Эксперт объяснил, почему Китай - главная угроза для США
© Открытые источникиСША и Китай, флаги
© Открытые источники
Китайские чиновники отлично понимают важность реального сектора экономики, а американские, в частности, из команды президента Джо Байдена – нет. Такое мнение в интервью Украина.ру выразил глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Кроме того, он подчеркнул, что Китай – страна со стабильным положительным внешнеторговым сальдо, а США – с отрицательным.
Поэтому Китай – это, пожалуй, главная угроза для США.
По его мнению, именно Китай станет основным бенефициаром будущего падения однополярного миропорядка.
23 марта, 14:21Китай вдохновлён смелостью России и готов к решительным действиям. Нуланд беспокоитсяУвидев решимость РФ противостоять угрозам и суровым санкциям со стороны США, Китай также смело высказывает своё мнение по ситуации на Украине сейчас и в будущем окажет сопротивление иностранному вмешательству во внутренние дела. Такое сближение Москвы и Пекина заставляет нервничать американские власти, призналась замгоссекретаря Виктория Нуланд
Полностью интервью можно прочитать здесь.