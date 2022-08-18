https://ukraina.ru/20220818/1037758294.html

Эксперт Грозин о том, займут ли украинцы места трудовых мигрантов из Средней Азии

Эксперт Грозин о том, займут ли украинцы места трудовых мигрантов из Средней Азии - 18.08.2022 Украина.ру

Эксперт Грозин о том, займут ли украинцы места трудовых мигрантов из Средней Азии

Украинцы в России не займут рабочие места таджиков, киргизов и узбеков, потому что работы много и ее хватит на всех, сказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью Украина.ру

2022-08-18T05:45

2022-08-18T05:45

2022-08-18T05:45

украинцы

мигранты

трудовые мигранты

новости

россия

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По его словам, гражданам Украины придется много работать чтобы привести свою страну в порядок после того, что там происходило в последние 30 лет, там хватит работы на всех.По его мнению, отстраивать бывшие украинские территории Москве придется привлекать граждан России и Центральной Азии, потому что своего трудового ресурса РФ может не хватить.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220816/1037728972.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украинцы, мигранты, трудовые мигранты, новости, россия