порядок после того, что там происходило в последние 30 лет, там хватит работы на всех.По его мнению, отстраивать бывшие украинские территории Москве придется привлекать граждан России и Центральной Азии, потому что своего трудового ресурса РФ может не хватить.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украинцы, мигранты, трудовые мигранты, новости, россия
украинцы, мигранты, трудовые мигранты, Новости, Россия

Эксперт Грозин о том, займут ли украинцы места трудовых мигрантов из Средней Азии

05:45 18.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Украинцы в России не займут рабочие места таджиков, киргизов и узбеков, потому что работы много и ее хватит на всех, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру
По его словам, гражданам Украины придется много работать чтобы привести свою страну в порядок после того, что там происходило в последние 30 лет, там хватит работы на всех.
Я не думаю, что украинцы придут и займут рабочие места таджиков, киргизов и узбеков. У нас многое сделано и много чего не сделано в Крыму. Судя по разрухе, которая осталась в отбитых у нацистских украинских формирований городах, там надо восстанавливать инфраструктуру, жилищный фонд, дороги и мосты. Так что работы хватит не только для граждан Украины.
Андрей Грозин интервью
Андрей Грозин
руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ
По его мнению, отстраивать бывшие украинские территории Москве придется привлекать граждан России и Центральной Азии, потому что своего трудового ресурса РФ может не хватить.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 16.08.2022
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