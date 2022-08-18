Эксперт объяснил, почему Китай - главная угроза для США - 18.08.2022 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Китай - главная угроза для США
Эксперт объяснил, почему Китай - главная угроза для США - 18.08.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Китай - главная угроза для США
Китайские чиновники отлично понимают важность реального сектора экономики, а американские, в частности, из команды президента Джо Байдена – нет. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2022-08-18T05:30
2022-08-18T05:30
новости
китай
сша
экономика
джо байден
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Кроме того, он подчеркнул, что Китай – страна со стабильным положительным внешнеторговым сальдо, а США – с отрицательным.По его мнению, именно Китай станет основным бенефициаром будущего падения однополярного миропорядка.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, китай, сша, экономика, джо байден
Новости, Китай, США, Экономика, Джо Байден

Эксперт объяснил, почему Китай - главная угроза для США

05:30 18.08.2022
 
© Открытые источникиСША и Китай, флаги
США и Китай, флаги
© Открытые источники
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Китайские чиновники отлично понимают важность реального сектора экономики, а американские, в частности, из команды президента Джо Байдена – нет. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Кроме того, он подчеркнул, что Китай – страна со стабильным положительным внешнеторговым сальдо, а США – с отрицательным.

Поэтому Китай – это, пожалуй, главная угроза для США.

Иван Лизан
Иван Лизан
Аналитик проекта "Сонар-2050"
По его мнению, именно Китай станет основным бенефициаром будущего падения однополярного миропорядка.
Закрытие Армейских международных игр-2016 - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 14:21
Китай вдохновлён смелостью России и готов к решительным действиям. Нуланд беспокоитсяУвидев решимость РФ противостоять угрозам и суровым санкциям со стороны США, Китай также смело высказывает своё мнение по ситуации на Украине сейчас и в будущем окажет сопротивление иностранному вмешательству во внутренние дела. Такое сближение Москвы и Пекина заставляет нервничать американские власти, призналась замгоссекретаря Виктория Нуланд
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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