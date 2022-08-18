Эксперт объяснил, почему Китай - главная угроза для США

Китай вдохновлён смелостью России и готов к решительным действиям. Нуланд беспокоится Увидев решимость РФ противостоять угрозам и суровым санкциям со стороны США, Китай также смело высказывает своё мнение по ситуации на Украине сейчас и в будущем окажет сопротивление иностранному вмешательству во внутренние дела. Такое сближение Москвы и Пекина заставляет нервничать американские власти, призналась замгоссекретаря Виктория Нуланд